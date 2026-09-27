Manchester City a dominé l’actualité après des informations selon lesquelles le club a été reconnu coupable de 114 violations des règlements financiers. Haaland, qui devait initialement se présenter devant les médias pendant la trêve internationale, était conspicuement absent de ses dernières obligations médiatiques alors que la Norvège prépare ses prochains matches de Ligue des nations.

La référence de Solbakken à Rodri souligne la position délicate dans laquelle les joueurs de City ont été placés durant cette fenêtre internationale, le milieu espagnol s’étant retrouvé à défendre l’intégrité du club. Craignant un interrogatoire similaire pour Haaland, Solbakken a décidé que le silence était la meilleure option pour préserver le rythme de buteur de l’attaquant avec la sélection. Le sélectionneur a expliqué : « C’est bien sûr parce que nous voulons nous concentrer et lui offrir les meilleures conditions possibles pour se concentrer sur le match. Vous savez tous quel a été le sujet au cours des dernières 24 heures. Cela n’a rien à voir avec la Ligue des nations et ce que nous allons faire. Un bon exemple de cela a été la conférence de presse de Rodri hier. »