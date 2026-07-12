Sorloth, zéro but et une erreur fatale : la Coupe du monde l’a remis à sa place. Son prix va-t-il baisser pour la Juventus ?

Lors de la Coupe du monde, Sorloth, aligné presque systématiquement sur l’aile droite par le sélectionneur Stale Solbakken pour épauler Haaland, a réalisé un sans-faute. Ses performances pourraient bien influer sur le marché des transferts et rehausser sa cote.





Dans le même temps, la Juventus et l’Atlético Madrid ont de nouveau fait converger leurs plans de mercato. Pour l’instant, aucune négociation concrète n’est engagée, mais les contacts entre les deux clubs devraient s’intensifier dans les semaines à venir, portés par plusieurs intérêts communs susceptibles de déboucher sur une opération plus large. Nico González, de retour à la Juventus mais toujours suivi par l’Atlético, pourrait être l’un des pions d’un échange plus large. Sorloth, déjà ciblé par la Vieille Dame pour renforcer son attaque, fait évidemment partie de ces profils. Spalletti cherche un numéro neuf imposant et athlétique, un profil que le Norvégien incarne parfaitement. De son côté, Sorloth a déjà manifesté son intérêt pour un éventuel transfert chez les Bianconeri.





L’attaquant aurait préféré clarifier son avenir avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, pressentant sans doute son manque d’efficacité, et, la compétition norvégienne achevée, l’heure des choix a sonné. Reste un écueil : le volet financier. L’Atlético valorise Nico González à 20 millions d’euros maximum, tandis que la Juventus cherche à faire baisser la demande de 35 millions affichée pour Sorloth.





L’attaquant norvégien a depuis perdu du terrain dans les priorités du club bianconero, devancé par l’incontournable Randal Kolo Muani et par Mateo Pellegrino (Parme). Reste à savoir si son bilan nul au Mondial, aggravé par une erreur fatale contre l’Angleterre, contraindra l’Atlético à revoir ses prétentions à la baisse. Reste à savoir si la Juve maintiendra son intérêt pour ce profil d’attaquant.





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