Soudain, tous les regards se tournent vers le FC Barcelone. De leur côté, le FC Bayern affronte une situation préoccupante juste avant le choc contre le PSG

Les joueurs munichois espèrent néanmoins lancer une série miraculeuse de matchs sans encaisser de but, comme à l’époque, tout en excluant catégoriquement tout changement de système. Une position compréhensible, puisque ce style de jeu a permis au FC Bayern d’atteindre la situation très confortable dans laquelle il se trouve actuellement : champion, finaliste de la Coupe, chances réalistes d’atteindre la finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2020, et multiples records de buts. Néanmoins, face à des adversaires disposant d’une force offensive individuelle exceptionnelle, comme le Barça ou le PSG, le moindre relâchement peut se payer cash avec ce style de jeu.

Après la démonstration à Paris, Max Eberl a d’ailleurs proposé une autre voie : plutôt que de viser un clean sheet, il réclame encore plus de buts marqués au retour. Plus réaliste, selon lui, qu’une série sans encaisser, à la manière du Barça d’antan. Rappelant l’automne 2024, il a réitéré samedi son plaidoyer pour un football offensif, à Munich comme à Paris.

« On ne veut pas changer l’ADN de base », a déclaré Eberl. « Le match contre Paris mardi était incroyablement génial, si je peux m’exprimer ainsi. C’est ce qui fait le football : l’attaque. On dit souvent : « Oui, mais la défense. » On pourrait aussi avoir d’autres matchs où la défense domine. Ça se termine alors 1-0 sur un but sur corner. Que veut-on de plus ? On a choisi comme ADN de jouer un football actif. »