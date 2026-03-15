SportMediaset – Furia Inter : un nouveau penalty réclamé pour une faute d'Ederson sur Dumfries, le fait de match

Dans la même action, on aurait en effet pu observer un autre contact douteux entre Ederson et Dumfries dans la surface de réparation. Après celui entre Scalvini et Frattesi, le ballon se dirige vers l'extérieur du terrain et, alors qu'il se trouve encore dans la surface, le Brésilien et le Néerlandais se le disputent, entamant un duel au corps à corps qui voit ensuite le premier écarter la jambe gauche jusqu'à faire trébucher son adversaire. Là encore, Manganiello n'a pas sifflé de faute et n'a pas été interpellé par le VAR pour clarifier la situation. Il s'agit donc d'un nouvel épisode contestable qui ne satisfait pas les Nerazzurri.

Deux penalties possibles, tous deux refusés à une même équipe. Cet épisode concernant l'Inter est curieux, mais certainement pas inédit. Il suffit de penser à un autre cas de ce championnat où, en revanche, c'est le Milan qui avait été pénalisé. Il faut remonter aux premiers matchs de cette Serie A et, plus précisément, à un Milan-Bologne de mi-septembre où deux penalties potentiels sur la même action avaient été refusés aux Rossoneri et à Nkunku.