« Faites-lui une faveur et retirez-le de là-bas », a littéralement supplié Matthäus le sélectionneur national Julian Nagelsmann dans le journal *Bild*, l'exhortant à reconsidérer son choix de faire jouer Kimmich au poste d'arrière droit. Le recordman des sélections estime que le joueur de 31 ans n’exerce pas, dans son rôle actuel, « l’influence » qu’il « attend d’un capitaine ». Kimmich s’efforce de répondre aux attentes, « mais il n’est pas là où il devrait être ».
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« Sortez-le de là ! » Lothar Matthäus implore Julian Nagelsmann de revoir son plan pour la Coupe du monde
« Sur le terrain, je ne retrouve pas le Joshua que je connais depuis des années », a constaté Matthäus. Au Bayern, où Kimmich occupe le milieu de terrain, il est « d’une classe mondiale absolue », a expliqué le champion du monde 1990. Mais en équipe nationale ? « À travers son langage corporel et son positionnement, je ne le vois pas comme un joueur qui mène l’équipe ou qui influence le jeu quand les choses ne se passent pas comme prévu », a déclaré Matthäus. En défense, sur le côté droit, il n’y parvient « pas vraiment ».
Le débat sur le positionnement du capitaine de l’équipe nationale resurgit, malgré la décision de Nagelsmann, actée depuis des mois, d’autant plus que son partenaire au milieu au Bayern traverse une Coupe du monde étonnamment médiocre. Face à l’Équateur, Aleksandar Pavlovic a de nouveau connu une mauvaise journée ; comme lors des deux premiers matchs de la Coupe du monde, il est apparu lent et sans inspiration, et a logiquement dû céder sa place à la mi-temps. Felix Nmecha, qui avait jusqu’alors réalisé un excellent tournoi, a quant à lui provoqué l’égalisation temporaire en première mi-temps à la suite d’une perte de balle ahurissante.
Malgré ces errements, le sélectionneur a défendu son duo défensif, estimant qu’il avait réalisé une « bonne » prestation. Il a rappelé que Kimmich avait été, lors de l’Euro 2024, un « excellent arrière droit affichant de loin les meilleures statistiques », avant d’asséner : « Je ne veux me passer ni de Felix ni de Pavlo. »
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Dans la sélection de Nagelsmann pour la Coupe du monde, Joshua Kimmich s’impose presque comme une évidence sur le côté droit de la défense.
Problème : Nagelsmann n’a sélectionné aucun latéral droit de métier pour la Coupe du monde. Kimmich s’impose donc comme une évidence sur ce flanc. Si Nathaniel Brown, préservé contre l’Équateur en raison d’une blessure, peut dépanner en changeant de côté, cette option contraindrait David Raum, déjà en difficulté lors du dernier match de groupe, à évoluer à gauche. Nagelsmann pourrait aussi passer à une défense à trois, avec Waldemar Anton en renfort aux côtés d’Antonio Rüdiger et de Jonathan Tah.
Depuis 2023, Nagelsmann a successivement aligné Kimmich en sentinelle, sur le côté droit pour l’Euro, à nouveau au milieu, puis de nouveau arrière droit en octobre 2025.
Avant les seizièmes de finale programmés lundi, Nagelsmann garde toutefois une marge de manœuvre. Un nouvel ajustement dans le dossier Kimmich n’est « pas prévu », mais le sélectionneur rappelle avec autorité : « En football, il ne faut rien exclure. »
Et Kimmich dans tout ça ? Le capitaine est resté fidèle à sa ligne diplomatique : « C’est uniquement et exclusivement la décision de l’entraîneur. » Il a conclu en affirmant qu’il jouerait là où Nagelsmann l’estimerait « le plus utile ».