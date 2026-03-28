À un peu moins de deux mois de la fin du championnat, la Juventus poursuit son objectif de qualification pour la Ligue des champions. Les Bianconeri occupent actuellement la cinquième place, avec 54 points, à trois longueurs de Côme. Quoi qu'il en soit, indépendamment de la qualification parmi les quatre premiers, Luciano Spalletti, qui s'apprête à signer une prolongation de contrat jusqu'au 30 juin 2028, aurait demandé six renforts pour la saison prochaine.

L'entraîneur, comme le rapporte Romeo Agresti, a les idées claires sur les joueurs dont la Juventus a besoin pour progresser. Le budget et les disponibilités dépendront, bien sûr, de la qualification pour la prochaine Ligue des champions, mais les stratégies commencent à se dessiner ces jours-ci.