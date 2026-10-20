Le Shakhtar Donetsk s’apprête à vivre une nouvelle grande soirée européenne. Cette fois, le club ukrainien se rendra à Milan, à San Siro, pour affronter l’Inter et tenter, contrairement à l’Inter, qui a très mal entamé la Ligue des champions, de poursuivre son excellent parcours. Le Shakhtar se trouve juste en dehors des places qualificatives directement pour les huitièmes de finale.





Un club qui, au quotidien, doit inévitablement composer avec la guerre contre la Russie qui déchire l’Ukraine, l’oblige à rester loin de Donetsk et à vivre pratiquement toujours en déplacement.

Pour nous parler de l’univers du Shakhtar, de ses stratégies actuelles et futures, de ses difficultés de gestion, notamment sur le marché des transferts, le directeur sportif Darijo Srna, figure emblématique du club qui s’est également illustrée en Italie avec Cagliari, a accordé un entretien exclusif à Calciomercato et Goal.