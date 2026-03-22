Dans les studios de la Rai, lors de l'émission « La Domenica Sportiva », Stefano Sorrentino a commenté ainsi la situation actuelle de la Roma et la décision de Gasperini de ne pas se présenter à la conférence d'après-match, officiellement en raison d'un problème de voix : « Je connais l'entraîneur, et je dirais que c'est un premier signe que quelque chose ne va pas. Je ne parle pas d’une rupture définitive, mais il n’a pas non plus apprécié les nombreuses critiques reçues après l’élimination de l’Europa League ; je pense que le club doit régler quelque chose. Par le passé, il lui est arrivé, même après certaines défaites, de parler aux journalistes en souriant et dans une ambiance détendue, aujourd’hui il a gagné mais il ne s’est pas présenté… ».



