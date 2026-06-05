L’ancien joueur du Maccabi Tel Aviv, qui a déjà disputé sept matches avec le Bayern en tant que remplaçant de Manuel Neuer, s’est réjoui de la transformation de son prêt en transfert définitif. Peretz a déclaré : « Je suis vraiment heureux.

Ces derniers mois, j’ai vraiment eu l’impression d’être chez moi et nous avons partagé de grands moments, ainsi que des périodes plus tendues. Mais, ces dernières semaines, la façon dont tout le monde est resté soudé m’a fait ressentir une véritable ambiance familiale.

C’est ce qui a fait pencher la balance pour moi. Bien sûr, mon rêve est de jouer en Premier League et sur les plus grandes scènes du monde, mais mon plus grand rêve est d’y parvenir avec Southampton. Je suis convaincu que nous pouvons y arriver et concrétiser cet objectif. »