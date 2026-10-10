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Borussia Dortmund v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Ryan Tolmich
Traduit par

Sources : Manchester City a pris contact pour le jeune ailier montant de l'USMNT Mathis Albert, tandis que Niko Kovac soutient l'idée d'un rôle plus important au Borussia Dortmund pour l'adolescent

Mercato
États-Unis
M. Albert
Borussia Dortmund vs Werder Brême
Borussia Dortmund
Bundesliga

L’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, a déclaré que Mathis Albert devrait jouer davantage de minutes avec le club après être récemment revenu de sa première convocation avec l’équipe nationale masculine des États-Unis. La révélation de Kovac au sujet d’Albert intervient dans un contexte d’intérêt extérieur, dont une offre estivale de Manchester City, ont indiqué des sources à GOAL.

  • AlbertGetty Images

    La situation

    L’ailier de 17 ans, qui a brièvement été le plus jeune joueur de l’USMNT à avoir marqué un but après avoir trouvé le chemin des filets contre le Chili, est depuis longtemps considéré comme l’un des plus grands espoirs du système du Borussia Dortmund. L’Américain a fait ses débuts avec le club en avril, dépassant Gio Reyna pour devenir le plus jeune Américain à jouer en Bundesliga en apparaissant 15 jours avant son 17e anniversaire.

    Albert, cependant, n’a joué qu’une seule fois cette saison. Il a participé à la victoire du premier tour de la Coupe d’Allemagne contre le HEBC Hambourg, étant titulaire et disputant l’intégralité des 90 minutes lors du succès 5-0 contre l’équipe de division inférieure.

    Tout au long de la saison, Kovac et Dortmund ont régulièrement affirmé qu’Albert faisait partie des plans de l’équipe première du club malgré l’intérêt extérieur. Des sources ont indiqué à GOAL cet été que Dortmund repousserait toutes les offres de prêt pendant le mercato estival.

    L’intérêt ne s’est toutefois pas ralenti. Plusieurs grands clubs européens suivent Albert cette saison, dont plusieurs de Premier League. Parmi eux figure Manchester City, qui a formulé une approche officielle cet été pour acheter définitivement l’ailier à Dortmund, peut confirmer GOAL . Des informations du média allemand Bild indiquaient que plusieurs grands clubs étaient prêts à payer jusqu’à 15 M€ (16,8 M$) pour recruter Albert.

    Kovac, toutefois, insiste sur le fait que l’adolescent reste une partie du présent et de l’avenir du club.

  • Borussia Dortmund v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    « Très talentueux jeune homme »

    « Il n’y a aucune restriction », a déclaré Kovac vendredi lorsqu’il a été interrogé au sujet d’Albert. « C’est un jeune homme très talentueux, qui montre déjà de très bonnes choses à l’entraînement, qui a déjà disputé un match de coupe et qui, tôt ou tard, probablement plus tôt, aura beaucoup plus de minutes ici qu’il y a peut-être six mois. »

  • United States v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    La révélation d'Albert avec l'USMNT

    Albert n’est revenu en Allemagne que récemment, après un long passage avec les États-Unis pendant la trêve internationale. Grâce à son but lors de la victoire 4-2 contre le Chili, Albert a dépassé l’ancien joueur du Borussia Dortmund Christian Pulisic pour devenir le plus jeune buteur de l’histoire des États-Unis. Son record a toutefois été battu quelques jours plus tard par Cavan Sullivan, après le but du jeune talent du Philadelphia Union contre le Mexique.

    Les États-Unis ont finalement remporté leurs quatre matches durant ce rassemblement, en battant le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada. Parmi les 13 joueurs sans sélection, Albert a été l’un des trois à disputer les quatre rencontres aux côtés de Julian Hall et Brooklyn Raines.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-DORTMUNDAFP

    Quelle est la suite ?

    Actuellement en tête du championnat, le Borussia Dortmund n’a toujours perdu aucun de ses cinq premiers matches de Bundesliga après le match nul de vendredi contre le Werder Brême. Prochain rendez-vous : un match de Ligue des champions sur la pelouse de Bodo/Glimt.

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