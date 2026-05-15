Getty Images Sport
Traduit par
Souvent présenté comme un véritable « team player », Phil Foden affirme qu’il reste patient à Manchester City malgré les spéculations autour d’un nouveau contrat et d’un transfert estival
Un produit du centre de formation prolonge son aventure avec le club.
D’après les informations les plus récentes, Manchester City s’apprête à prolonger le contrat de Phil Foden pour plusieurs années, mettant un terme aux spéculations estivales qui envoyaient le milieu de terrain vers d’autres cieux de Premier League ou européens. Le joueur de 25 ans, dont le contrat actuel touchait à sa fin, a conclu un accord de principe pour rester à l’Etihad jusqu’en 2030, avec une option de prolongation d’une année supplémentaire. Cette avancée intervient malgré une saison 2025-2026 difficile, au cours de laquelle l’international anglais a peiné à s’imposer et à afficher une forme régulière.
- Getty Images Sport
Foden place l’intérêt collectif au-dessus de tout.
Revenant sur une saison en dents de scie, Foden a souligné l’importance de conserver un état d’esprit professionnel en attendant que Pep Guardiola lui accorde sa chance. « Deux facettes différentes, a-t-il expliqué sur le site officiel de City. La première partie de la saison s’est très bien passée, la seconde un peu moins ; ça arrive à beaucoup de footballeurs. Il faut continuer à avancer, continuer à croire en soi. Je suis un joueur d’équipe, je cherche à aider le groupe autant que possible et je reste prêt à donner un coup de main dès que l’occasion se présente. »
Sur un terrain de football comme dans la vie, la patience finit toujours par payer.
Foden a récemment franchi le cap des 100 participations à des buts en Premier League, un palier qu’il a célébré par deux passes décisives lors de la victoire 3-0 contre Crystal Palace le 13 mai. Il a ajouté : « Il faut tout le monde pour remporter des titres ; mercredi, j’ai eu l’occasion de jouer, et j’étais simplement heureux d’aider l’équipe.
L’essentiel est de rester unis et de se soutenir mutuellement. Cela arrive, nous sommes tous humains. Nous avons dans l’effectif des joueurs fantastiques prêts à entrer en jeu ; j’ai juste dû rester patient et continuer à travailler dur à l’entraînement. »
- AFP
Une semaine cruciale attend Manchester City.
L'équipe de Guardiola aborde les huit derniers jours d'une saison décisive, avec actuellement deux points de retard sur Arsenal, leader du championnat. City affrontera d'abord Chelsea en finale de la FA Cup à Wembley ce samedi, un match qui pourrait bien sceller son destin dans la course aux titres nationaux cette saison. La saison se terminera ensuite par un déplacement crucial à Bournemouth en Premier League mardi, avant une dernière rencontre à domicile contre Aston Villa, dimanche prochain, qui pourrait bien être décisive pour le titre.