Naples a subi de nouveaux coups durs après le match palpitant contre la Roma qui s'est terminé sur un match nul 3-3, les Partenopei ayant mené à deux reprises avant de laisser filer la victoire.

Après s'être emporté contre l'arbitre à la suite de l'égalisation de la Roma, Massimiliano Allegri, l'entraîneur de Naples, a été expulsé.

Selon Tuttosport, « le juge sportif de la Serie A, Gerardo Mastrandrea, a annoncé la suspension d'Allegri pour deux matchs et une amende de 10 000 euros, conformément au communiqué officiel publié à l'issue de la huitième journée de la compétition ».

Le communiqué a précisé que la sanction était due au fait que l'entraîneur avait adressé une « expression injurieuse » à l'arbitre dans la dernière minute du temps réglementaire de la seconde période, avant de leur adresser une « expression impliquant un manque de respect flagrant à l'intérieur des vestiaires », tout en adoptant une attitude agressive envers l'un des responsables de l'équipe adverse.

La décision a indiqué que les infractions ont été relevées par l'arbitre de la rencontre et le quatrième arbitre, tandis que les collaborateurs du bureau du procureur sportif ont constaté le dernier incident.

Ainsi, Allegri ne pourra pas diriger Naples depuis la zone technique lors des matchs contre Monza, prévu mercredi, et contre la Juventus à Turin, dimanche prochain.