Getty Images
Traduit par
Southampton est accusé d’avoir mené une mission d’« espionnage » controversée à la veille de sa demi-finale de barrages du championnat contre Middlesbrough
La FA prend des mesures suite à un incident d'« espionnage »
La Ligue anglaise de football a officiellement mis en cause Southampton pour une présumée infraction au règlement, en pleine semaine cruciale du championnat.
La polémique a éclaté au centre d’entraînement de Rockliffe Park, à Middlesbrough, où le personnel aurait surpris une personne non autorisée en train d’observer ses séances privées. Les Saints sont désormais accusés d’avoir enfreint la règle 3.4 de l’EFL, qui impose aux clubs d’agir en « toute bonne foi » les uns envers les autres.
L’enquête examine également une possible infraction à la règle 127, disposition spécifique interdisant à tout club d’observer, ou de tenter d’observer, la séance d’entraînement d’un adversaire dans les 72 heures précédant une rencontre.
La tension est d’autant plus vive que les deux formations s’affrontaient en demi-finale des play-offs.
- Getty Images Sport
Détails de la découverte de Rockliffe Park
Selon le Telegraph, le personnel de Middlesbrough a surpris un homme dissimulé dans les buissons entourant le terrain d’entraînement du club. Interpellé, l’individu a refusé de décliner son identité et a aussitôt tenté de couvrir ses actions.
Selon le quotidien britannique, le suspect aurait aussitôt effacé les photos et vidéos de son téléphone portable avant de prendre la fuite, puis se serait changé dans un hôtel voisin afin d’échapper à toute identification ultérieure.
L’identité de ce dernier fait l’objet de toutes les attentions : d’après certaines sources, Middlesbrough soupçonne qu’il s’agit d’un analyste de performance passé par plusieurs clubs de Premier League avant de rejoindre Southampton il y a plus d’un an.
Boro réclame des sanctions disciplinaires sévères
Middlesbrough a adopté une position ferme sur ce dossier, déposant une plainte officielle auprès de l'EFL et réclamant des sanctions sévères.
Le club réclame les sanctions les plus sévères possibles, qui pourraient théoriquement aller de lourdes amendes à des retraits de points. Des rumeurs ont même évoqué une exclusion des play-offs, même si une mesure aussi radicale n’a jamais été appliquée pour ce type d’infraction.
Malgré ces réclamations, l’hypothèse d’une exclusion des play-offs demeure peu probable. Si l’instance possède l’autorité nécessaire pour infliger plusieurs types de punitions, les observateurs s’attendent davantage à des amendes ou à des mesures administratives qu’à une éviction immédiate de la course à la promotion.
L’EFL a déjà écrit à Southampton pour recueillir ses observations, alors que la procédure officielle est lancée.
- Getty Images Sport
Souvenirs du « Spygate » et du Leeds de Bielsa
Cet incident rappelle immédiatement le tristement célèbre « Spygate » de 2019, qui impliquait Leeds United et Derby County. À l’époque, Marcelo Bielsa avait admis avoir envoyé un membre de son staff observer l’entraînement de l’équipe de Derby dirigée par Frank Lampard.
Cette controverse très médiatisée avait valu à Leeds une amende colossale de 200 000 £ et avait poussé l’EFL à codifier des règles spécifiques que Southampton est aujourd’hui accusé d’avoir enfreintes.