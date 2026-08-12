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« Sortez le chéquier ! » - Rio Ferdinand exhorte Manchester United à boucler le transfert choc à 70 millions de livres sterling d'Arsenal
Ferdinand exhorte les rivaux à piller les champions
Ferdinand a conseillé à Manchester United et Chelsea de « sortir le chéquier » pour s’attacher les services du jeune d’Arsenal Lewis-Skelly. Arsenal aurait proposé l’international anglais de 19 ans aux deux clubs rivaux cet été, selon Metro.
Lewis-Skelly a connu un début de saison 2025-2026 frustrant avant de se faire une place dans l’équipe de Mikel Arteta lors du sprint final. Il a finalement joué un rôle crucial en aidant Arsenal à remporter le titre de Premier League et à atteindre la finale de la Ligue des champions.
Malgré son importance grandissante dans le nord de Londres, Arsenal serait disposé à écouter les offres pour le jeune joueur. Le club londonien a récemment bouclé un transfert de 75 millions de £ pour recruter le milieu Bruno Guimaraes en provenance de Newcastle.
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Appuyez sur le bouton vert tout de suite
Ferdinand a affiché une immense admiration pour Lewis-Skelly sur sa chaîne YouTube, en insistant sur le fait que Manchester United devait agir rapidement pour obtenir sa signature. Il estime qu’un transfert compris entre 60 et 70 M£ représenterait une excellente affaire pour l’adolescent.
« Si j’étais Manchester United à l’heure actuelle, j’appuierais sur le bouton vert et je l’achèterais, je le prendrais, tout de suite, a déclaré Ferdinand. Quel joueur, un top joueur. Il a été un élément majeur de l’équipe lorsqu’il a été lancé vers la fin de la saison. Il a contribué au sacre d’Arsenal en championnat, il a été brillant et il est entré en jeu en répondant présent.
« S’il est sur le marché et qu’il est à un bon prix, il faut le prendre. Le bon prix dont je parle, c’est 60 ou 70 M£. Si c’est le cas, il faut sortir le chéquier, le poser sur la table et le signer. Sans poser de questions, moi, je le prendrais. »
Mentalement taillé pour ça
Au-delà de sa polyvalence au milieu de terrain, Ferdinand estime que la capacité de Lewis-Skelly à évoluer au poste d’arrière gauche en fait un ajout tactique idéal pour Manchester United. Même si Luke Shaw est resté en forme et a beaucoup joué la saison dernière, United manque d’une doublure naturelle à ce poste.
Ferdinand a souligné que Patrick Dorgu est désormais considéré davantage comme un ailier gauche, tandis que Noussair Mazraoui et Diogo Dalot ne sont pas des arrières gauches naturels. L’arrivée de Lewis-Skelly réglerait immédiatement ce problème de profondeur d’effectif.
« Il est jeune, c’est un énorme talent, il peut jouer à deux postes et je pense que mentalement, il a tout ce qu’il faut », a-t-il expliqué. « Le poste d’arrière gauche à Manchester United n’est pas un problème parce qu’on a Luke Shaw, qui a disputé beaucoup de matches la saison dernière et est resté en forme.
« Mais s’il se blesse, on n’a pas d’arrière gauche naturel prêt à entrer. Dorgu est davantage un ailier gauche maintenant, et Mazraoui ainsi que Dalot ne sont pas des arrières gauches de métier. Donc c’est un secteur où, à mon avis, on peut faire venir quelqu’un comme Myles Lewis-Skelly, et il peut y jouer, c’est certain. »
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La décision appartient aux prétendants potentiels
Depuis ses débuts en équipe première avec son club formateur d’Arsenal en 2024, Lewis-Skelly a cumulé 75 apparitions. Ses performances lui ont également valu six sélections avec l’Angleterre, même s’il n’a pas été retenu dans la récente liste de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde.
Arsenal étant ouvert à une vente après l’arrivée de Guimaraes, la décision repose désormais sur la question de savoir si Manchester United ou Chelsea concrétiseront leur intérêt par une offre ferme. Un transfert à Old Trafford ou à Stamford Bridge permettrait au polyvalent adolescent de rester en Premier League alors qu’il cherche à lancer la prochaine phase de sa carrière.
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