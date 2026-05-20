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« Soudain, le trophée avait disparu ! » – Vincent Kompany révèle qu’il a égaré le trophée de la Bundesliga, tandis que l’entraîneur du Bayern livre un aperçu des célébrations de fin de saison
Un véritable cauchemar en cuisine pour Kompany
Si le Bayern est habitué à soulever des trophées, la dernière célébration du titre de Bundesliga a tourné au cauchemar pour Kompany. L’ancien capitaine de Manchester City a révélé qu’au cœur de l’effervescence liée à ce sacre, il avait laissé le précieux trophée chez lui, plus précisément dans sa cuisine.
Une fois les festivités terminées, le défenseur central a raconté cette mésaventure au journal Bild : « Nous étions là et soudain, le trophée avait disparu ! Puis je me suis souvenu : “Ah oui, il était chez nous”. Il était posé dans la cuisine. Je ne me souvenais même plus que quelqu’un me l’avait remis la veille en me disant : “Vinnie, tu l’apportes demain.” »
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Opération de sauvetage à la mairie
Alors que l’équipe se préparait pour la réception officielle, le staff s’est rendu compte que la prestigieuse Coupe d’Allemagne gisait… à côté d’un grille-pain. Heureusement, l’épouse du sélectionneur belge, Carla Higgs, a pris les choses en main et acheminé le trophée vers le centre-ville juste à temps pour la cérémonie.
Kompany aurait constaté l’oubli pendant le transfert vers la Marienplatz. Alors que le groupe se trouvait déjà au deuxième étage de l’hôtel de ville pour être reçu par le nouveau maire Dominik Krause, le trophée était encore en cours de livraison. Il a finalement fait son entrée dans la Grande Salle au moment où le président du Bayern, Herbert Hainer, prenait la parole devant les invités.
Les émotions sont à leur comble pour Goretzka.
Malgré ce contretemps logistique, l'ambiance parmi les joueurs restait électrique. Une fois le trophée en sécurité entre leurs mains, l'équipe s'est rendue sur le célèbre balcon de l'hôtel de ville pour le présenter aux milliers de supporters rassemblés en contrebas. Les joueurs ont dansé et chanté, se passant la « Meisterschale » de main en main tout en célébrant une nouvelle saison nationale couronnée de succès.
Pour Leon Goretzka, cette journée fut particulièrement émouvante : le milieu de terrain, qui quittera le club cet été, a été visiblement touché par l’accueil des supporters. Pour saluer son départ et rendre hommage à ses racines bochumoises, le club a diffusé le célèbre hymne « Bochum » d’Herbert Gronemeyer, tandis que les fans scandaient son nom en guise d’adieux sincères à cette figure de longue date.
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Tous les regards sont tournés vers la finale de la Coupe d’Allemagne.
Ces célébrations marquent un temps fort de la première saison de Kompany, même si, à Munich, tous les esprits sont déjà tournés vers la quête du doublé national. Le couac du trophée égaré et les tentatives de sabotage des supporters du rival local, le 1860 Munich, n’ont pas entamé le moral d’un groupe toujours avide de victoires sous la houlette de son jeune entraîneur.
Tous les regards se tournent désormais vers Berlin, où le Bayern Munich affrontera Stuttgart en finale de la DFB-Pokal samedi prochain. Après avoir récupéré sans encombre le trophée de la Bundesliga dans sa cuisine, Kompany espère ajouter un nouveau trophée à sa collection – et, cette fois, il n’oubliera pas de l’emporter pour le défilé.