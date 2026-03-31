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Soulagement pour les Lionesses : Leah Williamson a été sélectionnée dans l'équipe d'Angleterre qui affrontera l'Espagne, tandis que Sarina Wiegman peut également compter à nouveau sur Beth Mead, de retour de blessure
Williamson et Mead font leur entrée alors que les absences s'accumulent dans l'équipe d'Angleterre
Le retour de Williamson n’est pas la seule bonne nouvelle concernant la dernière sélection de Wiegman, dévoilée mardi matin, puisque Beth Mead, sa coéquipière à Arsenal, fait également son retour après avoir manqué le stage de mars en raison d’un problème au tibia. C’est un coup de pouce particulièrement bienvenu compte tenu des absences auxquelles l’Angleterre doit faire face en attaque.
Ella Toone, la meneuse de jeu de Manchester United qui avait également manqué la période de mars, reste sur la touche en raison d’un problème à la hanche, tandis qu’Aggie Beever-Jones, l’attaquante de Chelsea, et Grace Clinton, la milieu de terrain de Manchester City, sont également forfait pour les matchs du mois prochain contre l’Espagne et l’Islande. Beever-Jones souffre d’un problème à la cheville qui l’a contrainte à manquer les deux derniers matchs de Chelsea, tandis que Clinton n’a pas joué pour son club ni pour son pays depuis près de six semaines.
Michelle Agyemang, la jeune attaquante qui s'était illustrée lors du Championnat d'Europe l'été dernier, est absente pour une longue durée en attaque après avoir subi une grave blessure au ligament croisé antérieur lors d'un match de l'Angleterre contre l'Australie en octobre dernier. Missy Bo Kearns ne sera pas non plus de la partie. Kearns était absente pour de bonnes raisons lors du dernier stage, après avoir annoncé qu'elle attendait son premier enfant. Cependant, ce week-end, la milieu de terrain d'Aston Villa a révélé la terrible nouvelle qu'elle avait perdu son bébé.
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L'adolescent Parkinson se voit offrir une opportunité passionnante
Face à ces absences, Wiegman a choisi de faire appel à un autre jeune talent prometteur issu du centre de formation anglais, en convoquant Erica Parkinson pour la première fois en équipe senior. Âgée de 17 ans, la jeune joueuse s'épanouit au Portugal avec le Valadares Gaia, où elle dispute régulièrement des matchs avec l'équipe senior depuis maintenant trois saisons. Malgré son jeune âge, ses performances lui ont valu d'être sélectionnée avec les moins de 23 ans d'Angleterre lors des derniers stages, où elle s'est illustrée. Elle aura désormais l'occasion d'impressionner Wiegman et le staff des Lionesses.
Parkinson, une numéro 10 dotée d’un excellent sens technique, est née à Singapour d’un père anglais et d’une mère japonaise ; elle est également éligible pour représenter le Portugal au niveau international. Cependant, elle a passé sa carrière junior avec les Young Lionesses et s’est engagée à jouer pour l’Angleterre.
« L'Angleterre a été le premier pays à m'inviter au centre national d'entraînement », a déclaré Parkinson l'année dernière, expliquant pourquoi elle avait choisi la nation de son père. « Ils ont envoyé un recruteur au Portugal pour voir mes matchs. À l'époque, je jouais avec des garçons. Ils ont vu des extraits de mes matchs en ligne et ont réalisé que j'étais à moitié anglaise. Une fois arrivée ici, j'ai tout de suite beaucoup aimé la culture. Tout le monde est gentil, mais aussi ambitieux. J’ai apprécié la façon dont l’Angleterre se comportait lors des séances d’entraînement et le style de jeu lors des matchs. »
La composition complète de l'équipe des Lionesses d'Angleterre
Gardiennes : Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa)
Défenseuses : Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)
Milieux de terrain : Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Erica Meg Parkinson (Valadares Gaia), Georgia Stanway (Bayern Munich), Keira Walsh (Chelsea)
Attaquantes : Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Beth Mead (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
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Et maintenant ?
La phase de qualification de l'Angleterre débutera par la venue de l'Espagne à Wembley le 14 avril, avant un déplacement en Islande quelques jours plus tard. Les Lionesses ont affronté La Roja pour la dernière fois lors de la finale de l'Euro 2025, remportant un match serré aux tirs au but pour conserver leur titre continental. Les deux équipes sont à égalité de points en tête de leur groupe de qualification pour la Coupe du monde, après avoir remporté des victoires contre l'Islande et l'Ukraine lors de la première fenêtre internationale de 2026. L'Angleterre, cependant, devance de justesse son adversaire à la différence de buts et aura à cœur de creuser cet écart en battant l'Espagne dans deux semaines.