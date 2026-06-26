« Sortez-le de là ! » Lothar Matthäus implore Julian Nagelsmann de revoir son plan pour la Coupe du monde

« Sur le terrain, je ne retrouve pas le Joshua que je connais depuis des années », a constaté Matthäus. Au Bayern, où Kimmich occupe le milieu de terrain, il est « d’une classe mondiale absolue », a expliqué le champion du monde 1990. Mais en équipe nationale ? « À travers son langage corporel et son positionnement, je ne le vois pas comme un joueur qui mène l’équipe ou qui influence le jeu quand les choses ne se passent pas comme prévu », a déclaré Matthäus. En défense, sur le côté droit, il n’y parvient « pas vraiment ».

Le débat sur le positionnement du capitaine de l’équipe nationale resurgit, malgré la décision de Nagelsmann, actée depuis des mois, d’autant plus que son partenaire au milieu au Bayern traverse une Coupe du monde étonnamment médiocre. Face à l’Équateur, Aleksandar Pavlovic a de nouveau connu une mauvaise journée ; comme lors des deux premiers matchs de la Coupe du monde, il est apparu lent et sans inspiration, et a logiquement dû céder sa place à la mi-temps. Felix Nmecha, qui avait jusqu’alors réalisé un excellent tournoi, a quant à lui provoqué l’égalisation temporaire en première mi-temps à la suite d’une perte de balle ahurissante.

Malgré ces errements, le sélectionneur a défendu son duo défensif, estimant qu’il avait réalisé une « bonne » prestation. Il a rappelé que Kimmich avait été, lors de l’Euro 2024, un « excellent arrière droit affichant de loin les meilleures statistiques », avant d’asséner : « Je ne veux me passer ni de Felix ni de Pavlo. »