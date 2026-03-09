Soulagement pour Pep Guardiola : Rodri échappe à une suspension pour son accès de colère après le match qui a valu à la star de Manchester City une amende de 80 000 £

Malgré sa colère initiale, Rodri a opté pour une approche conciliante lors de l'audience, ce qui a contribué à réduire son amende, qui aurait pu s'élever à 120 000 livres sterling. Dans une déclaration, le milieu de terrain a déclaré : « Je tiens à présenter à nouveau mes excuses pour les commentaires que j'ai faits lors de mon interview d'après-match après la rencontre contre Tottenham Hotspur le 1er février 2026. Je reconnais pleinement que mes propos, tels qu'ils ont été exprimés, étaient inappropriés et ne répondaient pas aux attentes que l'on peut avoir envers un joueur professionnel. Je tiens à préciser que je n'avais pas l'intention de suggérer un parti pris ou de remettre en question l'intégrité des arbitres. J'ai toujours eu, et je continue d'avoir, un grand respect pour les arbitres et le travail difficile qu'ils accomplissent dans un environnement en constante évolution et soumis à une forte pression.

Mes commentaires ont été faits dans un moment de frustration après un résultat décevant. Après réflexion, je reconnais que les mots que j'ai utilisés étaient mal choisis et pouvaient être interprétés d'une manière que je n'avais pas prévue. » Cet aveu, combiné à sa pleine coopération et à son acceptation rapide de l'accusation, a été un facteur clé dans la décision de la FA de renoncer à une suspension.