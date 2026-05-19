« Spygate » : Southampton est exclu de la finale des barrages du Championship et se voit retirer quatre points, tandis que Middlesbrough obtient une nouvelle chance de monter en Premier League

La Ligue anglaise de football (EFL) a exclu Southampton de la course à la promotion avec effet immédiat, invalidant ainsi sa récente qualification pour la finale des barrages. Les Saints avaient initialement battu Middlesbrough pour s’ouvrir les portes de la finale à Wembley, un rendez-vous lucratif face à Hull City. Toutefois, une commission disciplinaire indépendante a exclu le club après que celui-ci a reconnu plusieurs infractions au règlement de l’EFL concernant l’enregistrement vidéo non autorisé des séances d’entraînement d’adversaires, dont celles de l’équipe qu’il venait d’éliminer. Outre cette exclusion, qui profite à Middlesbrough, Southampton écope également d’une pénalité de quatre points qui sera appliquée au classement du championnat 2026-2027, ainsi que d’un avertissement officiel. Les premières accusations remontent au 8 mai, et d’autres infractions ont ensuite été identifiées lors des matchs contre Oxford United, Ipswich Town et Middlesbrough tout au long de la saison 2025-2026.