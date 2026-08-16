Southampton a découvert que le Championship sera une arène impitoyable cette saison, les Saints étant chambrés au sujet de Spygate avant de s’incliner 2-1 face à un Watford remanié à Vicarage Road.

Pour son premier match de championnat depuis l’affaire d’espionnage qui l’a vu être exclu des play-offs en mai, l’équipe d’Eckert n’a eu aucune réponse à l’énergie et à la ténacité des locaux. L’atmosphère était électrique dès le coup d’envoi, les joueurs de Southampton étant pris à partie aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

Cette défaite laisse déjà Southampton à la dernière place du classement après son retrait de quatre points à la suite du scandale Spygate. Avant la rencontre, Eckert avait tenté de ramener l’attention sur le terrain en déclarant « Que le football parle » lors de ses obligations médiatiques d’avant-match. Cela s’est toutefois avéré difficile, alors que les fantômes de l’été ont continué de hanter son équipe pendant quatre-vingt-dix minutes compliquées dans le Hertfordshire.