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Yamal WilliamsGetty Images

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Soulagement pour Lamine Yamal avant la Coupe du monde : la Fédération espagnole valide le duo de stars

Coupe du monde
N. Williams
L. Yamal
Espagne

Les jeunes pépites espagnoles Lamine Yamal (18 ans) et Nico Williams (23 ans) seront opérationnels pour le coup d’envoi de la Coupe du monde.

Le sélectionneur national Luis de la Fuente a confirmé que les deux ailiers seront bien présents pour le match d’ouverture contre le Cap-Vert, le 16 juin. Víctor Muñoz, joueur d’Osasuna, devrait également être aligné à Atlanta.

  • Blessés à la cuisse, la jeune pépite du Barça Yamal et l’attaquant de Bilbao Williams ont été laissés au camp de base américain, tandis que la sélection espagnole affrontera le Pérou en match amical, lundi à Puebla (Mexique). « C’est regrettable qu’ils ne soient pas avec nous, mais le staff médical et les préparateurs physiques ont recommandé de les laisser au camp d’entraînement aux États-Unis », a expliqué de la Fuente. En vue du tournoi, l’entraîneur a toutefois précisé : « Les trois seront disponibles pour le prochain match. »

    Yamal, blessé fin avril avec le FC Barcelone, est une pièce maîtresse de l’attaque espagnole, tandis que Williams a également joué un rôle clé lors du triomphe à l’Euro 2024. Privée de son jeune talent, la Roja n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1 face à l’Irak en amical.

    Outre le Cap-Vert, le champion d’Europe en titre affrontera l’Arabie saoudite et l’Uruguay lors de la phase de groupes.

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