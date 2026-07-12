Sorloth, zéro but et une erreur fatale : la Coupe du monde l’a remis à sa place. Son prix va-t-il baisser pour la Juventus ?

Pour la Norvège, éliminée par l'Angleterre en quarts de finale après avoir battu le Brésil en huitièmes, cette Coupe du monde restera gravée dans les mémoires. Portée par un Erling Haaland irrésistible, auteur de 7 buts, la sélection norvégienne a été l’une des belles révélations de cette phase finale. Moins en vue, Alexander Sorloth n’a pas trouvé le chemin des filets et quitte la compétition avec une cote en berne, y compris sur le marché des transferts.
L’image emblématique de son tournoi résume tout : en première période de Norvège-Angleterre (1-2), alors que les Scandinaves mènent 1-0, Sorloth et Haaland partent en situation de deux contre un face à John Stones et au gardien Jordan Pickford. Le ballon est alors dans les pieds de Sorloth, qui, au lieu de servir Haaland complètement démarqué, tergiverse puis tente une frappe du gauche, contrée par la défense anglaise revenue à la hauteur. Haaland, frustré, lance un regard noir à son coéquipier. On ne saura jamais ce qu’il serait advenu d’une Norvège menée 2-0…