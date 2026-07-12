Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Sorloth 2.3Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Sorloth, zéro but et une erreur fatale : la Coupe du monde l’a remis à sa place. Son prix va-t-il baisser pour la Juventus ?

Juventus FC
Mercato
Atlético Madrid
Norvège
A. Soerloth

La Norvège a brillé lors de la Coupe du monde, contrairement à l’attaquant de l’Atlético de Madrid : quelles conséquences sur le marché des transferts ?

Pour la Norvège, éliminée par l'Angleterre en quarts de finale après avoir battu le Brésil en huitièmes, cette Coupe du monde restera gravée dans les mémoires. Portée par un Erling Haaland irrésistible, auteur de 7 buts, la sélection norvégienne a été l’une des belles révélations de cette phase finale. Moins en vue, Alexander Sorloth n’a pas trouvé le chemin des filets et quitte la compétition avec une cote en berne, y compris sur le marché des transferts.


L’image emblématique de son tournoi résume tout : en première période de Norvège-Angleterre (1-2), alors que les Scandinaves mènent 1-0, Sorloth et Haaland partent en situation de deux contre un face à John Stones et au gardien Jordan Pickford. Le ballon est alors dans les pieds de Sorloth, qui, au lieu de servir Haaland complètement démarqué, tergiverse puis tente une frappe du gauche, contrée par la défense anglaise revenue à la hauteur. Haaland, frustré, lance un regard noir à son coéquipier. On ne saura jamais ce qu’il serait advenu d’une Norvège menée 2-0…


  • L’attaquant reste muet depuis dix matchs.

    Après une saison globalement positive sous le maillot de l’Atlético de Madrid (50 matchs, 20 buts), même si ses statistiques sont légèrement inférieures à celles de son premier exercice chez les Colchoneros (53 matchs, 24 buts), Sorloth traverse actuellement un passage à vide en sélection. Né en 1995 à Trondheim, l’ancien joueur de Villarreal n’a plus trouvé le chemin des filets depuis dix rencontres avec la sélection norvégienne, dont les cinq disputées aux États-Unis. Son compteur, bloqué à 26 réalisations en 77 sélections, n’a plus évolué depuis son doublé du 13 novembre 2025 face à l’Estonie (4-1).

    • Publicité

  • Lors de la Coupe du monde, Sorloth, aligné presque systématiquement sur l’aile droite par le sélectionneur Stale Solbakken pour épauler Haaland, a réalisé un sans-faute. Ses performances pourraient bien influer sur le marché des transferts et rehausser sa cote.


    Dans le même temps, la Juventus et l’Atlético Madrid ont de nouveau fait converger leurs plans de mercato. Pour l’instant, aucune négociation concrète n’est engagée, mais les contacts entre les deux clubs devraient s’intensifier dans les semaines à venir, portés par plusieurs intérêts communs susceptibles de déboucher sur une opération plus large. Nico González, de retour à la Juventus mais toujours suivi par l’Atlético, pourrait être l’un des pions d’un échange plus large. Sorloth, déjà ciblé par la Vieille Dame pour renforcer son attaque, fait évidemment partie de ces profils. Spalletti cherche un numéro neuf imposant et athlétique, un profil que le Norvégien incarne parfaitement. De son côté, Sorloth a déjà manifesté son intérêt pour un éventuel transfert chez les Bianconeri.


    L’attaquant aurait préféré clarifier son avenir avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, pressentant sans doute son manque d’efficacité, et, la compétition norvégienne achevée, l’heure des choix a sonné. Reste un écueil : le volet financier. L’Atlético valorise Nico González à 20 millions d’euros maximum, tandis que la Juventus cherche à faire baisser la demande de 35 millions affichée pour Sorloth.


    L’attaquant norvégien a depuis perdu du terrain dans les priorités du club bianconero, devancé par l’incontournable Randal Kolo Muani et par Mateo Pellegrino (Parme). Reste à savoir si son bilan nul au Mondial, aggravé par une erreur fatale contre l’Angleterre, contraindra l’Atlético à revoir ses prétentions à la baisse. Reste à savoir si la Juve maintiendra son intérêt pour ce profil d’attaquant.


    WHATSAPP : Toutes les ACTUALITÉS en TEMPS RÉEL ! Rejoignez la chaîne WHATSAPP DE CALCIOMERCATO.COM : cliquez ici



    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google