Djed Spence est la nouvelle cible de l’Inter pour le poste d’arrière droit. Après avoir perdu leurs deux premières options – Palestra, parti à Chelsea, et Khalaili, éliminé pour raisons médicales –, les Nerazzurri ont étudié plusieurs alternatives. La plus crédible à ce jour mène à l’ailier anglais, né en 2000, sorti hier en demi-finale de la Coupe du monde avec la sélection britannique. Selon La Gazzetta dello Sport, son profil est particulièrement soutenu par Cristian Chivu, qui souhaite disposer d’un joueur capable d’évoluer sur les deux ailes sans perte de qualité. Au cours de la semaine dernière, Spence a distancé tous ses concurrents et s’est imposé comme la priorité du club.
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Spence a donné son accord à l'Inter : les négociations sont en cours avec Tottenham
Spence a donné son accord.
Spence, qui disputera samedi la finale pour la troisième et la quatrième place, sera en vacances à partir de dimanche pendant au moins trois semaines, conformément à la convention collective. Il sera à nouveau disponible, soit pour Tottenham, qui détient actuellement son contrat, soit pour un nouveau club, à compter du 10 août. L'idée de changer d'air et de revenir en Italie, où il a déjà joué (à Gênes entre janvier et juin 2024), occupe bien ses pensées : Selon la Gazzetta dello Sport, il a clairement laissé entendre qu’il apprécierait beaucoup l’Inter, mais à ce stade, le mot d’ordre est « prudence ». Il sait qu’il n’est pas intransférable pour Tottenham ; on en reparlera à partir de la semaine prochaine, lorsque la Coupe du monde ne sera plus qu’un souvenir.
TOTTENHAM TIRÉ TROP HAUT
L'Inter souhaite recruter Spence, lequel s'est montré ouvert à un transfert. Le problème demeure toutefois les exigences des Spurs : ils réclament toujours 35 millions d'euros pour le latéral, soit 10 de plus que ce que les Nerazzurri auraient déboursé pour Khedira et que ce qui était initialement prévu dans leur budget pour ce poste. La bonne nouvelle pour Marotta est que les Anglais sont prêts à négocier : le premier choix de De Zerbi est Pedro Porro, auquel l’Inter a d’ailleurs également pensé ; Spence est une alternative et c’est pour cette raison qu’il est transférable.
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