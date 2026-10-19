Hier, le spectacle offert par la Juventus était désarmant : en dehors du terrain comme sur le terrain, chacun jouait pour soi, sans idées et en pensant d’abord au « je » plutôt qu’au « nous ». Et si ce n’est peut-être pas une nouveauté pour beaucoup de joueurs de cette Juve, ni pour son entraîneur, puisque la Vieille Dame a traversé bien des crises ces derniers mois et ces dernières années, il s’agit en revanche du premier test de ce genre pour la direction actuelle de la Juventus.





Pour Giovanni Carnevali surtout, mais aussi pour Frederic Massara, c’est la première crise sérieuse depuis leur arrivée à la Juventus. Et c’est déjà un test important pour Carnevali : alors que certains joueurs, et peut-être aussi l’entraîneur, montrent qu’ils ne sont pas « faits pour la Juve », Carnevali est-il « fait pour la Juve » ?Il a aujourd’hui une première occasion de le prouver, en redéfinissant la communication des joueurs et de l’équipe vers l’extérieur et, surtout, en prenant une décision définitive concernant l’entraîneur. Un entraîneur que Carnevali n’a pas choisi et dont il a hérité alors qu’il venait de signer une prolongation de deux ans. La saison est encore longue, mais elle est déjà en train de lui échapper : la Juventus peut-elle se permettre de la poursuivre avec un entraîneur que l’équipe ne suit peut-être plus ? Il faut trouver des solutions et prendre des décisions d’urgence, avant qu’il ne soit trop tard et que l’hypothèse d’une deuxième non-qualification consécutive pour la Ligue des champions ne se concrétise, avec des conséquences dramatiques sur les plans sportif et économique.





Pour Carnevali, il y a deux solutions, inutile de tourner autour du pot : changer d’entraîneur ou le défendre bec et ongles, même face à un vestiaire qui, comme l’insinue Spalletti, rame peut-être dans une autre direction.