Une Juventus comme on n’en avait jamais vu. Et nous ne parlons pas de ce qui s’est passé sur le terrain : malheureusement pour les supporters de la Juventus, ils ont déjà vu des matches comme celui perdu face à la Lazio ces dernières années. On se souvient, par exemple, des deux défaites contre l’Atalanta et la Fiorentina qui avaient coûté son poste à Thiago Motta. En revanche, de mémoire, nous ne nous souvenons pas d’un après-match comme celui vécu dimanche en fin de soirée à l’Allianz Stadium : un joueur prêté, arrivé à Turin il y a seulement trois mois (Guglielmo Vicario), envoyé le premier en conférence de presse dans un moment aussi délicat ; un capitaine (Gleison Bremer) qui rejette ostensiblement la faute sur une partie de ses coéquipiers, avec une attitude que les récents capitaines de la Juve (de Del Piero à Buffon, jusqu’à Chiellini et Locatelli) n’auraient jamais envisagé d’adopter en public ; un entraîneur (Luciano Spalletti) qui, après avoir rappelé Bremer à l’ordre, déclare ne plus être sûr d’être suivi par son équipe.
Des choses qui ne ressemblent pas à la Juve. Ou du moins, pas à la « vraie Juve », celle qui faisait toujours bloc, sur le terrain comme en dehors, dans la victoire comme dans la défaite. On se souvient, par exemple, des paroles de Buffon, empreintes de responsabilité et d’un fort sentiment d’appartenance, dans le vestiaire à Reggio d’Émilie lors de la saison 2015-2016, après une défaite qui reléguait la Juventus à la 12e place du classement. Des paroles qui ont donné le coup d’envoi de la remontée spectaculaire jusqu’au Scudetto.