Leeds doit toutefois gérer son meilleur buteur avec précaution. Strachan, héros du titre, l’admet lui-même. L’Écossais, qui s’exprimait en association avec Grosvenor Sport, a expliqué à GOAL qu’il prenait exemple sur l’avant-centre le plus redoutable de Premier League : « Il se fait constamment mettre au sol, frapper, bousculer. C’est sans arrêt pour Calvert-Lewin.

« J’étais au match dimanche, et quel bon point c’était pour Leeds, parce que Brentford est une très bonne équipe, d’ailleurs. Je veux dire, une très bonne équipe. On parle d’une équipe complète, et c’est ce qu’ils sont. Leurs trois milieux de terrain, je serais incapable de vous dire lequel était le meilleur. Leurs trois attaquants, je serais incapable de vous dire lequel était le meilleur. Je sais juste qu’ils sont tous bons. Les trois milieux ont été excellents. Les trois attaquants, avec les joueurs de couloir, que j’appelle des attaquants excentrés, sont plus complets. Ils sont plus une équipe que Manchester United en ce moment, ça c’est sûr.

« Pour revenir à Calvert-Lewin, oui, je m’inquiète du nombre de contacts qu’il prend en permanence, pas seulement sur le plan physique, mais aussi mental. Calvert-Lewin a besoin d’avoir quelqu’un près de lui, un numéro 10, ou un milieu de terrain qui vienne jusque-là. Donc pour le reste de l’équipe, il doit y avoir une zone de relais autour de Calvert-Lewin, pas seulement Calvert-Lewin. Donc s’il y a quelqu’un d’autre autour de lui, peu importe qui monte, cela enlève 50 % des coups que Calvert-Lewin reçoit.

« Et si vous le tenez en fait à l’écart du jeu comme Haaland, si vous faites monter des joueurs, vous le tenez à l’écart du jeu comme Haaland, parce que c’est ce qu’il fait : il reste à l’écart du jeu, il laisse les joueurs devant lui prendre les coups, prendre le ballon, et c’est pour cela qu’il est toujours dans la surface.

« Donc je m’inquiète simplement du fait que Calvert-Lewin encaisse tout, et c’est très difficile pour lui d’entrer dans la surface. Donc je pense que c’est pour cela que sa performance dimanche a été excellente, parce qu’en première période, j’étais juste devant l’action, et je l’ai vu se faire percuter par deux formidables défenseurs centraux, de grands défenseurs centraux, prendre des coups, essayer de conserver le ballon. Et malgré cela, il a quand même réussi à marquer un but, ce qui est assez phénoménal.

« Donc oui, je serais d’accord, je pense que si vous pouvez trouver un autre Calvert-Lewin, faites-le. Mais où trouver un autre Calvert-Lewin qui ne va pas vous coûter 40 à 50 millions de livres sterling, pour ce type d’attaquant ? »