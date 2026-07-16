Spence a donné son accord à l'Inter : les négociations sont en cours avec Tottenham

Spence, qui disputera samedi la finale pour la troisième et la quatrième place, sera en vacances à partir de dimanche pendant au moins trois semaines, conformément à la convention collective. Il sera à nouveau disponible, soit pour Tottenham, qui détient actuellement son contrat, soit pour un nouveau club, à compter du 10 août. L'idée de changer d'air et de revenir en Italie, où il a déjà joué (à Gênes entre janvier et juin 2024), occupe bien ses pensées : Selon la Gazzetta dello Sport, il a clairement laissé entendre qu’il apprécierait beaucoup l’Inter, mais à ce stade, le mot d’ordre est « prudence ». Il sait qu’il n’est pas intransférable pour Tottenham ; on en reparlera à partir de la semaine prochaine, lorsque la Coupe du monde ne sera plus qu’un souvenir.



