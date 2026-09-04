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Soyez comme Erling Haaland ! Leeds reçoit un conseil sur Dominic Calvert-Lewin alors qu’une légende d’Elland Road sacrée championne évalue le manque de profondeur au poste d’attaquant après la clôture du mercato
Calvert-Lewin a inscrit 14 buts en Premier League la saison dernière
Leeds a réalisé une très bonne affaire en 2025 avec Calvert-Lewin, l’international anglais aux 12 sélections ayant rejoint le club en tant qu’agent libre après avoir mis fin à un passage de neuf ans à Everton. Une première saison productive dans le West Yorkshire lui a permis d’inscrire 14 buts en Premier League.
L’expérimenté joueur de 29 ans a déjà lancé sa saison, les inquiétudes liées à des blessures s’étant nettement atténuées au cours des 12 derniers mois. Des problèmes de condition physique avaient pesé sur la fin de son passage dans le Merseyside.
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Leeds manque-t-il d’options de qualité pour remplacer Calvert-Lewin ?
Leeds a retrouvé un Calvert-Lewin à plein régime, mais il n’y a pas beaucoup de soutien derrière lui. Lukas Nmecha et Noah Okafor peuvent évoluer en pointe, tandis que Mateo Joseph est revenu d’un prêt au Real Mallorca, mais ils ne peuvent pas être considérés comme prolifiques.
Toute tentation de dépenser gros pour un autre attaquant en 2026 a été écartée, la confiance continuant d’être placée sur les larges épaules de Calvert-Lewin. Il est plus que prêt à assumer cette responsabilité.
Pourquoi Leeds doit gérer Calvert-Lewin comme Haaland
Leeds doit toutefois gérer son meilleur buteur avec précaution. Strachan, héros du titre, l’admet lui-même. L’Écossais, qui s’exprimait en association avec Grosvenor Sport, a expliqué à GOAL qu’il prenait exemple sur l’avant-centre le plus redoutable de Premier League : « Il se fait constamment mettre au sol, frapper, bousculer. C’est sans arrêt pour Calvert-Lewin.
« J’étais au match dimanche, et quel bon point c’était pour Leeds, parce que Brentford est une très bonne équipe, d’ailleurs. Je veux dire, une très bonne équipe. On parle d’une équipe complète, et c’est ce qu’ils sont. Leurs trois milieux de terrain, je serais incapable de vous dire lequel était le meilleur. Leurs trois attaquants, je serais incapable de vous dire lequel était le meilleur. Je sais juste qu’ils sont tous bons. Les trois milieux ont été excellents. Les trois attaquants, avec les joueurs de couloir, que j’appelle des attaquants excentrés, sont plus complets. Ils sont plus une équipe que Manchester United en ce moment, ça c’est sûr.
« Pour revenir à Calvert-Lewin, oui, je m’inquiète du nombre de contacts qu’il prend en permanence, pas seulement sur le plan physique, mais aussi mental. Calvert-Lewin a besoin d’avoir quelqu’un près de lui, un numéro 10, ou un milieu de terrain qui vienne jusque-là. Donc pour le reste de l’équipe, il doit y avoir une zone de relais autour de Calvert-Lewin, pas seulement Calvert-Lewin. Donc s’il y a quelqu’un d’autre autour de lui, peu importe qui monte, cela enlève 50 % des coups que Calvert-Lewin reçoit.
« Et si vous le tenez en fait à l’écart du jeu comme Haaland, si vous faites monter des joueurs, vous le tenez à l’écart du jeu comme Haaland, parce que c’est ce qu’il fait : il reste à l’écart du jeu, il laisse les joueurs devant lui prendre les coups, prendre le ballon, et c’est pour cela qu’il est toujours dans la surface.
« Donc je m’inquiète simplement du fait que Calvert-Lewin encaisse tout, et c’est très difficile pour lui d’entrer dans la surface. Donc je pense que c’est pour cela que sa performance dimanche a été excellente, parce qu’en première période, j’étais juste devant l’action, et je l’ai vu se faire percuter par deux formidables défenseurs centraux, de grands défenseurs centraux, prendre des coups, essayer de conserver le ballon. Et malgré cela, il a quand même réussi à marquer un but, ce qui est assez phénoménal.
« Donc oui, je serais d’accord, je pense que si vous pouvez trouver un autre Calvert-Lewin, faites-le. Mais où trouver un autre Calvert-Lewin qui ne va pas vous coûter 40 à 50 millions de livres sterling, pour ce type d’attaquant ? »
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Calendrier de Leeds 2026-27 : déplacement à Brighton au programme ensuite
Leeds a lié Calvert-Lewin par un contrat courant jusqu’en 2028. Si ses standards actuels peuvent être maintenus, il ne devrait pas falloir longtemps avant l’ouverture de discussions pour une prolongation, le natif de Sheffield étant devenu crucial pour la cause collective.
Leeds a bien lancé sa campagne 2026-2027, avec quatre points pris lors des deux premières rencontres, et l’équipe de Farke retrouvera la Premier League samedi avec un déplacement à Brighton.
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