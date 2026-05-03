Soudain, tous les regards se tournent vers le FC Barcelone. Une situation préoccupante pour le FC Bayern, à la veille du choc contre le PSG

L’un après l’autre, ils sont revenus sur l’automne 2024. Le directeur sportif Max Eberl, l’entraîneur Vincent Kompany et, fait surprenant, le gardien Jonas Urbig – qui ne portait pas encore les couleurs du FC Bayern, évoluant alors en 2^e Bundesliga avec le 1. FC Cologne – ont tous mentionné cette période. Cet automne-là, en 2024 – Kompany venait tout juste de prendre les rênes du club bavarois –, le Bayern a d’abord concédé un match nul 3-3 contre l’Eintracht Francfort en Bundesliga, puis a chuté 1-4 face au FC Barcelone lors d’une rencontre animée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Comme aujourd’hui, la presse a alors pointé du doigt la défense audacieuse, haute et axée sur l’homme des Munichois.

« Je ne m’en fais pas pour ça », a répondu Eberl, avant d’ajouter, presque avec les mêmes mots que Kompany et Urbig : « On a déjà connu ça l’année dernière. On avait perdu 1-4 à Barcelone, puis enchaîné huit matchs sans encaisser de but. » En réalité, l’effet Barcelone n’a duré que sept matchs. Mais le septième était une victoire 1-0 à domicile contre (tiens donc !) le PSG. Un tel score suffirait pour aller en prolongation au retour, mercredi. Mais, au vu du spectacle offert à l’aller (4-5), un maigre 1-0 entre ces deux machines offensives paraît aujourd’hui hautement improbable.