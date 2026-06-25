Ferdinand n’est pas la seule ancienne star des Three Lions à appeler à un peu de recul. Dans une tribune publiée dans le Daily Mail, Michael Owen rappelle que, dans le camp anglais, les joueurs se focalisent davantage sur les aspects positifs que ne le laissent supposer les titres à sensation. L’ancien attaquant souligne que l’équipe actuelle conserve une bonne dynamique avec quatre points en deux matchs, un départ qui aurait été jugé satisfaisant avant le début du tournoi.

« Il faut savoir garder son calme après le match nul et vierge de l’Angleterre face au Ghana. J’ai déjà vécu cette situation : une seule rencontre, si tôt dans une Coupe du monde, ne remet rien en cause », a-t-il déclaré. « Je me suis réveillé mercredi matin face à une vague de négativité, mais il est essentiel de remettre les choses en perspective.

La performance était-elle brillante ? Non. A-t-elle été décevante ? Bien sûr. Mais certains commentaires laissent croire que les espoirs de l’Angleterre se sont effondrés du jour au lendemain. Ayant disputé trois Coupes du monde, je peux l’affirmer : les tournois ne se déroulent pas ainsi. »