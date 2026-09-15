Solbakken a privilégié un déplacement en Angleterre afin d’établir une relation de travail avec le successeur de Pep Guardiola avant une période internationale cruciale. Le sélectionneur de la Norvège a assisté à une séance d’entraînement de City avant de tenir un entretien privé de 20 minutes avec Maresca. Le principal sujet de la discussion concernait l’état de forme et la disponibilité de Haaland, qui reste la figure talismanique de son club comme de sa sélection. Solbakken s’est dit satisfait de cette rencontre, soulignant l’importance d’instaurer la confiance dès le début du mandat de Maresca à l’Etihad Stadium.

« C’était très important », a déclaré Solbakken à VG. « Nous avons eu une très bonne conversation. Nous avons appris à nous connaître un peu. Nous avons entretenu une très bonne relation avec Guardiola et City depuis que je suis sélectionneur national. C’est important en ce qui concerne Erling. J’ai pu me présenter, nous avons échangé nos numéros de téléphone, et nous avons eu une première conversation autour du fait qu’Erling est un homme important pour nous deux. Je pense qu’il est important que nous nous soyons rencontrés afin d’avoir une bonne communication. »