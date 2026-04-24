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« Souhaitez-vous marcher dans les pas de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ? » Le super-agent Jorge Mendes livre ses conseils au jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, et aux futures stars
Mendes s’impose comme la référence pour la prochaine génération de footballeurs.
Mendes a adressé un message fort à Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, et à d’autres étoiles montantes : pour atteindre les sommets du football, le talent à lui seul ne suffit pas. Après la récente alerte musculaire de l’ailier de 18 ans, le super-agent a insisté sur le fait que les qualités techniques ne représentent qu’une partie de l’équation menant au succès durable.
Il a cité les exemples « éternels » de son client de longue date Cristiano Ronaldo et de son rival Lionel Messi comme uniques références pour les jeunes joueurs. Selon lui, les choix effectués dès les premiers pas dans le football, surtout en matière de mode de vie et de discipline, déterminent si un joueur exprimera un jour tout son potentiel.
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Le défi de comparer Ronaldo et Messi
Mendes dévoile une approche directe avec ses jeunes clients : il les contraint à choisir entre le statut de légende et la médiocrité. Il martèle que les standards professionnels des plus grandes icônes du football doivent se refléter dans leur vie personnelle.
« En général, je parle à mes joueurs et je leur dis : “Voulez-vous être comme Cristiano Ronaldo ou Messi en dehors du terrain aussi, ou voulez-vous être… ?” Je ne citerai pas de noms, mais c’est toute la différence», a-t-il déclaré à A Bola. «Je me considère comme très privilégié. Cristiano est le meilleur joueur de l’histoire du football mondial et, en même temps, le meilleur exemple en dehors du terrain. C’est le modèle que nous devons transmettre aux enfants.»
Pour lui, l’éclosion d’un talent mondial dépend davantage du « contexte approprié » que du simple prestige d’un blason. Il constate que beaucoup de joueurs se perdent dans le système faute de temps de jeu régulier, quel que soit leur niveau de talent.
« Souvent, nous ne choisissons pas le plus grand club, mais l’endroit où ils pourront jouer et s’épanouir », a-t-il ajouté. « Aller dans une division inférieure peut être préférable si cela permet d’avoir du temps de jeu. Sans opportunités, le talent ne sert à rien. Beaucoup de joueurs se perdent parce qu’ils ne sont pas dans le bon contexte. Ils passent un an ou deux sans jouer et on a l’impression qu’ils ne sont pas bons, mais le problème n’est pas le talent, c’est l’opportunité. »
Conseils en matière de gestion financière avisée et de fidélité à ses valeurs dès l’enfance
L'agent a mis en lumière les pièges qui peuvent compromettre une carrière prometteuse, conseillant aux jeunes joueurs de rechercher la stabilité plutôt que des projets futiles. Il les a mis en garde contre les initiatives commerciales hâtives, notamment l'ouverture de restaurants, sauf à avoir déjà atteint le sommet de l'élite du football.
« Gérez votre patrimoine, achetez une maison, aidez votre famille », a-t-il expliqué. « Mais évitez d’ouvrir des restaurants. À moins d’être Cristiano, qui est sur un piédestal. Car il est déjà un maître, sur le terrain comme en dehors. »
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Yamal se concentre sur la reprise
Yamal se consacre actuellement à sa rééducation suite à sa récente blessure. Malgré cet contretemps, le jeune joueur demeure un élément clé du projet à long terme du club, sous la direction de Hansi Flick, qui a maintes fois salué son éthique de travail.