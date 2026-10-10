L’ailier de 17 ans, qui a brièvement été le plus jeune joueur de l’USMNT à avoir marqué un but après avoir trouvé le chemin des filets contre le Chili, est depuis longtemps considéré comme l’un des plus grands espoirs du système du Borussia Dortmund. L’Américain a fait ses débuts avec le club en avril, dépassant Gio Reyna pour devenir le plus jeune Américain à jouer en Bundesliga en apparaissant 15 jours avant son 17e anniversaire.

Albert, cependant, n’a joué qu’une seule fois cette saison. Il a participé à la victoire du premier tour de la Coupe d’Allemagne contre le HEBC Hambourg, étant titulaire et disputant l’intégralité des 90 minutes lors du succès 5-0 contre l’équipe de division inférieure.

Tout au long de la saison, Kovac et Dortmund ont régulièrement affirmé qu’Albert faisait partie des plans de l’équipe première du club malgré l’intérêt extérieur. Des sources ont indiqué à GOAL cet été que Dortmund repousserait toutes les offres de prêt pendant le mercato estival.

L’intérêt ne s’est toutefois pas ralenti. Plusieurs grands clubs européens suivent Albert cette saison, dont plusieurs de Premier League. Parmi eux figure Manchester City, qui a formulé une approche officielle cet été pour acheter définitivement l’ailier à Dortmund, peut confirmer GOAL . Des informations du média allemand Bild indiquaient que plusieurs grands clubs étaient prêts à payer jusqu’à 15 M€ (16,8 M$) pour recruter Albert.

Kovac, toutefois, insiste sur le fait que l’adolescent reste une partie du présent et de l’avenir du club.