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« Soutenez l'équipe, bon sang ! » - Rio Ferdinand s'indigne des réactions négatives suite au match nul sans relief de l'Angleterre contre le Ghana en Coupe du monde
L'absence de certaines stars alimente le débat sur la composition de l'équipe.
La polémique a atteint son paroxysme après que des journalistes, dont Kaveh Solhekol de Sky Sports, ont laissé entendre que l’absence de certains joueurs de premier plan aurait pu coûter la victoire à l’Angleterre. Le débat s’est concentré sur les joueurs totalement écartés de la sélection pour la Coupe du monde, Solhekol affirmant que des joueurs tels que Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold et Morgan Gibbs-White auraient pu apporter l’étincelle créative nécessaire pour débloquer la défense des Black Stars lors d’un match jugé terne.
Les supporters ont renchéri, réclamant à plein poumons Cole Palmer pour apporter la « magie » absente dans le dernier tiers du terrain face au Ghana. Malgré ce tollé, Tuchel est resté ferme sur ses choix, même si les caméras ont capté son animation sur la touche durant la rencontre.
Ferdinand appelle au calme face aux affirmations selon lesquelles il serait un « génie »
Ferdinand a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce revirement de situation. Sur son compte X, l’ancien défenseur central a immédiatement pointé l’incohérence de l’analyse concernant l’entraîneur Thomas Tuchel : « Et c’est reparti… Après le match contre la Croatie, Tuchel était un génie ; après celui contre le Ghana, il aurait convoqué les mauvais joueurs », a-t-il écrit.
Ce match nul 0-0 intervenait après l’impressive victoire 4-2 sur la Croatie lors de l’entrée en lice de l’Angleterre, un résultat qui avait temporairement fait taire les sceptiques.
Mais l’incapacité à battre une sélection ghanéenne accrocheuse a ranimé les critiques, ce qui a poussé Ferdinand à lancer un appel direct au public : « 4 points – détendez-vous et soutenez l’équipe et l’entraîneur, pour l’amour du ciel ! »
Michael Owen livre le point de vue d’un joueur.
Ferdinand n’est pas la seule ancienne star des Three Lions à appeler à un peu de recul. Dans une tribune publiée dans le Daily Mail, Michael Owen rappelle que, dans le camp anglais, les joueurs se focalisent davantage sur les aspects positifs que ne le laissent supposer les titres à sensation. L’ancien attaquant souligne que l’équipe actuelle conserve une bonne dynamique avec quatre points en deux matchs, un départ qui aurait été jugé satisfaisant avant le début du tournoi.
« Il faut savoir garder son calme après le match nul et vierge de l’Angleterre face au Ghana. J’ai déjà vécu cette situation : une seule rencontre, si tôt dans une Coupe du monde, ne remet rien en cause », a-t-il déclaré. « Je me suis réveillé mercredi matin face à une vague de négativité, mais il est essentiel de remettre les choses en perspective.
La performance était-elle brillante ? Non. A-t-elle été décevante ? Bien sûr. Mais certains commentaires laissent croire que les espoirs de l’Angleterre se sont effondrés du jour au lendemain. Ayant disputé trois Coupes du monde, je peux l’affirmer : les tournois ne se déroulent pas ainsi. »
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La qualification pour les phases éliminatoires est en ligne de mire
L'Angleterre occupe actuellement la première place du groupe L. Grâce au format unique de cette compétition à 48 équipes, ses quatre points devraient lui assurer la qualification, au minimum comme l'une des meilleurs troisièmes. Les hommes de Tuchel restent favoris pour remporter la poule, à condition de obtenir un résultat positif contre le Panama lors de leur dernière sortie, samedi. Dans l’autre rencontre, le Ghana et la Croatie s’affrontent dans un duel décisif pour une place en phase à élimination directe.