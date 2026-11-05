Une réforme majeure du football universitaire masculin est sur le point d’être abandonnée. Les établissements membres de la NCAA devraient réunir suffisamment de voix pour annuler le passage à un calendrier réparti sur deux semestres. Ce serait un revirement spectaculaire après un vote favorable qui semblait ouvrir la voie à l’un des plus grands changements qu’ait connus cette discipline depuis des décennies, ont indiqué plusieurs sources à GOAL. Le mois dernier, la NCAA a approuvé un projet visant à étaler la saison sur une plus longue période, mais une opposition tardive et inattendue menace désormais de faire échouer l’initiative.

Le 7 octobre, le Cabinet de la Division I de la NCAA a approuvé le passage à un calendrier allant de l’automne au printemps, une proposition à l’étude depuis près de dix ans. Toutefois, celle-ci n’ayant pas obtenu le niveau de soutien nécessaire pour éviter une contestation, les établissements ont eu la possibilité d’annuler la décision. Au moins 241 établissements doivent voter pour retirer la proposition, et plusieurs sources ont indiqué à GOAL qu’elles s’attendaient à ce que ce seuil soit atteint avant la date limite fixée à vendredi, 17 h, heure de l’Est des États-Unis.

Pour ses partisans, un calendrier sur deux semestres représentait le moyen idéal d’étaler une saison actuellement concentrée sur l’automne. Cette période resserrée suscite des inquiétudes concernant la santé des joueurs, leur développement et le manque de visibilité de la finale du championnat, disputée début décembre. Les défenseurs du projet ont également invoqué le soutien des étudiants-athlètes comme une raison essentielle d’adopter ce changement.

La proposition avait été présentée et rejetée à de nombreuses reprises. Toutefois, dans la dynamique créée par la Coupe du monde et par le passage de la MLS à un calendrier allant de l’automne au printemps, qui, selon les partisans du projet, devait donner plus d’importance à la draft universitaire, les sceptiques avaient finalement été convaincus d’approuver la proposition. Des sources ont indiqué à GOAL qu’un tel changement est essentiel pour que le football universitaire conserve sa place dans le paysage sportif national.