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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
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« Souffres-tu du syndrome Vinicius ? » : un journaliste madrilène lance une prophétie retentissante après le triplé face à Valence

FC Valence vs Real Madrid
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« Une force colossale qui écrase ses adversaires avec une supériorité écrasante »

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Le Real Madrid a réalisé un parcours parfait (huit victoires en huit matchs) après la trêve internationale d'octobre, et à l'approche de la prochaine trêve, l'équipe s'en va sur une prestation convaincante et un meilleur état d'esprit.

L'équipe de José Mourinho a balayé Valence (3-0), samedi, sur la pelouse de Mestalla, et le célèbre journaliste Tomás Roncero a analysé le match pour le journal « As », où il occupe le poste de rédacteur en chef adjoint, dans une vidéo largement relayée sur YouTube et sur les différentes plateformes de réseaux sociaux.

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  • La prophétie du titre : « une équipe sans la moindre faille »

    Selon les propos rapportés par Defensa Central, Roncero a déclaré : « La huitième victoire consécutive, huit succès sur huit depuis la dernière trêve, et nous nous dirigeons vers la prochaine trêve. »

    Le journaliste connu pour son soutien au Real Madrid, et qui jouit d'une popularité écrasante parmi les supporters merengues, a poursuivi : « Bellingham, Arda Güler, Valverde et Mbappé prouvent que le Real Madrid est plus que capable de gagner, et sur la pelouse de Mestalla, ils n'ont pas eu besoin d'une performance exceptionnelle de Diomande pour l'emporter. »

    Roncero a prédit une saison différente pour les Merengues, affichant sa confiance dans la conquête du titre de Liga : « Le Real Madrid dirigé par Mourinho est le candidat le plus sérieux au titre de champion d'Espagne. C'est une équipe irréprochable, l'équipe qu'il faut (que tout le monde se batte pour) battre. »

    Il a enchaîné : « Depuis notre défaite dans le derby de cette manière, et avec un arbitrage à la triste réputation, Mourinho a réussi à mener les choses en douceur depuis la trêve, et le Real Madrid actuel est devenu une force redoutable, qui écrase ses adversaires avec une supériorité éclatante. »

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  • La rugosité de Valence

    Roncero a vivement critiqué ce qu'il a qualifié de « jeu brutal » de la part des joueurs de Valence tout au long des quatre-vingt-dix minutes.

    « Savez-vous combien de fautes Valence a commises contre le Real Madrid ? 26 fautes. C'est le plus grand nombre de fautes commises par un adversaire contre Madrid au cours des quatre dernières saisons. Je veux dire, analysez cette statistique », a critiqué le célèbre présentateur de l'émission « El Chiringuito ».

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  • Attaque virulente contre Mavropanos : souffre-t-il du syndrome Vinicius ?

    Roncero a également évoqué Pablo Mafio, le joueur de Valence, qui aurait pu être expulsé avant la fin de la première mi-temps en raison de ses interventions sur Marc Cucurella, Yann Diomandé et Kylian Mbappé, selon ses déclarations.

    Il a affirmé : « J'aimerais demander une seule chose à Mafio, ou aux entraîneurs : ne le faites pas jouer contre le Real Madrid, car cet homme devient nerveux, est pris de crises de colère et a un problème avec le Real Madrid. »

    Il a poursuivi : « Ne t'inquiète pas, Mafio, ton titre de joueur le plus détesté par le Real Madrid est assuré, car il est évident que tu n'éprouves aucune affection pour le Real Madrid. Tu as eu de la chance, car l'arbitre aurait dû t'expulser. »

    Il a ajouté : « Qu'est-ce qui ne va pas, souffrais-tu du syndrome de Vinicius ? Parce que Vinicius n'était pas là, tu étais au bord de la folie, car Vinicius te manquait tellement que tu as cherché la bagarre avec ce pauvre (Brésilien). Tu as besoin de te détendre. »

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