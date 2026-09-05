« Sport de m**de ! » - Luis Enrique fulmine alors que le PSG signe son pire début de saison en Ligue 1 depuis 14 ans après sa défaite contre Monaco

Malgré la pression croissante, l'entraîneur du PSG, Enrique, a refusé de paniquer au sujet de la forme de son équipe. L'Espagnol a insisté sur le fait que les statistiques sous-jacentes donnaient des raisons d'être optimiste, malgré le score final décevant au Parc des Princes.

« Je suis satisfait de ce que j'ai vu », a déclaré Enrique, comme cité par ESPN. « C'est le début de la saison. Nous ne sommes pas encore à notre meilleur niveau, mais nous méritions de gagner ce match. C'est le football, c'est un sport de m**de. J'ai vu beaucoup de choses positives. Les xG [buts attendus] sont en notre faveur.

« Comment l'expliquer ? Le football est parfois inexplicable. Je voudrais souligner l'état d'esprit des joueurs. Ce sera un championnat passionnant. Nous devons nous préparer pour l'avenir. »