Sorloth et Kolo Muani : le plan de la Juventus pour recruter le duo et faire le point sur son attaque

Ces derniers jours, l’attention se porte sur Alexander Sørloth, l’attaquant norvégien né en 1995. Un accord verbal de principe a déjà été trouvé avec le joueur, mais il faut encore s’entendre avec l’Atlético Madrid, qui l’estime à 30 millions d’euros. À ce stade, aucune offre officielle n’a été transmise, mais les discussions se poursuivent et les deux clubs devraient se revoir durant la Coupe du monde, où l’ancien joueur de Villarreal est engagé. Autre option étudiée : Randal Kolo Muani (né en 1998), de retour au PSG après un prêt à Tottenham, mais exclu des plans de Luis Enrique. Le joueur, qui s’est épanoui sous le maillot bianconero lors de la seconde partie de la saison 2023-2024, serait prêt à revenir sans hésiter ; reste à convaincre le PSG, qui le valorise 40 millions d’euros et ne veut qu’une solution définitive. La Juve avait déjà tenté sa chance l’été dernier, mais les dirigeants parisiens n’avaient pas bougé d’un pouce, avant de le céder en prêt sec à Tottenham dans les derniers jours du mercato.



