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Spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde : qui se produira et combien de temps durera-t-il ? Liste complète des artistes à l'affiche alors que l'Argentine et l'Espagne s'affrontent pour le titre mondial dans le New Jersey
Quel artiste ou quel groupe se produira lors du spectacle de la mi-temps de la Coupe du monde ?
La FIFA a dévoilé la programmation prestigieuse du spectacle de la mi-temps de la finale de la première Coupe du monde, qui aura lieu le 19 juillet. Organisé par Chris Martin, le leader du groupe Coldplay, ce show réunira certaines des figures les plus emblématiques de l’industrie musicale. Les légendes mondiales de la pop Madonna, Justin Bieber et Shakira partageront l’affiche aux côtés du rappeur américain Post Malone et du groupe phare de la K-pop BTS. L’objectif principal de ce spectacle est de soutenir le Fonds mondial de la FIFA pour l’éducation citoyenne, une initiative qui promeut une éducation de qualité et l’accès au sport pour les enfants du monde entier. Burna Boy et le chef d’orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel seront également présents, aux côtés de la chorale PS22 qui se produira avec Coldplay.
Artistes participant au spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde :
- Shakira et Burna Boy
- Post Malone
- Madonna
- Justin Bieber
- BTS
- Gustavo Dudamel
- Chœur PS 22 avec Coldplay
- AFP
Fini le traditionnel temps mort
Si le spectacle sportif demeure la priorité, la mi-temps devait initialement dépasser nettement la pause réglementaire de 15 minutes. Selon un premier reportage de la BBC, l’interruption pourrait même dépasser 25 minutes en raison des contraintes logistiques liées au montage et au démontage d’une immense scène sur la pelouse. Cette durée excède largement les règles standard de l’International Football Association Board (IFAB), qui fixent habituellement la mi-temps à 15 minutes.
Un précédent avait été créé lors de la Coupe du monde des clubs, où un show musical imposant avait déjà justifié une pause plus longue. Les joueurs argentins et espagnols risquaient donc de devoir s’échauffer une seconde fois avant de reprendre la seconde période.
Toutefois, selon le journal espagnol Marca, l’intervalle sera finalement plus court : 17 minutes au total, dont six consacrées au montage et au démontage de la scène. Ce calendrier révisé se rapproche ainsi de la durée standard autorisée par l’IFAB.
Le glamour hollywoodien fusionne avec la notoriété numérique
La FIFA a confirmé la tenue d’une cérémonie de clôture spectaculaire à 13 h 30, heure locale, soit 90 minutes avant le coup d’envoi. L’icône hollywoodienne Tom Cruise, Nicole Scherzinger et le streamer populaire IShowSpeed devraient faire partie des invités. Ils seront rejoints par la légende italienne Laura Pausini et le vétéran de la pop britannique Robbie Williams. Enfin, la chanteuse américaine Jennifer Hudson interprétera une version spéciale de l’hymne national américain peu avant l’entrée des joueurs sur la pelouse pour le plus grand match du football mondial.
- Getty/GOAL
Messi contre Yamal : l'affiche phare
Si les lumières et la musique offriront une toile de fond éblouissante, c’est bien le spectacle sportif qui reste l’attraction principale pour les millions de téléspectateurs aux États-Unis et ailleurs. Cette finale symbolise un passage de flambeau : le légendaire capitaine argentin Lionel Messi défiera la jeune pépite espagnole Lamine Yamal. Pour Messi, l’occasion est idéale pour consolider davantage son héritage en décrochant un deuxième titre mondial consécutif, tandis que pour le jeune Espagnol, il s’agit d’ouvrir une nouvelle ère de domination pour la Roja.
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