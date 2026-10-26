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SSC Napoli v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Sous la menace d'une sanction plus sévère : une suspension et une amende écartent Allegri du choc de la Juventus

Juventus FC vs SSC Naples
Juventus FC
SSC Naples
Serie A
SSC Naples vs Roma
Roma
Monza vs SSC Naples
Monza
M. Allegri
B. Badiashile
L. Spinazzola
Italie
France

Les coups s'enchaînent pour Naples : deux blessures aggravent la crise défensive

Naples a subi de nouveaux coups durs après le match palpitant contre la Roma qui s'est terminé sur un match nul 3-3, les Partenopei ayant mené à deux reprises avant de laisser filer la victoire.

Après s'être emporté contre l'arbitre à la suite de l'égalisation de la Roma, Massimiliano Allegri, l'entraîneur de Naples, a été expulsé.

Selon Tuttosport, « le juge sportif de la Serie A, Gerardo Mastrandrea, a annoncé la suspension d'Allegri pour deux matchs et une amende de 10 000 euros, conformément au communiqué officiel publié à l'issue de la huitième journée de la compétition ».

Le communiqué a précisé que la sanction était due au fait que l'entraîneur avait adressé une « expression injurieuse » à l'arbitre dans la dernière minute du temps réglementaire de la seconde période, avant de leur adresser une « expression impliquant un manque de respect flagrant à l'intérieur des vestiaires », tout en adoptant une attitude agressive envers l'un des responsables de l'équipe adverse.

La décision a indiqué que les infractions ont été relevées par l'arbitre de la rencontre et le quatrième arbitre, tandis que les collaborateurs du bureau du procureur sportif ont constaté le dernier incident.

Ainsi, Allegri ne pourra pas diriger Naples depuis la zone technique lors des matchs contre Monza, prévu mercredi, et contre la Juventus à Turin, dimanche prochain.

  • Naples fait appel : une nouvelle sanction possible

    Naples a annoncé son intention de faire appel de la sanction de suspension pour deux matches, affirmant avoir demandé à consulter les documents du dossier, sans révéler les arguments sur lesquels il s'appuiera pour son recours.

    Dans un autre développement, des propos attribués à Allegri après le match, et avant sa conférence de presse, pourraient ouvrir la voie à une procédure distincte de la part du parquet sportif.

    Selon le rapport, l'entraîneur a déclaré, en commentant la Roma : « L'an dernier, ils ont mis la Ligue des champions dans leur poche. Ce sont toujours les mêmes. »

    Tuttosport a indiqué : « Ce propos ne figurait pas dans le communiqué du juge sportif, ce qui signifie que la possibilité d'ouvrir une procédure distincte reste envisageable, et n'est pas une décision annoncée à ce jour. »

    Parmi les autres décisions, Kialonda Gaspar, joueur de Lecce, a été sanctionné d'une suspension de deux matches, tandis que des amendes ont été infligées à plusieurs clubs, dont Lecce pour un montant de 15 000 euros, l'Udinese pour 3 000 euros, ainsi que Cagliari, la Lazio et Parme pour 2 000 euros chacun.

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  • Nouveau coup dur pour la défense de Naples : des absences marquantes face à la Juventus

    Naples a par ailleurs encaissé un nouveau coup dur, après que les examens médicaux ont révélé les blessures de ses défenseurs Benoît Badiashile et Leonardo Spinazzola, qui manqueront le match face à la Juventus, ainsi que les rencontres contre Monza et Porto.

    L'équipe se prépare à affronter Monza, mercredi, dans le cadre du championnat italien, avant le match contre la Juventus dimanche prochain, alors que l'entraîneur Massimiliano Allegri continue de gérer la crise des blessures qui a affecté sa ligne arrière, notamment avec l'absence d'Amir Rrahmani lors des derniers matches.

    Naples a annoncé, dans son rapport sur les entraînements, que Badiashile a subi des examens ayant révélé une déchirure de degré moyen au muscle droit de la cuisse droite.

    Quant à Spinazzola, il a souffert d'une fatigue musculaire durant les dernières minutes de la rencontre face à la Roma, avant que les examens ne révèlent une déchirure de premier degré au muscle biceps de la cuisse droite.

    Et Tuttosport d'ajouter : « Le rapport a confirmé le retour de Rrahmani aux entraînements collectifs, une évolution positive pour Allegri, qui pourrait préférer laisser le défenseur au repos face à Monza afin de le préparer pour la rencontre contre la Juventus. »

    Badiashile et Spinazzola devraient manquer les matches contre Monza, la Juventus et Porto en Ligue des champions. Badiashile sera également absent face à la Lazio, tandis que Spinazzola conserve une chance de disputer ce match.

    Badiashile pourrait faire son retour sur les terrains face au Torino le 21 novembre, ou lors de l'importante rencontre européenne à l'extérieur contre Manchester City, laissant Allegri face à un nouveau défi : rétablir l'équilibre dans la défense de Naples dans une période chargée en matches.

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