« Soyez en colère contre celui qui a signé Trent ! » - Alexander-Arnold critiqué par la presse espagnole pour ses erreurs défensives malgré la victoire contre le Real Madrid

Les répercussions de cette erreur ont été immédiates, le célèbre journal espagnol Marca menant la charge avec une évaluation cinglante de la performance du défenseur droit. Leurs critiques ont été particulièrement virulentes, suggérant que le joueur de 27 ans semblait complètement dépassé lors de la phase défensive cruciale qui a conduit au but du Celta.

« Il a suffi d'un long ballon au-dessus de Trent pour que Williot expose le défenseur latéral le moins doué en défense de la Liga », a écrit le journal dans son compte-rendu du match.

Dans une analyse cinglante, Marca a écrit : « Ne soyez pas surpris par Alexander-Arnold. Il a toujours été comme ça. Klopp l'a lui-même déclaré juste après avoir quitté Liverpool : « Je n'ai tout simplement pas réussi à lui apprendre à défendre. » Quiconque regarde régulièrement Liverpool sait que Trent n'est pas vraiment un défenseur acharné ; sa force réside dans sa capacité à pousser vers l'avant et à distribuer le ballon grâce à ses passes exquises. Mais défendre ? Oubliez ça, comme l'a prouvé une fois de plus le premier but du Celta. La seule question est de savoir s'il ne sait pas comment faire ou s'il ne veut tout simplement pas.

« Si vous êtes fan du Real Madrid, ne vous fâchez pas contre le défenseur anglais si vous n'aimez pas ses performances défensives. Si vous devez vous fâcher contre quelqu'un, fâchez-vous contre celui qui l'a recruté. »