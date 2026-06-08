Soulagement pour Lamine Yamal avant la Coupe du monde : la Fédération espagnole valide le duo de stars

Blessés à la cuisse, la jeune pépite du Barça Yamal et l’attaquant de Bilbao Williams ont été laissés au camp de base américain, tandis que la sélection espagnole affrontera le Pérou en match amical, lundi à Puebla (Mexique). « C’est regrettable qu’ils ne soient pas avec nous, mais le staff médical et les préparateurs physiques ont recommandé de les laisser au camp d’entraînement aux États-Unis », a expliqué de la Fuente. En vue du tournoi, l’entraîneur a toutefois précisé : « Les trois seront disponibles pour le prochain match. »

Yamal, blessé fin avril avec le FC Barcelone, est une pièce maîtresse de l’attaque espagnole, tandis que Williams a également joué un rôle clé lors du triomphe à l’Euro 2024. Privée de son jeune talent, la Roja n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1 face à l’Irak en amical.

Outre le Cap-Vert, le champion d’Europe en titre affrontera l’Arabie saoudite et l’Uruguay lors de la phase de groupes.