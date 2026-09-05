« Sorti du cloud de l’IA ! » : Vincent Kompany répond aux affirmations « folles » selon lesquelles il se serait brouillé avec la direction du Bayern Munich au sujet des transferts estivaux

Kompany a rapidement mis fin aux informations selon lesquelles il se serait opposé au conseil d’administration du club au sujet du recrutement estival. Malgré un mercato qui a vu le géant bavarois boucler les arrivées de la star marocaine Ismael Saibari et du latéral gauche Nathaniel Brown, des informations ont émergé selon lesquelles l’ancien entraîneur de Burnley était mécontent de l’absence d’une troisième recrue phare pour renforcer son effectif en vue de la nouvelle saison.

Ces informations, initialement publiées par SportBild, affirmaient qu’une « longue conversation » avait eu lieu et que le technicien de 40 ans avait finalement été dissuadé de maintenir ses exigences. Cependant, à l’approche du prochain match de Bundesliga de son équipe contre Schalke, Kompany s’est montré cinglant dans son évaluation de cette histoire.

« Eh bien, vous avez sorti cette information du nuage de l’IA », a-t-il déclaré au sujet de l’article. L’entraîneur a ajouté qu’il ne commenterait normalement pas ce genre de sujets, déclarant : « Ce que nous discutons en interne reste en fin de compte une affaire interne. » Il a toutefois admis qu’être interrogé sur une histoire fabriquée était « un peu fou ».



