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NCAA Division I Men's Soccer Championships - FinalGetty Images Sport
Thomas Hindle
Traduit par

Sources : la refonte majeure du calendrier du football universitaire masculin au bord de l’échec face à la riposte des universités de la NCAA

Un projet historique visant à répartir le football universitaire masculin sur deux semestres pourrait connaître un spectaculaire revirement. Des sources ont confié à GOAL qu’un nombre suffisant d’établissements devraient voter contre la proposition pour annuler son approbation.

  • NCAA SoccerGetty

    Soutien au modèle à deux semestres

    Une réforme majeure du football universitaire masculin est sur le point d’être abandonnée. Les établissements membres de la NCAA devraient réunir suffisamment de voix pour annuler le passage à un calendrier réparti sur deux semestres. Ce serait un revirement spectaculaire après un vote favorable qui semblait ouvrir la voie à l’un des plus grands changements qu’ait connus cette discipline depuis des décennies, ont indiqué plusieurs sources à GOAL. Le mois dernier, la NCAA a approuvé un projet visant à étaler la saison sur une plus longue période, mais une opposition tardive et inattendue menace désormais de faire échouer l’initiative.

    Le 7 octobre, le Cabinet de la Division I de la NCAA a approuvé le passage à un calendrier allant de l’automne au printemps, une proposition à l’étude depuis près de dix ans. Toutefois, celle-ci n’ayant pas obtenu le niveau de soutien nécessaire pour éviter une contestation, les établissements ont eu la possibilité d’annuler la décision. Au moins 241 établissements doivent voter pour retirer la proposition, et plusieurs sources ont indiqué à GOAL qu’elles s’attendaient à ce que ce seuil soit atteint avant la date limite fixée à vendredi, 17 h, heure de l’Est des États-Unis.

    Pour ses partisans, un calendrier sur deux semestres représentait le moyen idéal d’étaler une saison actuellement concentrée sur l’automne. Cette période resserrée suscite des inquiétudes concernant la santé des joueurs, leur développement et le manque de visibilité de la finale du championnat, disputée début décembre. Les défenseurs du projet ont également invoqué le soutien des étudiants-athlètes comme une raison essentielle d’adopter ce changement.

    La proposition avait été présentée et rejetée à de nombreuses reprises. Toutefois, dans la dynamique créée par la Coupe du monde et par le passage de la MLS à un calendrier allant de l’automne au printemps, qui, selon les partisans du projet, devait donner plus d’importance à la draft universitaire, les sceptiques avaient finalement été convaincus d’approuver la proposition. Des sources ont indiqué à GOAL qu’un tel changement est essentiel pour que le football universitaire conserve sa place dans le paysage sportif national.

  • Une forte concurrence se dessine

    Le processus de vote de la NCAA a toutefois posé un dernier obstacle. L’approbation obtenue en octobre n’a pas recueilli suffisamment de soutien pour éviter une période pendant laquelle la décision peut être annulée. Un vote des deux tiers contre la proposition pourrait donc la faire échouer. Or, les règles de la NCAA accordent le droit de vote aux établissements éligibles de Division I, qu’ils aient ou non une équipe masculine de football. Des établissements sans implication directe dans ce sport ont ainsi pu se prononcer.

    Parmi les 213 établissements disposant d’une équipe masculine de football en Division I, environ 80 sont résolument favorables à cette évolution, selon des sources qui se sont confiées à GOAL . Mais le scepticisme d’autres établissements a suscité une forte opposition. Un important bloc d’établissements sans équipe masculine de football, auquel s’ajoutent des établissements déjà sceptiques à l’égard de la proposition, devrait permettre à l’opposition de franchir le seuil requis avant la date limite de vendredi. Jeudi matin, des sources ont indiqué à GOAL que plus de 80 établissements ayant voté pour annuler la proposition ne disposent pas d’une équipe masculine de football.

    Leurs raisons sont multiples. L’une des préoccupations récurrentes concerne la charge de travail que ce changement pourrait, selon eux, imposer aux responsables de la communication, ou SIDs, chargés des relations avec les médias et de la communication autour des équipes. Dans les programmes dits « mid-major », il n’est pas rare qu’une seule personne supervise la communication de plusieurs équipes tout au long de l’année. D’autres ont évoqué un « précédent dangereux » qui pourrait ouvrir la voie à des changements similaires dans d’autres sports.

    Les partisans du projet ont rejeté ces inquiétudes, les qualifiant d’« alarmisme ». Une source a confié à GOAL qu’elle « n’arrivait pas à croire qu’ils aient même le culot » de voter pour annuler la proposition.

  • Des changements restent possibles

    Les partisans de la mesure estiment qu’il pourrait encore exister une voie vers des changements importants. L’entraîneur de Maryland, Sasho Cirovski, a déclaré à GOAL que les établissements les plus attachés à un modèle sur deux semestres, environ 80 universités, pourraient créer leur propre structure, éventuellement avec la participation de U.S. Soccer.

    « Je pense que U.S. Soccer va s’impliquer et trouver une autre solution pour les établissements très intéressés... Peut-être que nous aurons maintenant une situation comparable à celle de la FBS et de la FCS. Peut-être que les établissements qui ne veulent pas adopter ce modèle pourront continuer à faire ce qu’ils font, tandis que nous créerons une structure pour ceux qui sont intéressés. Je pense que cela pourrait très bien se produire », a-t-il déclaré.

    D’autres entraîneurs ont envisagé qu’un changement similaire puisse voir le jour, évoquant des échanges constructifs avec U.S. Soccer dans leur recherche de moyens d’adapter ce sport.

    Il est également vrai que les votes en faveur de l’annulation peuvent être retirés avant la date limite. Mais des sources ont estimé ce scénario peu probable, évoquant ce qu’elles ont décrit comme des « manœuvres politiques en coulisses » qui ont pris de l’ampleur ces derniers jours.

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