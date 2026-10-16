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« Sortez-moi de là ! » : Une légende de Manchester United affirme que Michael Carrick veut quitter Old Trafford alors que la pression monte après un début de saison désastreux
Les difficultés de Carrick aux commandes
Le technicien de 45 ans avait d’abord convaincu lors d’un intérim entre janvier et mai, décrochant un contrat à temps plein avant la saison 2026-27. Mais l’optimisme initial s’est totalement dissipé : United occupe la 13e place du classement de Premier League après une seule victoire en six matches. L’équipe a régulièrement semblé complètement dépassée pendant de longues périodes.
United a récemment multiplié les limogeages en cours de saison, après avoir renvoyé Erik ten Hag en octobre 2024 puis Ruben Amorim début 2026. Si la direction devrait, selon certaines informations, accorder un sursis à son entraîneur actuel plutôt que de prendre immédiatement des mesures radicales, elle exige une nette amélioration des résultats lors d’une série de rencontres décisives en octobre et début novembre.
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Scholes entrevoit une porte de sortie d’Old Trafford
Invité du podcast The Good, the Bad and the Football, Scholes, ancien coéquipier de Carrick à Manchester United, a exprimé ses doutes sur les véritables envies de l’entraîneur. Âgé de 51 ans, il a laissé entendre que l’énorme pression et les mauvais résultats pourraient déjà pousser l’entraîneur de Manchester United vers la sortie.
« Michael s’en est plutôt bien sorti à Middlesbrough avec les moyens dont il disposait. Je pense que Middlesbrough en attendait probablement davantage au vu de son budget », a souligné Scholes, mettant en doute le bilan global de Carrick en tant qu’entraîneur. « Quand je regarde Michael, il y a une partie de moi qui se pose la question, parce que je le connais... Michael est un garçon sympa. Est-ce qu’une partie de lui se dit : “Sortez-moi de là. Sortez-moi de là, je prendrai quelques billets” ? »
L’entraîneur de Brighton évoqué, mais la direction mise en cause
Alors que la direction de Manchester United pourrait être confrontée à une nouvelle crise sur le banc, Fabian Hurzeler, l’entraîneur de Brighton, est présenté comme une autre option. L’Allemand a mené Brighton à la troisième place grâce à un excellent début de saison. Scholes n’est toutefois pas convaincu qu’il soit fait pour supporter la pression à Manchester United.
« Il a fait du très bon travail. Il semble avoir toutes les qualités requises, mais, encore une fois, Manchester United, c’est différent, a expliqué Scholes. On est scruté chaque semaine. Si Brighton ne gagnait aucun de ses dix prochains matches, cela ne dérangerait pas grand monde. Ce que quelqu’un comme Hurzeler a de plus que Michael, c’est qu’il a déjà fait ses preuves en Premier League. »
L’ancien milieu de terrain s’en est ensuite pris aux dirigeants du club, critiquant le cycle des licenciements. Il a ajouté : « Cela fait trois ans qu’on en est là. On dirait, à voir les choses ou à les entendre, qu’ils vont encore changer d’entraîneur. Comment peut-on continuer comme ça ? Après six matches de championnat, nous voilà revenus à la case départ. Quand arrête-t-on de licencier les entraîneurs pour commencer à mettre en cause les personnes au-dessus, celles qui achètent peut-être les joueurs, celles qui pointent Michael du doigt ? »
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Un mois crucial s’annonce pour Manchester United
Carrick se bat désormais pour conserver son poste, alors que Manchester United traverse une phase décisive de la saison. La direction attend une nette amélioration des performances au cours du mois à venir pour justifier sa nomination de l’été et sauver la saison en cours.
Si l’équipe continue d’afficher un visage terne sur le terrain et ne remonte pas au classement de la Premier League, la direction pourrait être contrainte d’agir. Pourtant, comme l’a souligné Scholes, un nouveau changement d’entraîneur ne ferait que mettre en évidence l’instabilité persistante à Old Trafford et placerait sous les projecteurs les dirigeants chargés de recruter les joueurs et de nommer les entraîneurs.
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