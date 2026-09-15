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Stale Solbakken, le sélectionneur de la Norvège, tient un sommet décisif avec Enzo Maresca de Manchester City au sujet d’Erling Haaland avant de nommer sa sélection pour la Ligue des nations
Discussions de haut niveau à la City Football Academy
Solbakken a privilégié un déplacement en Angleterre afin d’établir une relation de travail avec le successeur de Pep Guardiola avant une période internationale cruciale. Le sélectionneur de la Norvège a assisté à une séance d’entraînement de City avant de tenir un entretien privé de 20 minutes avec Maresca. Le principal sujet de la discussion concernait l’état de forme et la disponibilité de Haaland, qui reste la figure talismanique de son club comme de sa sélection. Solbakken s’est dit satisfait de cette rencontre, soulignant l’importance d’instaurer la confiance dès le début du mandat de Maresca à l’Etihad Stadium.
« C’était très important », a déclaré Solbakken à VG. « Nous avons eu une très bonne conversation. Nous avons appris à nous connaître un peu. Nous avons entretenu une très bonne relation avec Guardiola et City depuis que je suis sélectionneur national. C’est important en ce qui concerne Erling. J’ai pu me présenter, nous avons échangé nos numéros de téléphone, et nous avons eu une première conversation autour du fait qu’Erling est un homme important pour nous deux. Je pense qu’il est important que nous nous soyons rencontrés afin d’avoir une bonne communication. »
- AFP
Trouver le bon équilibre entre la charge de travail et les objectifs en Ligue des nations
La visite de Solbakken a coïncidé avec une semaine chargée pour les stars norvégiennes en Premier League, avec notamment des déplacements à Anfield et à Old Trafford. Le sélectionneur a reconnu que, même s’il ne voit pas de besoin immédiat d’accorder une pause à Haaland, la situation devra être suivie de près à l’approche des mois d’hiver et alors que le calendrier devient encore plus chargé.
« Nous avons un peu parlé de l’état des choses. Erling est important et nous devons être ouverts et honnêtes les uns envers les autres, a expliqué Solbakken. Nous n’avons jamais reçu le moindre signal de Manchester City pour ménager Erling lors des matches internationaux. Le plus important pour moi, c’est que nous continuions à être ouverts les uns envers les autres. S’il y a des occasions ici ou là, alors nous lui accordons une pause quand il a joué énormément de matches. Il a fait l’impasse sur quelques matches de l’équipe nationale avant la Coupe du monde. »
Surveiller le contingent norvégien au sens large
La nécessité de gérer la charge de travail est évidente au vu du calendrier redoutable qui attend la Norvège en Ligue des nations A. L’équipe de Solbakken lancera sa campagne avec deux matches consécutifs à domicile à l’Ullevaal Stadion, en recevant le Danemark le 24 septembre avant d’accueillir le Portugal le 27 septembre. La fenêtre internationale n’offrira aucun répit, puisque l’équipe enchaînera ensuite deux déplacements consécutifs pour affronter le pays de Galles le 1er octobre puis le Portugal le 4 octobre.
Haaland n’est pas le seul sujet de préoccupation pour Solbakken, qui maintient également une communication étroite avec Mikel Arteta au sujet de la charge de travail de Martin Odegaard. Le sélectionneur de la Norvège a aussi été encouragé par les performances d’autres joueurs évoluant en Premier League. Il a souligné la prestation « solide comme un roc » de Sander Berge pour Fulham contre Liverpool, qu’il a décrite comme le meilleur match de la saison de Berge. En revanche, il a formulé une critique constructive à l’égard d’Oscar Bobb, estimant que le jeune joueur doit être plus « égoïste » devant le but après avoir renoncé à tirer à plusieurs reprises durant son heure de jeu à Anfield.
« Il y aura toujours des problématiques particulières et de la pression autour de Martin et Erling. Nous avons eu de bons échanges avec Mikel Arteta, et désormais les conditions sont réunies pour que nous ayons également de bonnes relations avec Enzo Maresca », a révélé Solbakken.
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De nouveaux visages ajoutés à la sélection internationale
Au-delà de Haaland, Solbakken a insufflé une énergie nouvelle à son groupe de 25 joueurs en y intégrant quatre nouveaux visages après leur tournoi estival. Le duo de Bodo-Glimt, Odin Bjortuft et Fredrik Sjovold, a été convoqué pour renforcer la défense aux côtés de joueurs confirmés comme Odegaard et Bobb. Solbakken est impatient d’évaluer comment ces joueurs qui brillent sur la scène nationale s’adaptent aux exigences rigoureuses du football international au plus haut niveau.
« Bjortuft a toujours été tout proche. Sjovold était déjà venu une fois auparavant, mais il a dû repartir tout de suite. Il a bien joué sur la scène internationale. La concurrence est rude, mais nous souhaitons maintenant l’intégrer au groupe et l’observer de plus près », a déclaré Solbakken.
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