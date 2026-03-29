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Sportmediaset - Juventus : le Milan ne renonce pas à Vlahovic : l'offre et le plan des Rossoneri

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D. Vlahovic

Les Bianconeri travaillent au renouvellement du contrat de l'attaquant serbe, qui reste dans le viseur des Rossoneri, prêts à s'immiscer dans les négociations.

Dusan Vlahovic négocie son renouvellement avec la Juventus, mais un obstacle se dresse devant les Bianconeri : le Milan.


C'est ce qu'affirme SportMediaset, selon lequel les Rossoneri n'ont pas lâché prise sur l'attaquant serbe et sont prêts à s'immiscer dans les négociations.


Vlahovic est une vieille coqueluche du Diavolo, qui vient de conclure un autre transfert pour son attaque de demain (Andrej Kostic, né en 2007, en provenance du Partizan Belgrade), et cette piste pourrait se réactiver alors même que les discussions reprennent entre l'ancienne Fiorentina et la Vieille Dame.

  • VLAHOVIC-JUVE : NÉGOCIATIONS EN VUE D'UNE PROLONGATION DE CONTRAT

    Ces derniers jours, Dusan Vlahovic a reçu la visite de son père Milos à Turin, une occasion également de faire le point sur la situation après son retour sur le terrain.


    Il n'y a pas eu de contacts avec Damien Comolli, absent d'Italie pendant la visite de Vlahovic Senior, mais la Juventus travaille tout de même à prolonger le contrat du joueur né en 2000.


    Sur l'insistance de Luciano Spalletti, le club a rouvert les négociations avec l'agent Darko Ristic pour renouveler le contrat signé en 2022 et qui permet au joueur de gagner 12 millions d'euros nets cette saison.


    L'idée de la Juventus est de proposer un nouveau contrat d'une durée modérée (deux ans) avec un salaire plus élevé, compris entre 6,5 et 7 millions d'euros par saison hors primes, soit un peu moins que le salaire de Kenan Yildiz. Il reste ensuite à régler la question des commissions versées à Ristic et à ses collaborateurs, qui a récemment constitué le principal obstacle à la prolongation.

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  • LE PLAN DU MILAN

    C'est dans ce contexte que s'inscrit le Milan qui, selon SportMediaset, aurait déjà défini une stratégie pour convaincre Vlahovic.


    Les Rossoneri, peut-on lire, pourraient égaler ou revoir légèrement à la hausse leur offre financière, tout en proposant un contrat d'un an supplémentaire, soit un contrat de trois ans au lieu de deux.

  • VLAHOVIC-MILAN : LES FACTEURS

    Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le transfert éventuel de Vlahovic aurait un impact considérable sur le budget du Milan, qui ne devrait toutefois pas avoir à débourser d'argent pour le transfert d'un nouvel attaquant.


    Il faut également tenir compte de la situation de Rafael Leao qui, selon SportMediaset, pourrait quitter Milan à la fin de la saison, ce qui permettrait de réaliser une économie sur son salaire et d'équilibrer l'offre faite à Vlahovic.


    Au Milan, Vlahovic retrouverait Massimiliano Allegri, son entraîneur à la Juventus pendant deux saisons et demie, avec lequel il a remporté la Coupe d'Italie 2023-24.

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