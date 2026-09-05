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« Sorti du cloud de l’IA ! » : Vincent Kompany répond aux affirmations « folles » selon lesquelles il se serait brouillé avec la direction du Bayern Munich au sujet des transferts estivaux
Kompany balaie les affirmations de tensions autour du mercato
Kompany a rapidement mis fin aux informations selon lesquelles il se serait opposé au conseil d’administration du club au sujet du recrutement estival. Malgré un mercato qui a vu le géant bavarois boucler les arrivées de la star marocaine Ismael Saibari et du latéral gauche Nathaniel Brown, des informations ont émergé selon lesquelles l’ancien entraîneur de Burnley était mécontent de l’absence d’une troisième recrue phare pour renforcer son effectif en vue de la nouvelle saison.
Ces informations, initialement publiées par SportBild, affirmaient qu’une « longue conversation » avait eu lieu et que le technicien de 40 ans avait finalement été dissuadé de maintenir ses exigences. Cependant, à l’approche du prochain match de Bundesliga de son équipe contre Schalke, Kompany s’est montré cinglant dans son évaluation de cette histoire.
« Eh bien, vous avez sorti cette information du nuage de l’IA », a-t-il déclaré au sujet de l’article. L’entraîneur a ajouté qu’il ne commenterait normalement pas ce genre de sujets, déclarant : « Ce que nous discutons en interne reste en fin de compte une affaire interne. » Il a toutefois admis qu’être interrogé sur une histoire fabriquée était « un peu fou ».
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L’unité interne à l’Allianz Arena
La position ferme de Kompany a été soutenue par le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, qui a insisté sur le fait que la relation entre le staff technique et l’équipe chargée du recrutement a été parfaitement harmonieuse. La hiérarchie du club a choisi de se tourner vers le développement des jeunes pour compléter les dernières places de l’effectif professionnel, une stratégie qui, selon elle, avait été approuvée par toutes les parties lors de leurs réunions de planification.
Freund a renforcé ce sentiment d’unité en s’adressant aux médias, confirmant qu’il n’y avait aucun agenda caché ni aucune demande secrète pour davantage de recrues. « Nous étions en contact quotidien avec Vincent. Mais nous n’avons jamais parlé de quelque chose comme ça », a expliqué Freund.
De grosses sommes dépensées pour les nouvelles recrues
Alors que les rumeurs autour d’une troisième cible majeure dominaient les gros titres, le Bayern avait déjà engagé des fonds importants pour s’assurer que Kompany dispose d’une équipe compétitive. Le club a bouclé les signatures de Brown et Saibari pour des montants totalisant 100 millions d’euros. Brown est arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort, tandis que Saibari a quitté le PSV Eindhoven, les deux joueurs étant appelés à jouer un rôle essentiel dans la révolution tactique de Kompany.
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L’attention se tourne vers Musiala et le choc contre Schalke
Si les spéculations sur les transferts ont dominé les gros titres, Kompany a également donné une mise à jour cruciale sur l’état physique de Jamal Musiala avant le déplacement sur la pelouse de Schalke. Le jeune meneur de jeu est confronté à des problèmes de santé après s’être effondré sur le terrain, mais l’entraîneur espère un retour à la normale.
Kompany a souligné que Musiala bénéficie des meilleurs soins possibles pour gérer sa situation et montre des signes positifs à l’entraînement. « Pour lui, les choses s’améliorent de nouveau. Nous gérons cela depuis longtemps, a ajouté l’entraîneur. Même si cela devait arriver une fois tous les 40, 50 ou 60 matches, ce ne serait plus une source majeure d’inquiétude pour nous. »
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