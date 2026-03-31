Soulagement pour les Lionesses : Leah Williamson a été sélectionnée dans l'équipe d'Angleterre qui affrontera l'Espagne, tandis que Sarina Wiegman peut également compter à nouveau sur Beth Mead, de retour de blessure

Le retour de Williamson n’est pas la seule bonne nouvelle concernant la dernière sélection de Wiegman, dévoilée mardi matin, puisque Beth Mead, sa coéquipière à Arsenal, fait également son retour après avoir manqué le stage de mars en raison d’un problème au tibia. C’est un coup de pouce particulièrement bienvenu compte tenu des absences auxquelles l’Angleterre doit faire face en attaque.

Ella Toone, la meneuse de jeu de Manchester United qui avait également manqué la période de mars, reste sur la touche en raison d’un problème à la hanche, tandis qu’Aggie Beever-Jones, l’attaquante de Chelsea, et Grace Clinton, la milieu de terrain de Manchester City, sont également forfait pour les matchs du mois prochain contre l’Espagne et l’Islande. Beever-Jones souffre d’un problème à la cheville qui l’a contrainte à manquer les deux derniers matchs de Chelsea, tandis que Clinton n’a pas joué pour son club ni pour son pays depuis près de six semaines.

Michelle Agyemang, la jeune attaquante qui s'était illustrée lors du Championnat d'Europe l'été dernier, est absente pour une longue durée en attaque après avoir subi une grave blessure au ligament croisé antérieur lors d'un match de l'Angleterre contre l'Australie en octobre dernier. Missy Bo Kearns ne sera pas non plus de la partie. Kearns était absente pour de bonnes raisons lors du dernier stage, après avoir annoncé qu'elle attendait son premier enfant. Cependant, ce week-end, la milieu de terrain d'Aston Villa a révélé la terrible nouvelle qu'elle avait perdu son bébé.