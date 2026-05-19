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« Spygate » : Southampton est exclu de la finale des barrages du Championship et se voit retirer quatre points, tandis que Middlesbrough obtient une nouvelle chance de monter en Premier League
Mesures disciplinaires sans précédent de la part de l'EFL
La Ligue anglaise de football (EFL) a exclu Southampton de la course à la promotion avec effet immédiat, invalidant ainsi sa récente qualification pour la finale des barrages. Les Saints avaient initialement battu Middlesbrough pour s’ouvrir les portes de la finale à Wembley, un rendez-vous lucratif face à Hull City. Toutefois, une commission disciplinaire indépendante a exclu le club après que celui-ci a reconnu plusieurs infractions au règlement de l’EFL concernant l’enregistrement vidéo non autorisé des séances d’entraînement d’adversaires, dont celles de l’équipe qu’il venait d’éliminer. Outre cette exclusion, qui profite à Middlesbrough, Southampton écope également d’une pénalité de quatre points qui sera appliquée au classement du championnat 2026-2027, ainsi que d’un avertissement officiel. Les premières accusations remontent au 8 mai, et d’autres infractions ont ensuite été identifiées lors des matchs contre Oxford United, Ipswich Town et Middlesbrough tout au long de la saison 2025-2026.
Middlesbrough s'offre une chance inespérée à Wembley
En raison de ces sanctions sévères, le dénouement de la saison a été radicalement bouleversé, offrant à Middlesbrough une seconde chance inattendue. Le club de Teesside se rendra désormais au stade de Wembley pour disputer la promotion. Reconnaissant ce revirement spectaculaire, l’EFL a confirmé les implications exactes dans sa décision officielle : « La décision rendue aujourd’hui réintègre officiellement Middlesbrough dans les barrages de 2026 et lui ouvre l’accès à la finale contre Hull City. Cette rencontre est toujours programmée le samedi 23 mai, l’heure du coup d’envoi sera précisée ultérieurement. » Une occasion en or pour le club de retrouver l’élite.
Middlesbrough se félicite de la décision relative à l'intégrité sportive
Les retombées financières de cette décision sont colossales, la finale des barrages du Championship étant estimée à au moins 135 millions de livres sterling (181 millions de dollars). Après l’annonce de l’EFL, Middlesbrough a immédiatement publié un communiqué officiel sur X pour exprimer sa satisfaction. « Le Middlesbrough Football Club se réjouit de l’issue de l’audience de la Commission disciplinaire qui s’est tenue aujourd’hui. Nous considérons que ce résultat envoie un signal clair pour l’avenir de notre sport en matière d’intégrité et de conduite sportives », a fait savoir le club. « Nous nous concentrons désormais sur notre match contre Hull City à Wembley samedi. Les informations billetterie pour nos supporters seront communiquées prochainement. »
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Quelle sera la suite pour les finalistes des barrages ?
Southampton dispose d'un droit explicite de faire appel de la décision sévère de la commission, et toutes les parties concernées s'efforcent d'ici au mercredi 20 mai de trouver une solution à tout éventuel recours juridique. En fonction de l'issue finale, l'EFL fera d'autres annonces officielles concernant le match très attendu de samedi à Wembley entre Middlesbrough et Hull City.