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« Sport de m**de ! » - Luis Enrique fulmine alors que le PSG signe son pire début de saison en Ligue 1 depuis 14 ans après sa défaite contre Monaco
Monaco enfonce le PSG
Le début poussif du PSG dans cette nouvelle saison de Ligue 1 s’est poursuivi avec une défaite 2-1 à domicile contre Monaco vendredi. Ce résultat laisse les champions de France en titre sans victoire lors de leurs trois premiers matches de championnat pour la première fois depuis la saison 2012-2013. Il s’agit officiellement de leur pire début de saison sur la scène nationale depuis 14 ans. Monaco, de son côté, occupe désormais la tête du classement en étant la seule équipe à afficher un bilan parfait de 100 % après trois rencontres.
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Enrique reste défiant malgré la défaite
Malgré la pression croissante, l'entraîneur du PSG, Enrique, a refusé de paniquer au sujet de la forme de son équipe. L'Espagnol a insisté sur le fait que les statistiques sous-jacentes donnaient des raisons d'être optimiste, malgré le score final décevant au Parc des Princes.
« Je suis satisfait de ce que j'ai vu », a déclaré Enrique, comme cité par ESPN. « C'est le début de la saison. Nous ne sommes pas encore à notre meilleur niveau, mais nous méritions de gagner ce match. C'est le football, c'est un sport de m**de. J'ai vu beaucoup de choses positives. Les xG [buts attendus] sont en notre faveur.
« Comment l'expliquer ? Le football est parfois inexplicable. Je voudrais souligner l'état d'esprit des joueurs. Ce sera un championnat passionnant. Nous devons nous préparer pour l'avenir. »
La joie du contrat ruinée par un effondrement
Ce coup d’arrêt douloureux est intervenu quelques heures seulement après que le PSG a annoncé d’importantes prolongations de contrat, prolongeant Enrique et plusieurs joueurs clés jusqu’en 2030. Les hôtes semblaient prêts à célébrer lorsque le capitaine du club, Marquinhos, a ouvert le score à la 31e minute. Cependant, les visiteurs ont brillamment réagi après la pause pour renverser le match. Flavio Nazinho a égalisé pour l’équipe visiteuse avant que Stanis Idumbo n’inscrive le but de la victoire à la 72e minute.
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Le regard se tourne vers l’Europe
Le PSG doit désormais vite se remettre de ce nouveau coup dur sur la scène nationale, qui s’ajoute aux précédents matches nuls 2-2 contre Rennes et Lille, ainsi qu’à une défaite en Supercoupe de France face à Lens le mois dernier. Ses difficultés en championnat devront être mises de côté avec le retour des compétitions continentales.
Le club parisien lancera ensuite sa campagne européenne la semaine prochaine en recevant le Slovan Bratislava au Parc des Princes. Enrique aura désespérément besoin d’une victoire convaincante pour lancer une saison qui bégaie.
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