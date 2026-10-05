Solbakken n’a pas mâché ses mots en décrivant la pression exercée sur son joueur vedette, soulignant que le calendrier actuel est « complètement fou » pour les joueurs qui évoluent au plus haut niveau. Le sélectionneur a révélé avoir eu une discussion approfondie avec Haaland pour évaluer son état de préparation avant le choc contre le Portugal, avant de finalement décider de limiter son temps de jeu afin de protéger sa santé à long terme.

« Dans le match d’aujourd’hui, il nous a offert 60 bonnes minutes », a expliqué Solbakken, cité par Dagbladet. « Il a joué 90 minutes à deux reprises contre le Danemark et le Portugal [lors du premier match]. Il était fatigué contre le pays de Galles. C’est pour cela que nous avons eu une conversation à cœur ouvert hier. Nous avons passé en revue toutes les possibilités qui pouvaient exister. »

La discussion a même porté sur l’éventualité de voir Haaland entrer seulement en seconde période pour conserver sa fraîcheur. « Il aurait peut-être pu jouer les 45 dernières minutes contre le Portugal. C’était une discussion. Mais il a de très mauvaises sensations et un très mauvais ressenti par rapport à ça. Il a déjà vécu le fait d’entrer en jeu en League Cup et cela ne s’est pas très bien passé. Je suis très satisfait qu’il ait réussi à sortir 60 bonnes minutes », a-t-il ajouté.