Getty Images Sport
Traduit par
Sous pression, Carlo Ancelotti maintient sa position concernant Endrick, malgré l’assurance du sélectionneur brésilien quant au « talent extraordinaire » du jeune attaquant
Le sélectionneur de l’équipe du Brésil maintient fermement sa décision concernant Endrick.
La pression monte sur Ancelotti : les observateurs réclament l’intégration d’Endrick dans le onze de départ après le match nul 1-1, jugé décevant, du Brésil face au Maroc lors de son entrée en lice dans le groupe de la Coupe du monde, au New Jersey. Le jeune attaquant de 19 ans est resté sur le banc, ce qui a provoqué des critiques de la part des supporters et des commentateurs. À la veille du match crucial du Brésil contre Haïti dans le groupe C, l’entraîneur italien a toutefois réaffirmé que les pressions extérieures n’influenceraient pas ses choix et qu’Endrick aurait sa chance « quand le moment sera venu ».
- AFP
Ancelotti détaille sa philosophie
Ancelotti a réaffirmé sa confiance en Endrick tout en refusant de précipiter la progression du jeune joueur. L’ancien entraîneur du Real Madrid a également souligné les qualités uniques de l’adolescent en le comparant aux autres options offensives de l’équipe.
« Je ferai entrer Endrick au bon moment. Il faut encore patienter un peu, mais il aura un rôle important à jouer », a déclaré l’Italien en conférence de presse. « Matheus Cunha est davantage un joueur collectif, avec des caractéristiques de milieu offensif. Igor Thiago, lui, est un joueur solide dans les duels et très agressif dans la récupération du ballon. Endrick n’est ni l’un ni l’autre : c’est un talent extraordinaire, à part. »
L’avenir du Brésil reste au cœur de ce plan.
Bien qu’il l’ait laissé sur le banc, Ancelotti voit en Endrick un élément essentiel pour l’avenir à long terme du football brésilien. Selon le technicien, l’adolescent possède des qualités rares qui le distinguent des autres attaquants. Ancelotti souligne surtout la mentalité du joueur comme principale raison de sa confiance dans son développement.
« Le Brésil profitera de ses qualités lors de cette Coupe du monde et de la suivante », assure Ancelotti. « Il est patient, ne se précipite pas et fait preuve d’une grande maturité pour son âge. C’est un aspect très important. Avoir sa famille à proximité est également essentiel pour un jeune joueur. »
- Getty Images Sport
Le Brésil aborde un test décisif.
Le match Brésil-Haïti prend une importance cruciale après le nul contre le Maroc. La Seleção doit obtenir un résultat positif pour nourrir ses ambitions de qualification pour les huitièmes de finale et soulager la pression qui pèse sur le groupe. Tous les regards seront aussi braqués sur Endrick. L’attaquant, déjà auteur du but victorieux face à l’Égypte en match amical, entend bien peser davantage sur la compétition.