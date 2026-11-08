Selon les propos rapportés par Defensa Central, Roncero a déclaré : « La huitième victoire consécutive, huit succès sur huit depuis la dernière trêve, et nous nous dirigeons vers la prochaine trêve. »

Le journaliste connu pour son soutien au Real Madrid, et qui jouit d'une popularité écrasante parmi les supporters merengues, a poursuivi : « Bellingham, Arda Güler, Valverde et Mbappé prouvent que le Real Madrid est plus que capable de gagner, et sur la pelouse de Mestalla, ils n'ont pas eu besoin d'une performance exceptionnelle de Diomande pour l'emporter. »

Roncero a prédit une saison différente pour les Merengues, affichant sa confiance dans la conquête du titre de Liga : « Le Real Madrid dirigé par Mourinho est le candidat le plus sérieux au titre de champion d'Espagne. C'est une équipe irréprochable, l'équipe qu'il faut (que tout le monde se batte pour) battre. »

Il a enchaîné : « Depuis notre défaite dans le derby de cette manière, et avec un arbitrage à la triste réputation, Mourinho a réussi à mener les choses en douceur depuis la trêve, et le Real Madrid actuel est devenu une force redoutable, qui écrase ses adversaires avec une supériorité éclatante. »

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