Dans quelques jours, la Juventus dira officiellement au revoir à Dusan Vlahovic. Le 30 juin, l’attaquant serbe sera libre de tout contrat, son accord avec les Bianconeri prenant fin sans prolongation. De profonds changements se profilent pour l’attaque de Luciano Spalletti : la direction travaille à renforcer ce secteur, et si un autre avant-centre venait à partir en plus de Vlahovic, ce ne serait pas un, mais deux renforts qui pourraient arriver à ce poste.
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Sorloth et Kolo Muani : le plan de la Juventus pour recruter le duo et faire le point sur son attaque
SORLOTH ET KOLO MUANI
Ces derniers jours, l’attention se porte sur Alexander Sørloth, l’attaquant norvégien né en 1995. Un accord verbal de principe a déjà été trouvé avec le joueur, mais il faut encore s’entendre avec l’Atlético Madrid, qui l’estime à 30 millions d’euros. À ce stade, aucune offre officielle n’a été transmise, mais les discussions se poursuivent et les deux clubs devraient se revoir durant la Coupe du monde, où l’ancien joueur de Villarreal est engagé. Autre option étudiée : Randal Kolo Muani (né en 1998), de retour au PSG après un prêt à Tottenham, mais exclu des plans de Luis Enrique. Le joueur, qui s’est épanoui sous le maillot bianconero lors de la seconde partie de la saison 2023-2024, serait prêt à revenir sans hésiter ; reste à convaincre le PSG, qui le valorise 40 millions d’euros et ne veut qu’une solution définitive. La Juve avait déjà tenté sa chance l’été dernier, mais les dirigeants parisiens n’avaient pas bougé d’un pouce, avant de le céder en prêt sec à Tottenham dans les derniers jours du mercato.
QUI PEUT PARTIR
Comme indiqué, la Juve pourrait recruter deux attaquants si, en plus de Vlahovic, un autre avant-centre quittait le club. Loïs Openda, malgré une saison compliquée, figure parmi les joueurs les plus courtisés : la direction a reçu plusieurs offres de l’étranger, mais uniquement sous forme de prêt avec option d’achat, une formule qui ne la séduit pas pour l’instant. Kenan Yildiz, lui, est annoncé partant mais le club le considère comme intransférable. Jonathan David ne fait pas l’objet d’une forte concurrence actuellement ; toutefois, des appels pourraient encore arriver pour l’attaquant canadien, arrivé libre il y a un an et futur participant à la Coupe du monde avec sa sélection.