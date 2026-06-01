Southampton a officiellement pris acte des conclusions du comité d’arbitrage, qui a rejeté son appel contre les sanctions imposées par l’EFL. Surnommée le « scandale Spygate », cette affaire a terni la saison du club, notamment après une fin de parcours décevante en barrages du Championship, qui l’a vu être exclu de la finale contre Hull après avoir admis avoir surveillé les séances d’entraînement de ses adversaires.

Lundi, l’EFL a rendu publique l’explication écrite de la sanction, qualifiant ce stratagème de « plan élaboré et déterminé, conçu de haut en bas » et approuvé par l’entraîneur Tonda Eckert. L’instance a également diffusé des messages WhatsApp internes révélant que le manager était « catégorique » sur la nécessité d’envoyer un analyste espionner les adversaires.

Dans un communiqué détaillé, le club a reconnu ne pas avoir respecté les normes exigées et a accepté la décision de la commission sur sa conduite.

« Nous reconnaissons que le club a enfreint les règlements applicables, et nous admettons que les instances disciplinaires étaient en droit de conclure qu’il n’était pas nécessaire de prouver l’existence d’un avantage sportif pour établir qu’il s’agissait d’une infraction grave. »