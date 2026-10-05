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Spalletti : « Juve, une saison d’hommes forts. Mon fils est parti à cause de moi, avec Carnevali, on se prend dans les bras. Alajbegovic peut surprendre. L’année dernière, il a affiché un très haut niveau »

Juventus FC

Les mots de l’entraîneur de la Juventus à Tuttosport, sur des sujets variés.

Luciano Spalletti, entraîneur de la Juventus, a accordé une interview à Tuttosport. Voici la deuxième partie, après celle publiée dans la journée d’hier :


SUR LA JUVE ET LES SUPPORTERS - « La Juve ne vous donne aucun droit et vous évalue à l’aune de ce que vous êtes prêt à donner chaque jour. Dans le football, on peut gagner avec un seul tir cadré, mais il est impossible de conquérir l’estime des supporters sans la mériter. Nous devrons être à la hauteur, rendre les gens fiers de nous : détruisons le terrain et usons le ballon, puis nous verrons où cette attitude nous mènera. »



  • SUR SON FILS - « Mon fils Federico, quand je suis arrivé à la Juventus, m’a dit : “Tu viens vraiment ici ? Ok, alors moi je m’en vais”. Il était déjà ici comme recruteur et il est maintenant parti au Genoa. Il ne voulait pas qu’on l’associe à moi, il devait avoir son propre chemin comme recruteur et il est vraiment parti. Il me l’avait dit clairement. »


    SUR LA SAISON DERNIÈRE - « Qu’est-ce qui m’a fait le plus mal la saison dernière ? Ne pas avoir maintenu le très haut niveau affiché pendant presque toute la saison : cela nous a coûté la Ligue des champions. »


    SUR CARNEVALI - « Nous sommes liés par le professionnalisme, l’amitié et des accolades. Les directeurs, y compris Massara et Ottolini, sont compétents et fiables. Cela me suffit pour me sentir bien. »



  • SUR LA SAISON - « Ce sera assurément une saison d’hommes forts. Pour des destins forts, nous nous préparons et nous travaillons, nous n’avons pas d’autre échappatoire. La zone de confort, c’est d’avoir un destin de très haut niveau. »


    SUR MCKENNIE - « Pour McKennie, nous avons créé la “Weston zone”, il connaît chaque recoin du terrain. C’est une personne belle et pleine de vie, il se montre à toi tel qu’il est. Lui, il te dit : “Je suis comme ça”. C’est un grand homme qui sait faire énormément de choses. Il est milieu défensif, milieu de terrain, milieu offensif, il joue où il veut. Wes a le sac à dos rempli de médailles à distribuer à ceux qui l’ont entraîné et à ceux qui l’entraîneront. L’université, c’est la nouvelle spécialisation dans le football : connaître tout le terrain est désormais une obligation. »



  • SUR ALAJBEGOVIC - « Alajbegovic est quelqu’un qui peut vraiment surprendre. Nous devons réussir à lui créer un contexte plus familier et plus serein. Ainsi, il pourra progresser plus vite. Il faut créer une relation forte entre l’équipe et le potentiel de chaque joueur. »



    SUR ZHEGROVA - « S’il se complète encore un peu, vous verrez Zhegrova : il peut devenir un top. »


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