Selon talkSPORT, Maguire ne sera pas retenu lorsque Tuchel annoncera vendredi sa liste définitive. Bien qu’il ait été rappelé en mars pour les matchs amicaux contre l’Uruguay et le Japon, le défenseur central de Manchester United n’a pas convaincu le sélectionneur allemand de son utilité pour la Coupe des Confédérations aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Présent chez les Three Lions depuis ses débuts en 2017, le défenseur central totalise 66 sélections et sept buts. Après avoir manqué l’Euro 2024 en raison d’une blessure, cette non-sélection marque un tournant dans la hiérarchie de l’équipe d’Angleterre sous Tuchel. Malgré ses 24 apparitions avec les Red Devils cette saison, l’ancien joueur de Leicester City est donc jugé excédentaire pour la grande compétition internationale à venir.