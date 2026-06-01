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Southampton a publié un communiqué après la révélation par l’EFL d’une opération d’espionnage « déplorable » menée par l’entraîneur Tonda Eckert, à la suite de l’élimination en barrages de Championship
Les Saints admettent avoir enfreint le règlement
Southampton a officiellement pris acte des conclusions du comité d’arbitrage, qui a rejeté son appel contre les sanctions imposées par l’EFL. Surnommée le « scandale Spygate », cette affaire a terni la saison du club, notamment après une fin de parcours décevante en barrages du Championship, qui l’a vu être exclu de la finale contre Hull après avoir admis avoir surveillé les séances d’entraînement de ses adversaires.
Lundi, l’EFL a rendu publique l’explication écrite de la sanction, qualifiant ce stratagème de « plan élaboré et déterminé, conçu de haut en bas » et approuvé par l’entraîneur Tonda Eckert. L’instance a également diffusé des messages WhatsApp internes révélant que le manager était « catégorique » sur la nécessité d’envoyer un analyste espionner les adversaires.
Dans un communiqué détaillé, le club a reconnu ne pas avoir respecté les normes exigées et a accepté la décision de la commission sur sa conduite.
« Nous reconnaissons que le club a enfreint les règlements applicables, et nous admettons que les instances disciplinaires étaient en droit de conclure qu’il n’était pas nécessaire de prouver l’existence d’un avantage sportif pour établir qu’il s’agissait d’une infraction grave. »
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Inquiétudes quant à l’impartialité du comité
Bien que le club de Southampton ait reconnu les infractions, il a exprimé de vives réserves sur la composition de la commission disciplinaire saisie de l’affaire. Les Saints pointent un possible conflit d’intérêts, soulignant les liens historiques, bien que indirects, de deux membres de la commission avec Middlesbrough, formation ayant éliminé Southampton de la course à la promotion. Ce manque apparent d’indépendance irrite la direction de St Mary’s, qui digère encore la décision finale.
Le communiqué du club poursuit : « Ce qui est plus difficile à accepter, c’est qu’un examen similaire ne semble pas avoir été appliqué à la composition de la commission disciplinaire elle-même, compte tenu des liens historiques et indirects apparents de deux membres de la commission avec Middlesbrough. Bien que ces liens ne prouvent pas en eux-mêmes l’existence d’un parti pris, ils soulèvent clairement des questions légitimes quant à la cohérence, la perception et les normes d’indépendance attendues dans des procédures de cette ampleur. »
Responsabilité en cas de défaillances du leadership
Si le club a défendu son personnel contre certaines allégations, il a toutefois reconnu une « erreur de jugement » dans la gestion initiale de l’affaire. L’enquête a révélé des préoccupations légitimes concernant la pression exercée sur les jeunes employés. Southampton a désormais admis que sa supervision était insuffisante et qu’il aurait dû protéger plus efficacement son personnel pendant la période des activités présumées d’« espionnage ».
Abordant ces défaillances internes, le club a déclaré : « Le club reconnaît que certains aspects de notre réaction initiale à la situation n’ont pas été traités avec le niveau de rigueur qu’ils exigeaient à l’époque. Avec le recul, nous aurions souhaité que cela soit géré différemment dès le départ, et cela a constitué une erreur de jugement dont nous assumons la responsabilité. Le club déplore par ailleurs que des accusations, notamment celle de contraindre des employés subalternes à participer, aient été relayées alors que certaines des allégations les plus graves ne sont pas étayées par des preuves directes. Toutefois, ces salariés n’auraient en aucun cas dû se retrouver dans une situation où ils se sentaient sous pression, et le club assume pleinement sa responsabilité dans cette défaillance de leadership et de supervision. »
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Tourner la page après le scandale
La décision finale a souligné qu’il n’était pas nécessaire de prouver l’existence d’un « avantage sportif » pour qu’il y ait infraction, une logique que le club a qualifiée d’« interprétation stricte ». Toutefois, alors que la bataille juridique touche à sa fin, Southampton se concentre désormais sur des réformes internes.
« À aucun moment il n’a été établi que le club avait effectivement tiré un avantage sportif de la conduite en question », conclut le communiqué. « Le Southampton Football Club va désormais examiner attentivement les motifs publiés, revoir ses processus internes et veiller à ce que les procédures de gouvernance, de contrôle et de prise de décision soient renforcées en conséquence. Notre responsabilité est désormais de reconnaître les faits, d’en tirer les enseignements et de transformer cette expérience en levier pour renforcer notre jugement, notre discipline et notre intégrité, afin d’avancer unis en tant que club. »