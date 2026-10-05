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Stale Solbakken révèle les détails d’une « conversation à cœur ouvert » avec Erling Haaland avant de remplacer la star de Manchester City lors de la défaite de la Norvège contre le Portugal
Haaland confronté à la fatigue et à une inquiétude liée à une blessure
Après un été éprouvant à la Coupe du monde, suivi d’un retour immédiat à ses obligations en club et en sélection, Haaland a semblé physiquement émoussé lors de la dernière trêve internationale. La fatigue était évidente puisqu’il n’a pas trouvé le chemin des filets lors de deux matches consécutifs, un fait rare pour le prolifique joueur de 26 ans.
L’attaquant de City a été vu boitant visiblement avant de céder sa place à la 67e minute, ce qui a provoqué une vive inquiétude au sein de son club. Avec des rendez-vous cruciaux face à Liverpool et au Paris Saint-Germain qui se profilent, Enzo Maresca espérera désespérément des nouvelles rassurantes concernant son principal atout offensif.
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Solbakken révèle une discussion tactique à cœur ouvert
Solbakken n’a pas mâché ses mots en décrivant la pression exercée sur son joueur vedette, soulignant que le calendrier actuel est « complètement fou » pour les joueurs qui évoluent au plus haut niveau. Le sélectionneur a révélé avoir eu une discussion approfondie avec Haaland pour évaluer son état de préparation avant le choc contre le Portugal, avant de finalement décider de limiter son temps de jeu afin de protéger sa santé à long terme.
« Dans le match d’aujourd’hui, il nous a offert 60 bonnes minutes », a expliqué Solbakken, cité par Dagbladet. « Il a joué 90 minutes à deux reprises contre le Danemark et le Portugal [lors du premier match]. Il était fatigué contre le pays de Galles. C’est pour cela que nous avons eu une conversation à cœur ouvert hier. Nous avons passé en revue toutes les possibilités qui pouvaient exister. »
La discussion a même porté sur l’éventualité de voir Haaland entrer seulement en seconde période pour conserver sa fraîcheur. « Il aurait peut-être pu jouer les 45 dernières minutes contre le Portugal. C’était une discussion. Mais il a de très mauvaises sensations et un très mauvais ressenti par rapport à ça. Il a déjà vécu le fait d’entrer en jeu en League Cup et cela ne s’est pas très bien passé. Je suis très satisfait qu’il ait réussi à sortir 60 bonnes minutes », a-t-il ajouté.
L’entraîneur déplore un calendrier incessant
Solbakken n’a pas mâché ses mots pour décrire le calendrier intense qui attend la Norvège, après une période éprouvante durant laquelle la sélection nationale a disputé quatre matches de Ligue des nations en seulement onze jours. Solbakken a reconnu avec franchise la difficulté de la situation, soulignant que, même si l’équipe n’a pas d’autre choix que d’honorer les rencontres prévues, le coût physique est indéniable.
« C’est dur. Mais nous ne pouvons rien y faire. Nous devons simplement jouer les matches pour lesquels nous sommes convoqués. C’est dur. Pour ceux qui jouent en Ligue des champions et ont eu peu de vacances, c’est plus brutal que pour les autres. Surtout pour les joueurs qui n’ont pas eu de vacances cet été à cause de la Coupe du monde et parce qu’ils sont allés loin. Nous l’avons fait », a déclaré Solbakken.
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En vue des rencontres internationales de novembre
La Norvège occupe actuellement la dernière place de son groupe de Ligue des nations, à égalité avec le pays de Galles avec trois points après quatre matches. Si les résultats ont été décevants, Solbakken reste optimiste quant à l’orientation tactique de l’équipe. Il estime que s’il peut compter sur ses meilleurs joueurs, en forme et disponibles, les performances vues lors de la Coupe du monde finiront par se traduire en points en Ligue des nations lors de la dernière série de matches. L’attention se porte désormais sur novembre, lorsque les rencontres contre le pays de Galles et le Danemark décideront du sort de la Norvège dans la compétition.
« Le total de points est beaucoup trop faible. Mais il n’y a pas de problème insoluble. Il s’agit simplement de continuer comme nous le faisons depuis un moment et avec quoi nous avons eu beaucoup de succès. Nous en verrons encore davantage à l’avenir si nous avons nos meilleurs joueurs avec nous », a insisté le sélectionneur.
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