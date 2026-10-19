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Juventus Inside Spalletti Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Spalletti et les joueurs ne sont pas « au niveau de la Juventus » : Carnevali doit intervenir immédiatement

Juventus FC
FEATURES
Opinion
L. Spalletti
G. Bremer

Après Juventus-Lazio (0-3), un après-match désarmant du côté de la Juventus. Pour Carnevali, l’heure est aux décisions fortes.

Une Juventus comme on n’en avait jamais vu. Et nous ne parlons pas de ce qui s’est passé sur le terrain : malheureusement pour les supporters de la Juventus, ils ont déjà vu des matches comme celui perdu face à la Lazio ces dernières années. On se souvient, par exemple, des deux défaites contre l’Atalanta et la Fiorentina qui avaient coûté son poste à Thiago Motta. En revanche, de mémoire, nous ne nous souvenons pas d’un après-match comme celui vécu dimanche en fin de soirée à l’Allianz Stadium : un joueur prêté, arrivé à Turin il y a seulement trois mois (Guglielmo Vicario), envoyé le premier en conférence de presse dans un moment aussi délicat ; un capitaine (Gleison Bremer) qui rejette ostensiblement la faute sur une partie de ses coéquipiers, avec une attitude que les récents capitaines de la Juve (de Del Piero à Buffon, jusqu’à Chiellini et Locatelli) n’auraient jamais envisagé d’adopter en public ; un entraîneur (Luciano Spalletti) qui, après avoir rappelé Bremer à l’ordre, déclare ne plus être sûr d’être suivi par son équipe.


Des choses qui ne ressemblent pas à la Juve. Ou du moins, pas à la « vraie Juve », celle qui faisait toujours bloc, sur le terrain comme en dehors, dans la victoire comme dans la défaite. On se souvient, par exemple, des paroles de Buffon, empreintes de responsabilité et d’un fort sentiment d’appartenance, dans le vestiaire à Reggio d’Émilie lors de la saison 2015-2016, après une défaite qui reléguait la Juventus à la 12e place du classement. Des paroles qui ont donné le coup d’envoi de la remontée spectaculaire jusqu’au Scudetto.

  • Carnevali, prouvez que vous êtes fait pour la Juventus

    Hier, le spectacle offert par la Juventus était désarmant : en dehors du terrain comme sur le terrain, chacun jouait pour soi, sans idées et en pensant d’abord au « je » plutôt qu’au « nous ». Et si ce n’est peut-être pas une nouveauté pour beaucoup de joueurs de cette Juve, ni pour son entraîneur, puisque la Vieille Dame a traversé bien des crises ces derniers mois et ces dernières années, il s’agit en revanche du premier test de ce genre pour la direction actuelle de la Juventus.


    Pour Giovanni Carnevali surtout, mais aussi pour Frederic Massara, c’est la première crise sérieuse depuis leur arrivée à la Juventus. Et c’est déjà un test important pour Carnevali : alors que certains joueurs, et peut-être aussi l’entraîneur, montrent qu’ils ne sont pas « faits pour la Juve », Carnevali est-il « fait pour la Juve » ?Il a aujourd’hui une première occasion de le prouver, en redéfinissant la communication des joueurs et de l’équipe vers l’extérieur et, surtout, en prenant une décision définitive concernant l’entraîneur. Un entraîneur que Carnevali n’a pas choisi et dont il a hérité alors qu’il venait de signer une prolongation de deux ans. La saison est encore longue, mais elle est déjà en train de lui échapper : la Juventus peut-elle se permettre de la poursuivre avec un entraîneur que l’équipe ne suit peut-être plus ? Il faut trouver des solutions et prendre des décisions d’urgence, avant qu’il ne soit trop tard et que l’hypothèse d’une deuxième non-qualification consécutive pour la Ligue des champions ne se concrétise, avec des conséquences dramatiques sur les plans sportif et économique.


    Pour Carnevali, il y a deux solutions, inutile de tourner autour du pot : changer d’entraîneur ou le défendre bec et ongles, même face à un vestiaire qui, comme l’insinue Spalletti, rame peut-être dans une autre direction.

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