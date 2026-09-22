Interrogé sur ce que Klopp doit accomplir pour que ces conditions soient respectées, avec un Euro prévu d’abord en 2028, l’ancien international allemand Huth, qui s’exprimait via SportsbookReview.com, qui couvre également les offres actuelles de Polymarket et la disponibilité des codes promo, a déclaré à GOAL : « Être moins nul ! La barre n’est pas très haute, je pense, à l’heure actuelle.

« Je pense que cette nomination a déjà apporté quelque chose en Allemagne, sans même que l’Allemagne ait encore joué un match : elle a immédiatement recréé une forme d’unité. C’est d’ailleurs un peu ce qui s’est passé le jour de sa nomination. Tout le monde disait : “oui, oui, maintenant on a ce gars qu’on voulait il y a 10 ans”.

« Évidemment, il était à Liverpool et à Dortmund avant cela. Mais il a cette personnalité, cet état d’esprit, cette connaissance de ce qu’il faut pour ressouder une nation. Et je ne sais pas si vous avez vu sa première conférence de presse, mais je me suis dit : “oh, où sont mes crampons ? J’ai envie de les rechausser et de rejouer !” Non pas que je serais sélectionné, mais vous voyez ce que je veux dire ? J’étais là à regarder encore la conférence de presse.

« Je peux seulement imaginer ce que cela fait pour un joueur en activité d’écouter une conférence de presse comme ça, parce qu’il n’y avait pas de baratin. Il n’y avait pas de mots savants. C’était plutôt : “écoutez, si vous voulez jouer pour l’Allemagne, il va falloir courir un peu plus, il va falloir se battre davantage, cela devra signifier un peu plus quand vous porterez cet écusson”.

« Cela aurait pu être très facile de faire porter le chapeau aux précédents sélectionneurs, de dire : “c’était nul”, ce que je ne pense pas qu’il ait fait. Il a simplement dit : “eh bien, il nous faut ce petit plus quand on compare l’Allemagne à d’autres nations qui sont allées plus loin à l’Euro et à la Coupe du monde”.

« Donc, jusqu’ici, il parle bien. Les retours des clubs de Bundesliga ont été bons. Il a assisté à beaucoup de matches pendant la pré-saison et lors des rencontres de clubs. Donc, sur le papier, cela a l’air très bien.

« Mais j’imagine pleinement que l’Allemagne sera bien meilleure lors des prochains tournois qu’elle ne l’a été par le passé. Cela ne veut pas dire qu’elle va les gagner. Je pense qu’eux-mêmes ont dit : “écoutez, on va essayer de gagner, bien sûr, c’est l’objectif, mais il y a la France, il y a l’Angleterre, il y a le Brésil, il y a l’Argentine, il y a d’autres vraies nations de football, mais on va y aller et, à coup sûr, tout laisser sur le terrain”.

« Cela n’a pas été le cas pour l’Allemagne ces dernières années. Alors oui, je suis enthousiaste. Allez, l’Allemagne !

« On est nuls depuis 2014, donc une demi-finale, ce serait déjà pas mal. Mais si l’Allemagne peut reproduire, d’une manière ou d’une autre, l’intensité, le rythme, l’énergie et l’état d’esprit de Liverpool et de Dortmund, alors je m’emballe ! Je sais que c’est difficile à reproduire en sélection, mais s’ils peuvent le faire, si vous pouvez le faire, ce sera du football heavy metal !”