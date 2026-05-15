Foden a récemment franchi le cap des 100 participations à des buts en Premier League, un palier qu’il a célébré par deux passes décisives lors de la victoire 3-0 contre Crystal Palace le 13 mai. Il a ajouté : « Il faut tout le monde pour remporter des titres ; mercredi, j’ai eu l’occasion de jouer, et j’étais simplement heureux d’aider l’équipe.

L’essentiel est de rester unis et de se soutenir mutuellement. Cela arrive, nous sommes tous humains. Nous avons dans l’effectif des joueurs fantastiques prêts à entrer en jeu ; j’ai juste dû rester patient et continuer à travailler dur à l’entraînement. »