Arne Slot a immédiatement présenté le départ de Diaz comme une décision purement commerciale. Depuis, plusieurs sources affirment même qu’il s’y est opposé, ce qui paraît tout à fait crédible. L’entraîneur néerlandais portait en effet cet ailier polyvalent en haute estime, tant pour ses qualités sportives qu’humaines.

« Il était toujours présent à chaque séance d’entraînement et donnait tout ce qu’il avait, le sourire aux lèvres », déclarait Slot l’été dernier. Néanmoins, le technicien a aussi laissé entendre qu’il avait les mains liées et que des sacrifices étaient nécessaires après une frénésie d’achats historique de 450 millions de livres (600 millions de dollars) pour des joueurs comme Alexander Isak, Hugo Ekitike et Florian Wirtz.

« C’est aussi ce que nous sommes en tant que club », a expliqué l’ancien entraîneur du Feyenoord. « Nous réalisons de grosses recrues, nous l’avons fait ces dernières années. Mais ce club a également besoin de récupérer des fonds pour mener à bien ces transferts que nous avons déjà conclus. »

Rappelons toutefois que Diaz voulait partir : il avait savouré son passage sur la côte de Merseyside et salué l’encadrement « spectaculaire » de Slot, qui lui avait permis de vivre sa saison la plus prolifique (jusqu’alors). Pourtant, il estimait avoir bouclé un « cycle » avec « le sentiment du devoir accompli ».

Dans ces conditions, céder Diaz apparaissait comme une décision logique pour toutes les parties ; l’erreur de Liverpool ne réside donc pas tant dans la vente que dans l’absence de recrutement d’un remplaçant direct, d’un autre dribbleur polyvalent et dynamique.