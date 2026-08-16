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Southampton raillé au sujet du scandale « Spygate » lors d’un retour cauchemardesque en Championship face à Watford
Horreur pour Southampton alors que les retombées du Spygate se poursuivent
Southampton a découvert que le Championship sera une arène impitoyable cette saison, les Saints étant chambrés au sujet de Spygate avant de s’incliner 2-1 face à un Watford remanié à Vicarage Road.
Pour son premier match de championnat depuis l’affaire d’espionnage qui l’a vu être exclu des play-offs en mai, l’équipe d’Eckert n’a eu aucune réponse à l’énergie et à la ténacité des locaux. L’atmosphère était électrique dès le coup d’envoi, les joueurs de Southampton étant pris à partie aussi bien sur le terrain qu’en dehors.
Cette défaite laisse déjà Southampton à la dernière place du classement après son retrait de quatre points à la suite du scandale Spygate. Avant la rencontre, Eckert avait tenté de ramener l’attention sur le terrain en déclarant « Que le football parle » lors de ses obligations médiatiques d’avant-match. Cela s’est toutefois avéré difficile, alors que les fantômes de l’été ont continué de hanter son équipe pendant quatre-vingt-dix minutes compliquées dans le Hertfordshire.
Watford frappe tôt sur des erreurs de Southampton
Les deux buts de Watford sont venus de passes ratées de Southampton, soulignant le manque de sang-froid dans les rangs des visiteurs. Le dégagement sans but de Jack Stephens a été exploité par Iker Bravo, arrivé cet été en provenance de l'Udinese. L'Espagnol de 21 ans n'a pas hésité, s'est projeté vers l'avant et a poussé le ballon au fond des filets pour ouvrir le score.
Le produit du centre de formation de Watford, Amin Nabizada, a ensuite profité d'une autre passe approximative de Southampton, cette fois de Ryan Manning, pour filer sur le côté droit. On aurait dit que l'adolescent avait poussé le ballon trop loin en entrant dans la surface de Southampton, avant qu'il ne déclenche soudainement une frappe rasante dans le petit filet opposé.
Southampton a réduit l'écart en seconde période. Cameron Bragg a glissé le ballon à Cyle Larin à 9 mètres du but, et l'international canadien a trompé Federico Ravaglia à la 56e minute.
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Southampton paie encore le prix
Southampton a assiégé tardivement le but de Watford, mais Taylor Harwood-Bellis a gâché son occasion la plus nette. Lorsque le défenseur a expédié très loin à côté une frappe dans le temps additionnel, l’homme considéré comme l’un des principaux responsables de cette affaire a été pris à partie verbalement par plusieurs joueurs de Watford. L’ombre de l’enquête continue de planer lourdement, Eckert se préparant déjà à une éventuelle suspension pendant que le club attend un verdict final dans l’affaire d’espionnage.
L’ancien attaquant de Southampton Kevin Phillips a déclaré à Sky Sports : « La pression va recommencer, n’est-ce pas ? Ils n’ont pas été à la hauteur aujourd’hui. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser des points en route quand vous avez quatre points de retard. Il reste encore un long chemin à parcourir, et ils ont montré la saison dernière qu’ils peuvent enchaîner une série quand tout fonctionne. Je ne pense pas qu’il ait choisi la bonne équipe de départ. La pression est là, et nous savons tous pourquoi. »
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Les Dragons rouges frappent sur les réseaux sociaux
Les moqueries visant Southampton se sont poursuivies pendant l’été, Wrexham lançant une pique malicieuse aux Saints après la publication du calendrier de Championship.
Wrexham doit affronter Southampton en septembre et a partagé son calendrier avec la légende suivante : « Nous emmener jusqu’à la trêve internationale », accompagnée d’un emoji loupe et d’un emoji espion. Le trolling est allé encore plus loin, avec un rappel ajouté au calendrier deux jours avant la rencontre demandant au staff de « vérifier le terrain d’entraînement », une référence claire au scandale du Spygate.
Wrexham a également modifié l’écusson de Southampton en y ajoutant la silhouette d’un homme caché derrière un arbre. L’image faisait référence à des photos ayant fuité montrant le stagiaire de Southampton William Salt en train de filmer une séance d’entraînement de Middlesbrough depuis une zone boisée pendant l’enquête.
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