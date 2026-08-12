Ferdinand a conseillé à Manchester United et Chelsea de « sortir le chéquier » pour s’attacher les services du jeune d’Arsenal Lewis-Skelly. Arsenal aurait proposé l’international anglais de 19 ans aux deux clubs rivaux cet été, selon Metro.

Lewis-Skelly a connu un début de saison 2025-2026 frustrant avant de se faire une place dans l’équipe de Mikel Arteta lors du sprint final. Il a finalement joué un rôle crucial en aidant Arsenal à remporter le titre de Premier League et à atteindre la finale de la Ligue des champions.

Malgré son importance grandissante dans le nord de Londres, Arsenal serait disposé à écouter les offres pour le jeune joueur. Le club londonien a récemment bouclé un transfert de 75 millions de £ pour recruter le milieu Bruno Guimaraes en provenance de Newcastle.