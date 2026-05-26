Soulagement après l’annonce choc : la star de la DFB serait bien disponible pour les qualifications à la Coupe du monde

On savait déjà depuis une semaine que l'équipe féminine de la DFB devrait se passer de sa capitaine Giulia Gwinn pour les matchs contre la Norvège et en Slovénie (les 5 et 9 juin). La défenseuse droite du Bayern Munich, vainqueur du doublé, est absente en raison d'une opération à l'épaule. L'attaquante Nicole Anyomi doit également déclarer forfait pour cause de blessure. La défenseuse centrale Janina Minge est suspendue pour le match contre la Norvège.

En revanche, Klara Bühl, Sophia Kleinherne, Kathrin Hendrich et Marie Müller font leur retour dans le groupe après des blessures. Melissa Kössler (Denver Summit FC), dont la dernière sélection remonte à 2024, réintègre également l’effectif après une longue absence.

Vainqueur à domicile face à la Norvège à Cologne (20h35, ARD), le groupe de la DFB validerait son billet pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Après le récent 0-0 en Autriche, l’Allemagne ne compte toutefois qu’un point d’avance sur les Scandinaves en tête du groupe A4. Quatre jours plus tard, elles se rendront à Ljubljana, la capitale slovène (18h00/ZDF).

« Notre objectif est clair : nous voulons terminer en tête de ce groupe et nous qualifier directement pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Pour cela, nous allons tout donner lors des prochains matchs – avec un maximum de concentration, de passion et d’esprit d’équipe », a déclaré Wück. « Les absences nous affectent bien sûr. Mais nous savons aussi que d’autres prendront le relais. Nous avons une grande confiance en notre effectif, en chacune de nos joueuses. Chacune sait ce qui est en jeu, et nous savons que l’équipe est prête à décrocher son billet pour la Coupe du monde. »