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Spalletti réclame six renforts, Yildiz et Bremer sont intouchables : les idées pour une Juventus capable de remporter le Scudetto

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Les projets de Spalletti pour le mercato estival : six renforts et deux joueurs intouchables.

À un peu moins de deux mois de la fin du championnat, la Juventus poursuit son objectif de qualification pour la Ligue des champions. Les Bianconeri occupent actuellement la cinquième place, avec 54 points, à trois longueurs de Côme. Quoi qu'il en soit, indépendamment de la qualification parmi les quatre premiers, Luciano Spalletti, qui s'apprête à signer une prolongation de contrat jusqu'au 30 juin 2028, aurait demandé six renforts pour la saison prochaine.

L'entraîneur, comme le rapporte Romeo Agresti, a les idées claires sur les joueurs dont la Juventus a besoin pour progresser. Le budget et les disponibilités dépendront, bien sûr, de la qualification pour la prochaine Ligue des champions, mais les stratégies commencent à se dessiner ces jours-ci.

  • LES SIX RENFORTS DE SPALLETTI

    La Juventus a besoin de renforts dans tous les secteurs. Il faudra un gardien, Di Gregorio n'ayant pas convaincu cette année, mais ce n'est pas tout. Le club cherchera à se renforcer en défense, avec un défenseur central et un arrière latéral. Puis au milieu de terrain, le secteur qui a le plus manqué d'effectifs cette année et où il faut un meneur de jeu et un joueur de fond de jeu.

    Et enfin, l'attaque. David et Openda n'ont pas convaincu et vont partir, tandis qu'il faut régler la question de Vlahovic, dont le contrat expire le 30 juin 2026 et dont l'avenir reste à écrire. Indépendamment de Vlahovic, cependant, il faudra au moins un attaquant. Une piste serait Keinan Davis de l'Udinese, même si aucune véritable négociation n'est encore en cours.

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  • LES INTouchables

    Spallettia été clair avec la direction, en opposant son veto à certains transferts. Les piliers de l'équipe, les meilleurs joueurs, sont intouchables : Yildiz et Bremer sont considérés comme intransférables, tandis que d'autres, bien qu'estimés comme de bons joueurs, pourraient être cédés. Cédés, mais pas bradés, la Juventus étant disposée à écouter d'éventuelles offres.

    Une quinzaine de joueurs bianconeri ont la confiance de l'entraîneur, qui souhaite donc que ses joueurs clés restent. Pour repartir l'année prochaine sur des bases solides et garantir la continuité du travail accompli ces derniers mois.

  • QUESTIONS BUDGÉTAIRES

    Même sans Ligue des champions, la Juventus ne veut pas revoir ses ambitions à la baisse. Des cessions seront envisagées pour équilibrer le budget, comme celle de David qui, étant arrivé libre de tout contrat, pourrait générer une plus-value importante.

    Entre le budget et les renforts, la Juventus étudie la meilleure stratégie pour l'année prochaine. Car, Ligue des champions ou pas, une mini-révolution sera nécessaire pour répondre aux exigences de l'entraîneur, qui demande au moins six recrues pour disposer d'une équipe capable de se battre pour le Scudetto.

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