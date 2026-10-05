SUR SON FILS - « Mon fils Federico, quand je suis arrivé à la Juventus, m’a dit : “Tu viens vraiment ici ? Ok, alors c’est moi qui m’en vais.” Il était déjà ici comme recruteur et il est maintenant parti au Genoa. Il ne voulait pas qu’on l’associe à moi, il devait avoir sa propre voie comme talent scout et il est vraiment parti. Il me l’avait dit clairement. »





SUR LA SAISON DERNIÈRE - « Qu’est-ce qui m’a fait le plus mal lors de la saison dernière ? Ne pas avoir maintenu le très haut niveau affiché pendant presque toute la saison : cela nous a coûté la Ligue des champions. »





SUR CARNEVALI - « Nous sommes liés par le professionnalisme, l’amitié et des accolades. Les directeurs, y compris Massara et Ottolini, sont compétents et fiables. Cela me suffit pour me sentir bien. »







