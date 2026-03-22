La Roma s'est imposée 1-0 face à Lecce, retrouvant ainsi le sourire après son élimination en milieu de semaine de l'Europa League face à Bologne ; les Giallorossi rejoignent la Juventus à la cinquième place dans la lutte à trois pour la qualification à la prochaine Ligue des champions, Côme devançant les deux équipes de trois points. Le but décisif à l'Olimpico a été inscrit par l'attaquant français né en 2007 Robinio Vaz, arrivé en janvier pour 30 millions d'euros en provenance de Marseille comme alternative à Malen – l'effectif compte également Dovbyk et Ferguson – et qui a inscrit son premier but sous le maillot giallorosso.
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Sorrentino : « Je connais Gasperini, j'ai remarqué qu'il y avait eu un signe de rupture avec la Roma »
« IL Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE »
Dans les studios de la Rai, lors de l'émission « La Domenica Sportiva », Stefano Sorrentino a commenté ainsi la situation actuelle de la Roma et la décision de Gasperini de ne pas se présenter à la conférence d'après-match, officiellement en raison d'un problème de voix : « Je connais l'entraîneur, et je dirais que c'est un premier signe que quelque chose ne va pas. Je ne parle pas d’une rupture définitive, mais il n’a pas non plus apprécié les nombreuses critiques reçues après l’élimination de l’Europa League ; je pense que le club doit régler quelque chose. Par le passé, il lui est arrivé, même après certaines défaites, de parler aux journalistes en souriant et dans une ambiance détendue, aujourd’hui il a gagné mais il ne s’est pas présenté… ».