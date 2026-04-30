La prolongation de contrat de deux ans et demi de Gakpo témoignait de l’estime de Slot à son égard, mais l’entraîneur a reconnu que le jeu parfois unidimensionnel de son compatriote constituait un problème cette saison.
« À mon avis, Cody a eu du mal à s’imposer dans les duels individuels », a déclaré Slot aux journalistes après le match nul 1-1 extrêmement frustrant contre Sunderland en décembre. « Si vous voulez avoir une chance contre une équipe qui joue en bloc bas, la façon de marquer est assez simple : il faut un moment de génie de la part d’un joueur ou un coup de pied arrêté. En première période, j’ai eu l’impression qu’il ne parvenait pas à créer ce moment, car il peinait à gagner ses duels ou à adresser des centres. »
C’est précisément pourquoi les voix se multiplient pour réclamer son remplacement par Rio Ngumoha. À seulement 17 ans, ce dernier possède déjà un talent rare pour éliminer les défenseurs, ce que son concurrent peine à faire – d’où l’absence tant regrettée de Diaz.
L’ancien Porto était de loin le joueur le plus technique du club : il a réussi 79 dribbles toutes compétitions confondues la saison dernière, presque le double de Gakpo (43), dont la tendance à répéter inlassablement les mêmes gestes sans varier agace une partie des supporters.
Dans ce contexte, les dernières sorties d’une saison jusqu’ici décevante revêtent une importance cruciale pour Gakpo, à commencer par le déplacement de dimanche à Old Trafford. Le Néerlandais a certes rappelé son talent par ses récentes passes décisives à Salah, contre Fulham et Everton, et il possède un bon bilan face à Manchester United (quatre buts en six apparitions en Premier League, dont un lors de chacune de ses deux dernières sorties).
Néanmoins, les supporters attendent surtout de voir une évolution, ou du moins un potentiel de progression, car il fut difficile pour n’importe quel supporter de Liverpool de ressortir de la leçon de dribble reçue à Paris en continuant de penser que Gakpo est le profil d’ailier dont les Reds ont vraiment besoin.