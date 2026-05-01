Son remplacement à la mi-temps a donc surpris. Après le spectacle offert et le score final de 4-5, le directeur sportif Max Eberl a éludé la question en déclarant : « Ce sont des décisions qui relèvent du staff technique. » Il a toutefois salué la « très, très bonne » performance de Davies.

Selon Bild, le Canadien a manqué la séance collective jeudi, préférant une préparation individuelle axée sur des courses et des exercices légers avec ballon, encadré par le préparateur physique Simon Martinello.

Sa présence pour la rencontre de Bundesliga samedi face au 1. FC Heidenheim, et surtout pour le match retour contre le PSG mercredi, reste donc incertaine. En attendant, Kompany peut compter sur Laimer, Josip Stanisic et Hiroki Ito pour occuper le poste d’arrière latéral.