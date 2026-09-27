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Stale Solbakken, le sélectionneur de la Norvège, protège Erling Haaland de la tempête médiatique après le verdict de culpabilité de Manchester City sur 114 chefs d’accusation
Établissant des parallèles avec l’apparition médiatique de Rodri
Manchester City a dominé l’actualité après des informations selon lesquelles le club a été reconnu coupable de 114 violations des règlements financiers. Haaland, qui devait initialement se présenter devant les médias pendant la trêve internationale, était conspicuement absent de ses dernières obligations médiatiques alors que la Norvège prépare ses prochains matches de Ligue des nations.
La référence de Solbakken à Rodri souligne la position délicate dans laquelle les joueurs de City ont été placés durant cette fenêtre internationale, le milieu espagnol s’étant retrouvé à défendre l’intégrité du club. Craignant un interrogatoire similaire pour Haaland, Solbakken a décidé que le silence était la meilleure option pour préserver le rythme de buteur de l’attaquant avec la sélection. Le sélectionneur a expliqué : « C’est bien sûr parce que nous voulons nous concentrer et lui offrir les meilleures conditions possibles pour se concentrer sur le match. Vous savez tous quel a été le sujet au cours des dernières 24 heures. Cela n’a rien à voir avec la Ligue des nations et ce que nous allons faire. Un bon exemple de cela a été la conférence de presse de Rodri hier. »
- AFP
Solbakken privilégie la concentration pour son attaquant vedette
Le retrait tactique de Haaland de la salle de presse est une tentative évidente de la Fédération norvégienne de protéger son atout majeur. Solbakken estime que la responsabilité première de l’attaquant pendant la trêve internationale doit être de marquer des buts plutôt que de servir de porte-parole pour les décisions prises par les dirigeants de son club. Le sélectionneur a insisté sur le fait que la distraction liée à l’enquête de la Premier League ne devait pas s’immiscer dans le rassemblement de la sélection, où l’enjeu reste important pour la progression compétitive de la Norvège en Europe.
« Par conséquent, je pense qu’il est approprié qu’il se concentre sur ce qu’il doit faire, et c’est marquer des buts pour la Norvège. Et je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que c’est la chose la plus importante », a noté Solbakken.
L’ampleur de la bataille juridique de Manchester City
La situation découle d’une longue enquête sur les affaires financières de Manchester City entre 2009 et 2018. Alors que le club a toujours nié toutes les accusations, les derniers rapports de The Athletic indiquent qu’il a été reconnu coupable de la quasi-totalité des charges, notamment la communication d’informations financières inexactes et un défaut de coopération.
Solbakken a reconnu qu’il n’avait pas encore eu de discussion spécifique avec Haaland au sujet du verdict, mais a affiché une confiance totale dans la résilience mentale du joueur. « Je pense que cela va bien se passer », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si la nouvelle affecterait les performances de l’attaquant. Concernant les aspects juridiques précis de l’affaire, le sélectionneur a préféré rester à l’écart du débat, ajoutant : « Je peux renvoyer au Premier ministre anglais, qui a dit que tout le monde devrait lever un peu le pied pendant les prochains jours. Je soutiens cela, et je n’ai ensuite rien de plus à dire à ce sujet. Je n’ai pas non plus de base pour dire quoi que ce soit à ce sujet. Parce que j’en sais exactement autant ou aussi peu que vous. »
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Les coéquipiers prennent le relais pour combler le vide
Haaland absent du podium, le duo de Benfica composé de Fredrik Aursnes et Andreas Schjelderup a été chargé de faire face à la presse. Ce changement de programme ne semble pas avoir perturbé le groupe, Aursnes soulignant : « Nous avons reçu ce message hier, et cela ne posait absolument aucun problème. » Malgré le bruit autour de leur coéquipier vedette, le reste de la sélection norvégienne tente de rester à l’écart du feuilleton autour de Manchester City à l’approche d’une affiche de prestige contre le Portugal.
Interrogé sur le fait de savoir si la situation de City était évoquée en interne, Aursnes a laissé entendre que les joueurs n’étaient pas excessivement préoccupés par les aspects techniques des accusations financières. « Je n’ai pas beaucoup lu depuis hier, donc je ne sais pas ce qu’il y a de nouveau à ce sujet. Mais c’est un peu mentionné et un peu discuté, mais c’est difficile de s’y identifier », a-t-il admis.
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