Contre toute attente, l’entraîneur Vincent Kompany avait aligné Alphonso Davies au détriment de Konrad Laimer lors du match aller contre le Paris Saint-Germain. Le latéral gauche canadien de 25 ans a certes provoqué le penalty ayant mené au score de 2-3, mais il a sinon livré une performance solide.
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Soudain, l’international s’entraîne à l’écart du groupe. Inquiétude pour l’une des stars du FC Bayern Munich
Son remplacement à la mi-temps a donc surpris. Après le spectacle offert et le score final de 4-5, le directeur sportif Max Eberl a éludé la question en déclarant : « Ce sont des décisions qui relèvent du staff technique. » Il a toutefois salué la « très, très bonne » performance de Davies.
Selon Bild, le Canadien a manqué la séance collective jeudi, préférant une préparation individuelle axée sur des courses et des exercices légers avec ballon, encadré par le préparateur physique Simon Martinello.
Sa présence pour la rencontre de Bundesliga samedi face au 1. FC Heidenheim, et surtout pour le match retour contre le PSG mercredi, reste donc incertaine. En attendant, Kompany peut compter sur Laimer, Josip Stanisic et Hiroki Ito pour occuper le poste d’arrière latéral.
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FC Bayern : Alphonso Davies a manqué plusieurs matchs ces derniers temps.
Davies a été écarté des terrains pendant plusieurs mois l’an dernier à cause d’une rupture des ligaments croisés, avant de retrouver les pelouses en décembre. Son retour a toutefois été ponctué de revers : en janvier, il a été écarté pour cause de maladie, puis, de février à mars, en raison de problèmes musculaires. En Bundesliga, il a été aligné d’entrée lors des deux dernières journées contre le VfB Stuttgart et le FSV Mayence 05, ce qui lui a valu d’être retenu pour la rencontre surprise contre le PSG.
Jeudi, la Säbener Straße a toutefois apporté une note d’optimisme : Lennart Karl et Tom Bischof, de retour de blessure musculaire, ont partiellement repris l’entraînement collectif, relançant l’hypothèse de leur présence dans le groupe pour affronter le PSG.