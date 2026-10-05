Luciano Spalletti, entraîneur de la Juventus, a accordé une interview à Tuttosport. Voici la deuxième partie, après celle publiée dans la journée d’hier :
SUR LA JUVE ET LES SUPPORTERS - « La Juve ne t’accorde aucun droit et te juge sur ce que tu es prêt à donner chaque jour. En football, tu peux gagner avec un seul tir cadré, mais il est impossible de conquérir l’estime des supporters sans la mériter. Nous devrons être à la hauteur, rendre les gens fiers de nous : détruisons le terrain et usons le ballon, puis nous verrons où cette attitude nous mènera ».