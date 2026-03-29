Dusan Vlahovic négocie son renouvellement avec la Juventus, mais un obstacle se dresse devant les Bianconeri : le Milan.





C'est ce qu'affirme SportMediaset, selon lequel les Rossoneri n'ont pas lâché prise sur l'attaquant serbe et sont prêts à s'immiscer dans les négociations.





Vlahovic est une vieille coqueluche du Diavolo, qui vient de conclure un autre transfert pour son attaque de demain (Andrej Kostic, né en 2007, en provenance du Partizan Belgrade), et cette piste pourrait se réactiver alors même que les discussions reprennent entre l'ancienne Fiorentina et la Vieille Dame.