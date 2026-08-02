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Colorado Rapids v San Diego FCGetty Images Sport
Ryan Tolmich

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Sources : Hull City parvient à un accord pour recruter la pépite des Colorado Rapids Lucas Herrington dans un transfert pouvant atteindre 23 millions de dollars

Mercato
Major League Soccer
Colorado Rapids
L. Herrington
Australie
Hull
Premier League

GOAL peut confirmer que Hull City est parvenu à un accord pour recruter l’international australien Lucas Herrington en provenance des Colorado Rapids. Le transfert du vétéran de la Coupe du monde, âgé de 18 ans, pourrait atteindre 23 millions de dollars, selon des sources de GOAL, alors que Herrington s’apprête à découvrir la Premier League après moins d’une saison dans le Colorado.

  • Colorado Rapids v San Diego FCGetty Images Sport

    La situation

    Hull City a accepté de verser aux Rapids une indemnité initiale d’environ 17 millions de dollars, mais l’accord comprendra également d’importants bonus. Les Rapids pourraient toucher jusqu’à 6 millions de dollars de bonus, tandis que le club percevra aussi 15 % sur toute plus-value réalisée lors d’une future vente du défenseur.

    Avec ce transfert, Herrington rejoindra une équipe de Hull qui fera son retour en Premier League cette saison. Le club a remporté les barrages d’accession du Championship la saison dernière, en battant Middlesbrough en finale pour valider sa place dans l’élite pour cet exercice.

    L’information sur le transfert de Herrington a d’abord été révélée par The Athletic.

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    La carrière de Herrington jusqu'à présent

    Le passage de l’adolescent en MLS aura finalement été de courte durée, puisque Herrington quitte la ligue après seulement 20 matches toutes compétitions confondues. Il a rejoint les Rapids en janvier, après avoir accepté ce transfert en août dernier dans le cadre d’un accord qui l’a vu rejoindre la MLS depuis le Brisbane Roar FC, dans son Australie natale. Les Rapids ont déboursé moins d’un million de dollars pour recruter Herrington.

    Sur la scène internationale, Herrington a fait ses débuts avec l’équipe première de l’Australie en mars et a été retenu dans le groupe de son pays pour la Coupe du monde cet été. Il a été titulaire à deux reprises cet été, face au Paraguay en phase de groupes puis contre l’Égypte en seizièmes de finale, mais a manqué un penalty contre cette dernière équipe, scellant la défaite de l’Australie


  • imago-sport-1079136245.jpgDeFodi Images

    Un transfert historique

    Le montant reçu pour Herrington figure parmi les plus élevés de l’histoire de la MLS. Si tous les bonus étaient versés, il s’agirait de la deuxième plus grosse vente de l’histoire du championnat, derrière seulement le transfert de Jhon Duran du Chicago Fire à Aston Villa, qui a généré un montant d’environ 29 millions de dollars une fois tous les bonus versés.

    Selon The Athletic, Hull n’était pas le seul club à s’intéresser à Herrington, puisque Barcelone et Liverpool avaient également manifesté leur intérêt pour l’adolescent.

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    Quelle est la suite ?

    Hull City est actuellement en pleine préparation de présaison, qui se poursuivra samedi avec un match amical contre l’Eintracht Francfort. Le club lancera sa saison le 22 août en accueillant Manchester United pour le premier match de Premier League au MKM Stadium depuis 2017.