Si le Bayern est habitué à soulever des trophées, la dernière célébration du titre de Bundesliga a tourné au cauchemar pour Kompany. L’ancien capitaine de Manchester City a révélé qu’au cœur de l’effervescence liée à ce sacre, il avait laissé le précieux trophée chez lui, plus précisément dans sa cuisine.

Une fois les festivités terminées, le défenseur central a raconté cette mésaventure au journal Bild : « Nous étions là et soudain, le trophée avait disparu ! Puis je me suis souvenu : “Ah oui, il était chez nous”. Il était posé dans la cuisine. Je ne me souvenais même plus que quelqu’un me l’avait remis la veille en me disant : “Vinnie, tu l’apportes demain.” »