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Southampton recrute le gardien du Bayern Munich après un prêt impressionnant qui a contribué à assurer une place en barrages du Championship
Les Saints ont sécurisé les services d’un gardien de but à long terme.
Southampton a officialisé le recrutement définitif de Peretz, après six mois d’un passage remarqué à St Mary’s. Le gardien de 25 ans, arrivé d’Allemagne en janvier, s’est rapidement imposé comme le numéro un sous les ordres de l’entraîneur Tonda Eckert.
Il a disputé 26 matchs toutes compétitions confondues, ne concédant que deux défaites et jouant chaque minute d’une impressionnante série de 21 matchs sans défaite pour conclure la saison nationale.
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Peretz salue l'environnement familial du club.
L’ancien joueur du Maccabi Tel Aviv, qui a déjà disputé sept matches avec le Bayern en tant que remplaçant de Manuel Neuer, s’est réjoui de la transformation de son prêt en transfert définitif. Peretz a déclaré : « Je suis vraiment heureux.
Ces derniers mois, j’ai vraiment eu l’impression d’être chez moi et nous avons partagé de grands moments, ainsi que des périodes plus tendues. Mais, ces dernières semaines, la façon dont tout le monde est resté soudé m’a fait ressentir une véritable ambiance familiale.
C’est ce qui a fait pencher la balance pour moi. Bien sûr, mon rêve est de jouer en Premier League et sur les plus grandes scènes du monde, mais mon plus grand rêve est d’y parvenir avec Southampton. Je suis convaincu que nous pouvons y arriver et concrétiser cet objectif. »
La direction se félicite de cet engagement.
Les performances exceptionnelles du gardien se sont poursuivies en FA Cup, où ses exploits face à des adversaires de Premier League ont permis aux Saints d'atteindre les demi-finales. Johannes Spors, directeur technique du club, a révélé que le joueur avait choisi de rester sur la côte sud malgré l'intérêt manifesté par d'autres clubs.
Spors a déclaré : « Nous connaissions les qualités de Daniel lorsque nous l'avons recruté en prêt en janvier, et son impact sur l'équipe était évident pour tout le monde. Il a une confiance en ses propres capacités qui se transmet aux joueurs devant lui.
Au fil de nos échanges à l’issue de la saison, son engagement à nos côtés est toujours ressorti, malgré d’autres possibilités. Nous sommes donc ravis de l’accueillir à nouveau à Southampton, cette fois pour un contrat à long terme, et déterminés à bâtir sur les succès partagés la saison dernière. »
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La question de la promotion se pose à nouveau après la polémique.
Après une course à la promotion brutalement interrompue par le scandale du « Spygate », qui a entraîné son exclusion de la finale, Southampton doit désormais reconstruire ses ambitions de retour en première division.
Auteur de huit clean sheets lors de son premier passage éclair, Peretz endossera le rôle de pilier défensif de l’équipe d’Eckert, dont l’objectif affiché est une promotion automatique la saison prochaine.