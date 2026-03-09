Getty
Traduit par
Soulagement pour Pep Guardiola : Rodri échappe à une suspension pour son accès de colère après le match qui a valu à la star de Manchester City une amende de 80 000 £
Le milieu de terrain échappe à une suspension après une accusation de la FA
Le joueur de 29 ans avait initialement été accusé d'inconduite après avoir affirmé que les arbitres n'avaient pas été « neutres » lors du retour tardif des Spurs. L'incident qui a déclenché la colère concernait Dominic Solanke, qui a marqué un but malgré avoir semblé donner un coup de pied dans l'arrière de la jambe de Marc Guehi. La commission a décidé à l'unanimité que cette explosion de colère ne justifiait pas une suspension sportive, soulignant le casier disciplinaire vierge de l'international espagnol en matière de conduite médiatique.
- (C)Getty Images
Une tirade furieuse a suivi l'effondrement des Spurs
La frustration a atteint son paroxysme dans le nord de Londres après que City ait laissé filer une confortable avance de deux buts. Dans une tirade furieuse contre les arbitres de la Premier League et le VAR, Rodri a déclaré aux journalistes : « Je sais que nous avons trop gagné et que les gens ne veulent pas que nous gagnions, mais l'arbitre doit être neutre et, honnêtement, je trouve cela injuste. Ce n'est pas juste parce que nous travaillons très dur dans ces situations et maintenant, pour prendre ces décisions, nous devons passer à autre chose. Bien sûr, il faut revenir, mais à la fin, quand tout est terminé, nous sommes frustrés parce que la faute est tellement évidente. Il a donné un coup de pied dans la jambe et, bien sûr, avec la poussée du ballon, celui-ci est entré dans le but. »
Excuses officielles publiées par la star de City
Malgré sa colère initiale, Rodri a opté pour une approche conciliante lors de l'audience, ce qui a contribué à réduire son amende, qui aurait pu s'élever à 120 000 livres sterling. Dans une déclaration, le milieu de terrain a déclaré : « Je tiens à présenter à nouveau mes excuses pour les commentaires que j'ai faits lors de mon interview d'après-match après la rencontre contre Tottenham Hotspur le 1er février 2026. Je reconnais pleinement que mes propos, tels qu'ils ont été exprimés, étaient inappropriés et ne répondaient pas aux attentes que l'on peut avoir envers un joueur professionnel. Je tiens à préciser que je n'avais pas l'intention de suggérer un parti pris ou de remettre en question l'intégrité des arbitres. J'ai toujours eu, et je continue d'avoir, un grand respect pour les arbitres et le travail difficile qu'ils accomplissent dans un environnement en constante évolution et soumis à une forte pression.
Mes commentaires ont été faits dans un moment de frustration après un résultat décevant. Après réflexion, je reconnais que les mots que j'ai utilisés étaient mal choisis et pouvaient être interprétés d'une manière que je n'avais pas prévue. » Cet aveu, combiné à sa pleine coopération et à son acceptation rapide de l'accusation, a été un facteur clé dans la décision de la FA de renoncer à une suspension.
- Getty Images
Le déplacement au Bernabeu approche alors que la course au titre s'intensifie
Cette décision intervient à un moment crucial pour Guardiola et son équipe. City occupe actuellement la deuxième place du classement de la Premier League, avec sept points de retard sur le leader Arsenal, mais avec un match en moins à disputer. Si la course au titre national exige désormais une quasi-perfection, l'attention immédiate se tourne vers les affaires européennes. Les champions se rendront mercredi au Bernabeu pour un match aller alléchant des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.
Publicité