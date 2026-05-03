Trois buts encaissés contre le FSV Mayence 05, cinq face au Paris Saint-Germain, puis encore trois devant le 1. FC Heidenheim : en une semaine, la défense du Bayern Munich a donc concédé onze goals, un bilan forcément inquiétant à la veille du match retour contre le PSG. Les observateurs attendaient donc des explications, et les joueurs du FC Bayern semblent avoir convenu d’une ligne de conduite pour y répondre.
Traduit par
Soudain, tous les regards se tournent vers le FC Barcelone. Une situation préoccupante pour le FC Bayern, à la veille du choc contre le PSG
L’un après l’autre, ils sont revenus sur l’automne 2024. Le directeur sportif Max Eberl, l’entraîneur Vincent Kompany et, fait surprenant, le gardien Jonas Urbig – qui ne portait pas encore les couleurs du FC Bayern, évoluant alors en 2^e Bundesliga avec le 1. FC Cologne – ont tous mentionné cette période. Cet automne-là, en 2024 – Kompany venait tout juste de prendre les rênes du club bavarois –, le Bayern a d’abord concédé un match nul 3-3 contre l’Eintracht Francfort en Bundesliga, puis a chuté 1-4 face au FC Barcelone lors d’une rencontre animée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Comme aujourd’hui, la presse a alors pointé du doigt la défense audacieuse, haute et axée sur l’homme des Munichois.
« Je ne m’en fais pas pour ça », a répondu Eberl, avant d’ajouter, presque avec les mêmes mots que Kompany et Urbig : « On a déjà connu ça l’année dernière. On avait perdu 1-4 à Barcelone, puis enchaîné huit matchs sans encaisser de but. » En réalité, l’effet Barcelone n’a duré que sept matchs. Mais le septième était une victoire 1-0 à domicile contre (tiens donc !) le PSG. Un tel score suffirait pour aller en prolongation au retour, mercredi. Mais, au vu du spectacle offert à l’aller (4-5), un maigre 1-0 entre ces deux machines offensives paraît aujourd’hui hautement improbable.
- Getty Images
« C'est génial » : le plaidoyer de Max Eberl en faveur d'un football spectaculaire
Les joueurs munichois espèrent néanmoins lancer une série miraculeuse de matchs sans encaisser, comme autrefois, tout en rejetant fermement tout changement de système. Une position compréhensible, puisque ce style de jeu a permis au FC Bayern d'atteindre une situation très confortable : champion, finaliste de la Coupe, chances réalistes d'atteindre la finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2020, et divers records de buts. Néanmoins, face à des adversaires disposant d’une puissance offensive individuelle exceptionnelle, comme le Barça ou le PSG, le moindre relâchement peut se payer cash avec ce style de jeu.
Après la démonstration parisienne, Max Eberl a d’ailleurs proposé une autre voie : plutôt que de viser un clean sheet, il réclame encore plus de buts marqués au retour. Plus réaliste, selon lui, qu’une série sans encaisser, à l’image du 6-0 infligé au Barça. Rappelant l’automne 2024, il a réitéré samedi son plaidoyer pour un football offensif, à Munich comme à Paris.
« On ne veut pas changer l’ADN de base », a déclaré Eberl. « Le match contre Paris mardi était incroyablement génial, si je peux m’exprimer ainsi. C’est ce qui fait le football : l’attaque. On dit souvent : “Oui, mais la défense.” On pourrait aussi avoir d’autres matchs où la défense domine. Ça se termine alors 1-0 sur un but sur corner. Que veut-on de plus ? On a choisi comme ADN de jouer un football actif. »
- Getty Images Sport
FC Bayern : Joshua Kimmich se projette dans un avenir lointain
Selon Urbig, gardien de but naturellement le plus exposé, encaisser autant de buts « ne doit pas nous pousser à nous tirer les cheveux en criant : "Au secours !" ». Mercredi, il devra céder sa place au capitaine Manuel Neuer dans les cages munichoises. Comme plusieurs autres titulaires, Neuer avait été épargné contre Heidenheim.
Entrés à la mi-temps, Joshua Kimmich, Harry Kane, Luis Diaz et Michael Olise – auteur d’une égalisation tardive d’une frappe lointaine – ont permis au club bavarois de revenir au score. Kimmich a lui aussi défendu le système actuel tout en prévenant : « À terme, quand nous débuterons la nouvelle saison ou dans les prochaines semaines, nous devrons ajuster certains points et mener une analyse approfondie. » Kompany reconnaît que son équipe « encaisse actuellement trop de buts », et les statistiques confirment cette tendance : le PSG a inscrit cinq réalisations pour un xG de 1,91, tandis que Heidenheim a marqué trois fois pour un xG de 2,13.
Au PSG aussi, des débats très similaires font rage, sans que rien n’indique un changement de système. Vendredi en conférence de presse, l’entraîneur Luis Enrique a répondu avec verve aux critiques sur le comportement défensif : « On n’est pas obligé de respecter les opinions de merde. » Le lendemain, son équipe est restée fidèle à elle-même et a partagé les points 2-2 contre le FC Lorient, tout comme le FC Bayern qui avait aligné un onze de départ entièrement renouvelé.