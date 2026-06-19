Sous pression, Carlo Ancelotti maintient sa position concernant Endrick, malgré l’assurance du sélectionneur brésilien quant au « talent extraordinaire » du jeune attaquant

Ancelotti a réaffirmé sa confiance en Endrick tout en refusant de précipiter la progression du jeune joueur. L’ancien entraîneur du Real Madrid a également souligné les qualités uniques de l’adolescent en le comparant aux autres options offensives de l’équipe.

« Je ferai entrer Endrick au bon moment. Il faut encore patienter un peu, mais il aura un rôle important à jouer », a déclaré l’Italien en conférence de presse. « Matheus Cunha est davantage un joueur collectif, avec des caractéristiques de milieu offensif. Igor Thiago, lui, est un joueur solide dans les duels et très agressif dans la récupération du ballon. Endrick n’est ni l’un ni l’autre : c’est un talent extraordinaire, à part. »