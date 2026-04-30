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Cody Gakpo Luis Diaz GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Sous pression, Cody Gakpo doit désormais prouver qu’il peut endosser le rôle d’ailier tant recherché par Liverpool, surtout après la démonstration éclatante de Luis Diaz, auteur d’une série de dribbles étincelants sous les couleurs du Bayern Munich

Analysis
Liverpool
C. Gakpo
Premier League
L. Diaz
Bayern Munich
FEATURES
Manchester United vs Liverpool

La victoire palpitante 5-4 du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich mardi dernier était un véritable régal pour les yeux. Ce fut une démonstration opportune et passionnante du « beau jeu », un duel captivant entre deux équipes résolument déterminées à pratiquer un football audacieux et fluide. Pour les supporters de Liverpool, cependant, ce fut aussi un douloureux rappel de ce qui aurait pu être.

Rappelons que Liverpool avait été associé à Khvicha Kvaratskhelia et Michael Olise avant leurs transferts respectifs au Paris Saint-Germain et au Bayern Munich. Luis Diaz, pièce maîtresse du titre de Premier League des Reds la saison passée, a lui aussi été autorisé à rejoindre l’Allianz Arena en juillet pour 75 millions d’euros.

À l’époque, ce montant paraissait conséquent ; il ne l’est plus aujourd’hui, d’autant que le Colombien brille sur la plus grande scène du football de clubs.

Si ses performances éblouissantes font mal à Anfield, c’est qu’elles contrastent cruellement avec les prestations bien plus ternes de son successeur désigné, Cody Gakpo, presque chaque semaine sous le maillot rouge.


  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    Pourquoi Diaz a quitté le club

    Arne Slot a immédiatement présenté le départ de Diaz comme une décision purement commerciale. Depuis, plusieurs sources affirment même qu’il s’y est opposé, ce qui paraît tout à fait crédible. L’entraîneur néerlandais portait en effet cet ailier polyvalent en haute estime, tant pour ses qualités sportives qu’humaines.

    « Il était toujours présent à chaque séance d’entraînement et donnait tout ce qu’il avait, le sourire aux lèvres », déclarait Slot l’été dernier. Néanmoins, le technicien a aussi laissé entendre qu’il avait les mains liées et que des sacrifices étaient nécessaires après une frénésie d’achats historique de 450 millions de livres (600 millions de dollars) pour des joueurs comme Alexander Isak, Hugo Ekitike et Florian Wirtz.

    « C’est aussi ce que nous sommes en tant que club », a expliqué l’ancien entraîneur du Feyenoord. « Nous réalisons de grosses recrues, nous l’avons fait ces dernières années. Mais ce club a également besoin de récupérer des fonds pour mener à bien ces transferts que nous avons déjà conclus. »

    Rappelons toutefois que Diaz voulait partir : il avait savouré son passage sur la côte de Merseyside et salué l’encadrement « spectaculaire » de Slot, qui lui avait permis de vivre sa saison la plus prolifique (jusqu’alors). Pourtant, il estimait avoir bouclé un « cycle » avec « le sentiment du devoir accompli ».

    Dans ces conditions, céder Diaz apparaissait comme une décision logique pour toutes les parties ; l’erreur de Liverpool ne réside donc pas tant dans la vente que dans l’absence de recrutement d’un remplaçant direct, d’un autre dribbleur polyvalent et dynamique.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Retour à l’aile

    À Anfield, les observateurs espéraient que Gakpo compenserait le départ de Diaz, et les raisons d’y croire étaient nombreuses. Lors de sa première saison aux commandes, Slot a pris plusieurs décisions judicieuses, dont celle d’aligner Gakpo presque exclusivement sur l’aile gauche.

    « Quand le nouvel entraîneur est arrivé, j’ai discuté avec lui et il m’a dit : “Tu dois te concentrer sur le poste d’ailier gauche – c’est ta position quand tu entres en jeu ou quand tu es titulaire” », explique Gakpo. « Il m’a dit : “Il y a beaucoup de concurrence ici, donc tu dois juste faire tes preuves.” Mais il a ajouté : “Ce sera ton poste.”

    Pour moi, cela m’a rappelé ce que je faisais au PSV. Je me sens à l’aise dans ce rôle et j’essaie de montrer de quoi je suis capable. Je me retrouve plus souvent en situation de un contre un, ce qui me permet de percer, de centrer, de tirer ou de déborder. C’est mon style de jeu, et je pense ainsi pouvoir être vraiment dangereux et aider l’équipe au maximum. »

  • Liverpool FC v Tottenham Hotspur FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Figure clé

    Gakpo a indéniablement contribué à la 20e conquête du titre de Liverpool. L’international néerlandais, plus à l’aise sur les ailes, s’est aussi révélé plus efficace. Bien qu’il ait été replacé plus loin des cages, il a pourtant marqué davantage.

    Il a inscrit 18 buts toutes compétitions confondues la saison dernière – son meilleur total depuis son passage au PSV – et nombre de ces réalisations se sont avérées décisives, à l’image de l’égalisation cruciale contre Brighton ou de l’ouverture du score face à Manchester City à Anfield, qui a lancé une série de sept buts en dix journées de Premier League.

    Souvent oublié, son blessure contractée en février a pourtant pesé lourd durant la pire semaine des Reds en 2024-2025, limitant son impact aussi bien lors de l’élimination en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain que lors de la défaite en finale de Carabao Cup face à Newcastle.

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    Il n'est plus le chouchou des fans

    Gakpo avait bien commencé la saison, inscrivant un but lors de la victoire contre Bournemouth à la première journée et délivrant deux passes décisives lors du succès 3-2 à Newcastle. Mais il s'est ensuite tu devant les cages en 2026.

    Il n’a inscrit qu’un seul but toutes compétitions confondues depuis janvier et est devenu la cible des critiques des supporters, en raison de sa propension à se replier constamment vers l’intérieur pour utiliser son pied droit préféré – généralement sans grand effet.

    Certains estiment toutefois qu’il sert de bouc émissaire, car il n’est pas le seul joueur en difficulté dans l’équipe de Slot, en manque de cohésion. En réalité, les défenseurs ne se contentent pas de neutraliser Gakpo ; ils ont aussi trouvé la clé pour bloquer Liverpool dans son ensemble.

    Les adversaires des Reds ont élaboré un plan simple, mais efficace : ils patientent dans un bloc bas avant de lancer des passes en profondeur pour contourner le pressing. Comme Slot l’a reconnu, son staff technique n’a pas encore trouvé de réponse à ce problème persistant.


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    Après Salah, voilà Gakpo ?

    L’un des symptômes les plus flagrants du manque de créativité de Liverpool est l’enlisement de Gakpo et Mohamed Salah, dont le rendement a chuté de manière spectaculaire cette saison. Ils se retrouvent trop souvent dans des zones encombrées, y perdent le ballon ou tentent des tirs improvisés au succès rare.

    Pour Gakpo, le risque est désormais de devenir un joueur en trop à Anfield, tout comme Salah, dont le départ cet été est déjà acté. Après la performance remarquable d’Olise lors du match historique disputé au Parc des Princes en milieu de semaine, l’ancien ailier de Liverpool Jermaine Pennant a même appelé le club à recruter le Français « à tout prix, quel que soit le montant, plus Gakpo ».

    Reste que le Bayern ne devrait pas céder Olise pour moins de 150 millions d’euros (130 millions de livres / 175 millions de dollars), mais l’idée d’un départ de Gakpo, malgré sa signature en août dernier d’un nouveau contrat, ne paraît plus inconcevable.


  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Il éprouve des difficultés à gagner ses duels en un contre un. »

    La prolongation de contrat de deux ans et demi de Gakpo témoignait de l’estime de Slot à son égard, mais l’entraîneur a reconnu que le jeu parfois unidimensionnel de son compatriote constituait un problème cette saison.

    « À mon avis, Cody a eu du mal à s’imposer dans les duels individuels », a déclaré Slot aux journalistes après le match nul 1-1 extrêmement frustrant contre Sunderland en décembre. « Si vous voulez avoir une chance contre une équipe qui joue en bloc bas, la façon de marquer est assez simple : il faut un moment de génie de la part d’un joueur ou un coup de pied arrêté. En première période, j’ai eu l’impression qu’il ne parvenait pas à créer ce moment, car il peinait à gagner ses duels ou à adresser des centres. »

    C’est précisément pourquoi les voix se multiplient pour réclamer son remplacement par Rio Ngumoha. À seulement 17 ans, ce dernier possède déjà un talent rare pour éliminer les défenseurs, ce que son concurrent peine à faire – d’où l’absence tant regrettée de Diaz.

    L’ancien Porto était de loin le joueur le plus technique du club : il a réussi 79 dribbles toutes compétitions confondues la saison dernière, presque le double de Gakpo (43), dont la tendance à répéter inlassablement les mêmes gestes sans varier agace une partie des supporters.

    Dans ce contexte, les dernières sorties d’une saison jusqu’ici décevante revêtent une importance cruciale pour Gakpo, à commencer par le déplacement de dimanche à Old Trafford. Le Néerlandais a certes rappelé son talent par ses récentes passes décisives à Salah, contre Fulham et Everton, et il possède un bon bilan face à Manchester United (quatre buts en six apparitions en Premier League, dont un lors de chacune de ses deux dernières sorties).

    Néanmoins, les supporters attendent surtout de voir une évolution, ou du moins un potentiel de progression, car il fut difficile pour n’importe quel supporter de Liverpool de ressortir de la leçon de dribble reçue à Paris en continuant de penser que Gakpo est le profil d’ailier dont les Reds ont vraiment besoin.

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