Hull City a accepté de verser aux Rapids une indemnité initiale d’environ 17 millions de dollars, mais l’accord comprendra également d’importants bonus. Les Rapids pourraient toucher jusqu’à 6 millions de dollars de bonus, tandis que le club percevra aussi 15 % sur toute plus-value réalisée lors d’une future vente du défenseur.

Avec ce transfert, Herrington rejoindra une équipe de Hull qui fera son retour en Premier League cette saison. Le club a remporté les barrages d’accession du Championship la saison dernière, en battant Middlesbrough en finale pour valider sa place dans l’élite pour cet exercice.

L’information sur le transfert de Herrington a d’abord été révélée par The Athletic.