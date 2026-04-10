À Elversberg, sur la pelouse du troisième du classement, Dzeko sera absent, de même que son compatriote Nikola Katic, également blessé, et le capitaine Kenan Karaman, suspendu après son cinquième carton jaune reçu contre le KSC. « Malgré ces absences, nous disposons encore de deux ou trois très bonnes options », a déclaré Muslic. « Ce qui nous a rendus incroyablement forts ces dernières semaines et ces derniers mois, c’est notre capacité à compenser un très grand nombre d’absences. »

Avant ce « match au sommet », l’entraîneur a salué la performance de l’adversaire : « Nous affrontons une équipe de très haut niveau. Ce qu’Elversberg réalise cette saison est exceptionnel. »