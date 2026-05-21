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« Sous le choc et anéanti » : Harry Maguire écarté de la sélection anglaise de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026
Tuchel prend une décision de sélection impitoyable
Selon talkSPORT, Maguire ne sera pas retenu lorsque Tuchel annoncera vendredi sa liste définitive. Bien qu’il ait été rappelé en mars pour les matchs amicaux contre l’Uruguay et le Japon, le défenseur central de Manchester United n’a pas convaincu le sélectionneur allemand de son utilité pour la Coupe des Confédérations aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Présent chez les Three Lions depuis ses débuts en 2017, le défenseur central totalise 66 sélections et sept buts. Après avoir manqué l’Euro 2024 en raison d’une blessure, cette non-sélection marque un tournant dans la hiérarchie de l’équipe d’Angleterre sous Tuchel. Malgré ses 24 apparitions avec les Red Devils cette saison, l’ancien joueur de Leicester City est donc jugé excédentaire pour la grande compétition internationale à venir.
Maguire réagit à son exclusion
Le défenseur a exprimé sa déception après l’annonce, estimant avoir suffisamment démontré son niveau pour mériter sa place dans la sélection.
Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Maguire a confié : « J’étais convaincu que j’aurais pu jouer un rôle majeur cet été pour mon pays au vu de ma saison. Je suis sous le choc et dévasté par cette décision. Rien ne m’a fait plus plaisir que d’enfiler ce maillot et de représenter mon pays au fil des ans. Je souhaite bonne chance aux joueurs pour cet été. »
Colwill et Mainoo sont prêts à endosser des rôles de premier plan.
En l’absence de Maguire, la porte s’ouvre pour de jeunes talents chargés de combler le vide au sein du groupe de 26 joueurs. Selon talkSPORT, le défenseur de Chelsea Levi Colwill, récemment remis d’une rupture des ligaments croisés, devrait être du voyage. Tuchel, grand admirateur du joueur, l’a déjà aligné lors de la défaite contre le Sénégal en juin dernier, son cinquième match international.
Plus haut sur le terrain, Kobbie Mainoo, révélation de Manchester United sous l’ère Michael Carrick, aurait également convaincu Tuchel et devrait devancer le milieu de Crystal Palace Adam Wharton. Enfin, le cœur de la défense centrale anglaise s’articulera autour d’Ezri Konsa et de Marc Guehi, tous deux assurés d’une place de titulaire.
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Les derniers préparatifs se mettent en place pour le match en Amérique du Nord.
Tuchel annoncera officiellement sa sélection vendredi à 10 heures, mais, d’après talkSPORT, les grandes lignes de son plan pour l’été sont déjà fixées. Jordan Pickford conserve le statut de numéro un, soutenu par Dean Henderson et James Trafford, tandis que Jason Steele, de Brighton, intégrera le groupe comme gardien d’entraînement. Devant, des options comme Anthony Gordon et Morgan Rogers devraient aussi être retenues, alors que l’Angleterre vise enfin un titre.
Les Three Lions entameront ensuite leur campagne mondiale le 17 juin face à la Croatie, avant d’affronter le Ghana et le Panama dans le groupe L. Harry Maguire, lui, devra se contenter de suivre ces rencontres depuis son canapé, alors que l’ère Tuchel se poursuit sans lui.