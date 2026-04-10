« Je pense qu'il est tout à fait réaliste d'espérer revoir Edin Dzeko sur le terrain cette saison », a déclaré l'entraîneur de 43 ans avant le match au sommet de dimanche (13 h 30) contre le SV Elversberg : « Edin s'est montré très optimiste, et nous le sommes aussi, sans pour autant nous fixer de délai précis. »
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Soulagement à Schalke 04 : le retour express d’Edin Dzeo redonne un coup de fouet à l’objectif de remontée en Bundesliga, désormais jugé « extrêmement réaliste »
Blessé à l’épaule fin mars lors de la victoire de la Bosnie-Herzégovine contre l’Italie en barrages de la Coupe du monde, Dzeko n’a pas encore de date de retour précise, Schalke ayant gardé le silence sur la durée de son indisponibilité. Avant la récente victoire 1-0 contre le Karlsruher SC, l’attaquant n’a pas exclu de rejouer d’ici la fin de la saison.
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Schalke 04 se prépare pour le match au sommet contre le SV Elversberg.
À Elversberg, sur la pelouse du troisième du classement, Dzeko sera absent, de même que son compatriote Nikola Katic, également blessé, et le capitaine Kenan Karaman, suspendu après son cinquième carton jaune reçu contre le KSC. « Malgré ces absences, nous disposons encore de deux ou trois très bonnes options », a déclaré Muslic. « Ce qui nous a rendus incroyablement forts ces dernières semaines et ces derniers mois, c’est notre capacité à compenser un très grand nombre d’absences. »
Avant ce « match au sommet », l’entraîneur a salué la performance de l’adversaire : « Nous affrontons une équipe de très haut niveau. Ce qu’Elversberg réalise cette saison est exceptionnel. »