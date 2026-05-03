Trois buts encaissés contre le FSV Mayence 05, cinq contre le Paris Saint-Germain, puis encore trois face au 1. FC Heidenheim : en une semaine, la défense du Bayern Munich a concédé onze goals, un bilan forcément inquiétant avant le match retour contre le PSG. Les observateurs attendaient donc des explications, et les joueurs du FC Bayern semblent s’être mis d’accord sur la réponse à apporter.
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Soudain, tous les regards se tournent vers le FC Barcelone. De leur côté, le FC Bayern affronte une situation préoccupante juste avant le choc contre le PSG
L’un après l’autre, ils sont revenus sur l’automne 2024. Le directeur sportif Max Eberl, l’entraîneur Vincent Kompany et, plus surprenant, le gardien Jonas Urbig – qui ne portait pas encore les couleurs du FC Bayern, évoluant alors en 2^e Bundesliga avec le 1. FC Cologne – ont tous trois évoqué cette période. Cet automne-là, en 2024 – Kompany venait tout juste de prendre les rênes du club bavarois –, le Bayern a d’abord concédé un match nul 3-3 contre l’Eintracht Francfort en Bundesliga, puis a chuté 1-4 face au FC Barcelone lors d’une rencontre animée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Comme aujourd’hui, la presse s’interrogeait déjà sur le système défensif audacieux, haut et orienté sur l’homme des Munichois.
« Je ne m’en fais pas pour ça », a répondu Eberl, avant d’ajouter, presque dans les mêmes termes que Kompany et Urbig : « On a déjà connu ça l’année dernière. On avait perdu 1-4 à Barcelone, puis enchaîné huit matchs sans encaisser de but. » En réalité, l’effet Barcelone n’a duré que sept matchs, mais le septième était une victoire 1-0 à domicile contre (tiens donc !) le PSG. Un tel score suffirait pour rallier les prolongations au retour, mercredi. Mais, au regard du spectacle offert à l’aller (4-5), un maigre 1-0 entre ces deux machines offensives paraît aujourd’hui hautement improbable.
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« C'est génial » : le plaidoyer de Max Eberl en faveur d'un football spectaculaire
Les joueurs munichois espèrent néanmoins lancer une série miraculeuse de matchs sans encaisser de but, comme à l’époque, tout en excluant catégoriquement tout changement de système. Une position compréhensible, puisque ce style de jeu a permis au FC Bayern d’atteindre la situation très confortable dans laquelle il se trouve actuellement : champion, finaliste de la Coupe, chances réalistes d’atteindre la finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2020, et multiples records de buts. Néanmoins, face à des adversaires disposant d’une force offensive individuelle exceptionnelle, comme le Barça ou le PSG, le moindre relâchement peut se payer cash avec ce style de jeu.
Après la démonstration à Paris, Max Eberl a d’ailleurs proposé une autre voie : plutôt que de viser un clean sheet, il réclame encore plus de buts marqués au retour. Plus réaliste, selon lui, qu’une série sans encaisser, à la manière du Barça d’antan. Rappelant l’automne 2024, il a réitéré samedi son plaidoyer pour un football offensif, à Munich comme à Paris.
« On ne veut pas changer l’ADN de base », a déclaré Eberl. « Le match contre Paris mardi était incroyablement génial, si je peux m’exprimer ainsi. C’est ce qui fait le football : l’attaque. On dit souvent : « Oui, mais la défense. » On pourrait aussi avoir d’autres matchs où la défense domine. Ça se termine alors 1-0 sur un but sur corner. Que veut-on de plus ? On a choisi comme ADN de jouer un football actif. »
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FC Bayern : Joshua Kimmich se projette dans un avenir lointain
Selon Urbig, gardien de but naturellement le plus exposé, encaisser autant de buts « ne doit pas nous pousser à nous tirer les cheveux en criant : "Oh mon Dieu !" ». Mercredi, Urbig cédera logiquement sa place au capitaine Manuel Neuer dans les cages munichoises. Comme plusieurs autres titulaires, Neuer a été épargné contre Heidenheim.
Entrés à la mi-temps, Joshua Kimmich, Harry Kane, Luis Diaz et Michael Olise – auteur de l’égalisation tardive d’une frappe lointaine – ont permis de stabiliser l’équipe. Kimmich a toutefois prévenu : « À terme, en vue de la nouvelle saison ou dans les prochaines semaines, nous devrons ajuster certains paramètres et mener une analyse approfondie. » Kompany reconnaît que son équipe « encaisse actuellement trop de buts », et les statistiques confirment même qu’elle en concède davantage que ne le suggère son xG (5 buts marqués pour 1,91 xG contre 3 buts encaissés pour 2,13 xG).
Au PSG aussi, des débats très similaires font rage, sans que rien n’indique un changement de système. Vendredi en conférence de presse, l’entraîneur Luis Enrique a répondu avec verve aux critiques sur le comportement défensif : « On n’est pas obligé de respecter les opinions de merde. » Le lendemain, son équipe est restée fidèle à elle-même et a partagé les points 2-2 contre le FC Lorient, tout comme le FC Bayern qui avait aligné un onze de départ entièrement renouvelé.