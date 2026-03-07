Getty Images Sport
Traduit par
« Soyez en colère contre celui qui a signé Trent ! » - Alexander-Arnold critiqué par la presse espagnole pour ses erreurs défensives malgré la victoire contre le Real Madrid
La coûteuse erreur de Trent
L'international anglais, qui n'en était qu'à son huitième match comme titulaire dans l'élite espagnole depuis son transfert très médiatisé d'Anfield cet été, a été le principal responsable de l'égalisation du Celta. Après qu'Aurelien Tchouameni ait donné l'avantage à l'équipe d'Arbeloa, Alexander-Arnold n'a pas réussi à contrôler un long ballon, permettant à Willot Swedberg de le dépasser et de servir Borja Iglesias pour un simple tap-in.
- Getty Images Sport
La presse espagnole rend un verdict cinglant
Les répercussions de cette erreur ont été immédiates, le célèbre journal espagnol Marca menant la charge avec une évaluation cinglante de la performance du défenseur droit. Leurs critiques ont été particulièrement virulentes, suggérant que le joueur de 27 ans semblait complètement dépassé lors de la phase défensive cruciale qui a conduit au but du Celta.
« Il a suffi d'un long ballon au-dessus de Trent pour que Williot expose le défenseur latéral le moins doué en défense de la Liga », a écrit le journal dans son compte-rendu du match.
Dans une analyse cinglante, Marca a écrit : « Ne soyez pas surpris par Alexander-Arnold. Il a toujours été comme ça. Klopp l'a lui-même déclaré juste après avoir quitté Liverpool : « Je n'ai tout simplement pas réussi à lui apprendre à défendre. » Quiconque regarde régulièrement Liverpool sait que Trent n'est pas vraiment un défenseur acharné ; sa force réside dans sa capacité à pousser vers l'avant et à distribuer le ballon grâce à ses passes exquises. Mais défendre ? Oubliez ça, comme l'a prouvé une fois de plus le premier but du Celta. La seule question est de savoir s'il ne sait pas comment faire ou s'il ne veut tout simplement pas.
« Si vous êtes fan du Real Madrid, ne vous fâchez pas contre le défenseur anglais si vous n'aimez pas ses performances défensives. Si vous devez vous fâcher contre quelqu'un, fâchez-vous contre celui qui l'a recruté. »
La dualité de la légende de Liverpool
Cette critique souligne le débat de longue date concernant la conscience défensive d'Alexander-Arnold par rapport à ses performances offensives exceptionnelles. Si ses centres et sa vision du jeu restent de classe mondiale, les médias espagnols semblent moins disposés à tolérer la fragilité défensive qui a parfois entaché son parcours en Premier League, surtout dans le contexte d'une course au titre très serrée.
Marca a souligné son importance dans l'un des buts, en déclarant : « Trent a lancé l'attaque avec une longue passe vers Vinicius, qui s'est montré plus rapide que les défenseurs centraux du Celta Vigo. Il a frappé le poteau, qui a été déstabilisé par Javi Rodríguez au moment du tir. À une époque, de telles actions étaient considérées comme des fautes, car elles empêchaient un but. L'esprit de la règle, tout ça. Tchouameni a ensuite menacé de loin, obligeant Radu, qui effectue également des arrêts cruciaux, à réaliser un bel arrêt. Lors de l'action suivante, il n'a rien pu faire sur un corner bien exécuté. Trent l'a tiré court, Arda s'est retourné, a centré vers le bord de la surface, et Aurélien a placé le ballon à l'intérieur du poteau. 0-1. »
- AFP
La rédemption grâce à la magie de Valverde
Heureusement pour l'arrière droit, ses erreurs n'ont pas coûté deux précieux points au Real Madrid dans la course au titre. Un but décisif spectaculaire de Federico Valverde à la 94e minute, à la suite d'un cafouillage devant le but partiellement initié par un centre d'Alexander-Arnold, a permis aux Merengues de se rapprocher à un point du leader du championnat, Barcelone, en tête du classement.
Cette victoire serrée maintient la pression sur l'équipe de Hansi Flick, qui affronte aujourd'hui l'Athletic Club, mais elle sert d'avertissement à Alexander-Arnold. Si une victoire masque de nombreuses failles, l'Anglais « déconcerté » a rapidement appris qu'au Real Madrid, chaque faux pas est disséqué avec une précision chirurgicale par des médias avides de perfection.
Publicité