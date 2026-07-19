Spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde : qui se produira et combien de temps durera-t-il ? Liste complète des artistes à l'affiche alors que l'Argentine et l'Espagne s'affrontent pour le titre mondial dans le New Jersey

La FIFA a dévoilé la programmation prestigieuse du spectacle de la mi-temps de la finale de la première Coupe du monde, qui aura lieu le 19 juillet. Organisé par Chris Martin, le leader du groupe Coldplay, ce show réunira certaines des figures les plus emblématiques de l’industrie musicale. Les légendes mondiales de la pop Madonna, Justin Bieber et Shakira partageront l’affiche aux côtés du rappeur américain Post Malone et du groupe phare de la K-pop BTS. L’objectif principal de ce spectacle est de soutenir le Fonds mondial de la FIFA pour l’éducation citoyenne, une initiative qui promeut une éducation de qualité et l’accès au sport pour les enfants du monde entier. Burna Boy et le chef d’orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel seront également présents, aux côtés de la chorale PS22 qui se produira avec Coldplay.

Artistes participant au spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde :

Shakira et Burna Boy

Post Malone

Madonna

Justin Bieber

BTS

Gustavo Dudamel

Chœur PS 22 avec Coldplay







