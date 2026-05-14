Sortis de nulle part : personne n’aurait sans doute pensé à ces deux noms pour l’équipe nationale allemande ! Qui sera la grande surprise de Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde 2026 ?

« La majeure partie de l'effectif est bien sûr déjà fixée ; j'ai 20 joueurs bien en tête, tandis que pour six autres, la course est encore serrée dans la dernière ligne droite », a déclaré le sélectionneur national Julian Nagelsmann début mai lors d'une visioconférence destinée aux membres du Fan Club de l'équipe nationale. Il restait alors exactement deux semaines avant l'annonce officielle de la sélection allemande pour la Coupe du monde, le 21 mai.
Le sélectionneur a déjà indiqué que le groupe convoqué fin mars pour les amicaux contre la Suisse (4-3) et le Ghana (2-1) constituerait la base du squad mondialiste. Quelques éléments absents en mars peuvent toutefois encore espérer un billet pour le voyage aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Qui sont les joueurs qui se sont particulièrement mis en évidence ces dernières semaines ? Qui pourrait encore émerger dans la dernière ligne droite ? Et quels noms, enfin, pourraient créer la surprise totale au moment de l’annonce de la liste officielle de la DFB ? SPOX a mené l’enquête, en évaluant soigneusement le facteur surprise.