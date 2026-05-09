La Ligue anglaise de football a officiellement mis en cause Southampton pour une présumée infraction au règlement, en pleine semaine cruciale du championnat.

La polémique a éclaté au centre d’entraînement de Rockliffe Park, à Middlesbrough, où le personnel aurait surpris une personne non autorisée en train d’observer ses séances privées. Les Saints sont désormais accusés d’avoir enfreint la règle 3.4 de l’EFL, qui impose aux clubs d’agir en « toute bonne foi » les uns envers les autres.

L’enquête examine également une possible infraction à la règle 127, disposition spécifique interdisant à tout club d’observer, ou de tenter d’observer, la séance d’entraînement d’un adversaire dans les 72 heures précédant une rencontre.

La tension est d’autant plus vive que les deux formations s’affrontaient en demi-finale des play-offs.



