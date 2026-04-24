Mendes dévoile une approche directe avec ses jeunes clients : il les contraint à choisir entre le statut de légende et la médiocrité. Il martèle que les standards professionnels des plus grandes icônes du football doivent se refléter dans leur vie personnelle.

« En général, je parle à mes joueurs et je leur dis : “Voulez-vous être comme Cristiano Ronaldo ou Messi en dehors du terrain aussi, ou voulez-vous être… ?” Je ne citerai pas de noms, mais c’est toute la différence», a-t-il déclaré à A Bola. «Je me considère comme très privilégié. Cristiano est le meilleur joueur de l’histoire du football mondial et, en même temps, le meilleur exemple en dehors du terrain. C’est le modèle que nous devons transmettre aux enfants.»

Pour lui, l’éclosion d’un talent mondial dépend davantage du « contexte approprié » que du simple prestige d’un blason. Il constate que beaucoup de joueurs se perdent dans le système faute de temps de jeu régulier, quel que soit leur niveau de talent.

« Souvent, nous ne choisissons pas le plus grand club, mais l’endroit où ils pourront jouer et s’épanouir », a-t-il ajouté. « Aller dans une division inférieure peut être préférable si cela permet d’avoir du temps de jeu. Sans opportunités, le talent ne sert à rien. Beaucoup de joueurs se perdent parce qu’ils ne sont pas dans le bon contexte. Ils passent un an ou deux sans jouer et on a l’impression qu’ils ne sont pas bons, mais le problème n’est pas le talent, c’est l’opportunité. »