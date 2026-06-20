Giovanni Carnevali, Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri, Adriano Galliani et Giovanni Rossi. Tous réunis pour un dîner à Forte dei Marmi, au Fortino. La photo, publiée sur les réseaux sociaux par IlBianconero.com, réunit l’actuel directeur général de la Juventus Giovanni Carnevali et l’entraîneur bianconero Luciano Spalletti, l’ancien coach de la Juve et du Milan, futur technicien de Naples Massimiliano Allegri, l’ex-directeur général milanais Adriano Galliani ainsi que l’ancien directeur sportif de Sassuolo Giovanni Rossi. À l’aube du mercato et de la nouvelle saison, ce cliché estival témoigne d’une page significative de l’histoire du football italien, où se croisent les chemins de la Juventus, du Milan, de Naples et de Sassuolo.







