« Sortez-moi de là ! » : Une légende de Manchester United affirme que Michael Carrick veut quitter Old Trafford alors que la pression monte après un début de saison désastreux

Alors que la direction de Manchester United pourrait être confrontée à une nouvelle crise sur le banc, Fabian Hurzeler, l’entraîneur de Brighton, est présenté comme une autre option. L’Allemand a mené Brighton à la troisième place grâce à un excellent début de saison. Scholes n’est toutefois pas convaincu qu’il soit fait pour supporter la pression à Manchester United.

« Il a fait du très bon travail. Il semble avoir toutes les qualités requises, mais, encore une fois, Manchester United, c’est différent, a expliqué Scholes. On est scruté chaque semaine. Si Brighton ne gagnait aucun de ses dix prochains matches, cela ne dérangerait pas grand monde. Ce que quelqu’un comme Hurzeler a de plus que Michael, c’est qu’il a déjà fait ses preuves en Premier League. »

L’ancien milieu de terrain s’en est ensuite pris aux dirigeants du club, critiquant le cycle des licenciements. Il a ajouté : « Cela fait trois ans qu’on en est là. On dirait, à voir les choses ou à les entendre, qu’ils vont encore changer d’entraîneur. Comment peut-on continuer comme ça ? Après six matches de championnat, nous voilà revenus à la case départ. Quand arrête-t-on de licencier les entraîneurs pour commencer à mettre en cause les personnes au-dessus, celles qui achètent peut-être les joueurs, celles qui pointent Michael du doigt ? »



